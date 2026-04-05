Комитет НААУ, который месяц назад был создан по инициативе бывшего главы ОП Андрея Ермака, запустил проект "Адвокат+". В НААУ сообщили, что Ермак в компании других адвокатов уже съездил для консультаций к подразделениям ВСУ в зоне боевых действий.

Источник: Национальная ассоциация адвокатов Украины

Дословно: "На этой неделе состоялись первые выезды адвокатов непосредственно в подразделения в зоне боевых действий в рамках выполнения решения Комитета НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии о запуске проекта "Адвокат+".

Первыми к инициативе присоединились, а также провели встречи с военнослужащими и предоставили им консультации глава профильного комитета НААУ Андрей Ермак, члены его комитета Игорь Андреев, Полина Марченко, Вадим Гатеж, а также советник главы НААУ Артемий Карпенко".

Детали: Сообщается, что адвокаты общались с военнослужащими 157-й ОМБ и 79-й ОДШБ, а также 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии.

В релизе утверждается, что "Адвокат+" станет "системой правовой поддержки военнослужащих на уровне бригад, которая в будущем будет сочетать цифровые инструменты с офлайн работой адвокатов непосредственно в подразделениях".

3 марта в НААУ сообщили о первых выездах адвокатов и заявили, что "подтвердили запрос на живую юридическую поддержку".

В частности, по вопросам прохождения службы, денежного обеспечения, ВВК, перевода, оформления документов и рапортов.

Кроме того, в пятницу состоялись заседания региональных отделений НААУ в Днепре и Запорожье. По их результатам адвокаты выдвинули свои кандидатуры для участия в проекте.

Отметим, что НААУ создала комитет по защите пострадавших от вооружённой агрессии против Украины всего месяц назад – 3 марта.

Создание комитета инициировал Ермак, он же его и возглавил.

Узнать больше: Не спешите его хоронить. Что происходит с Национальной ассоциацией адвокатов и чего от нее хочет Ермак

Уверенно шагает. Зачем Ермак встречается с нацгвардейцами и военной омбудсменкой

Предыстория:





