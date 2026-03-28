В начале марта в Национальной Ассоциации адвокатов Украины (НААУ) отдельным распоряжением ее председателя Лидии Изовитовой создали отдельный комитет и должность для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Он возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших лиц от вооруженной агрессии против Украины. Теперь экс-начальник канцелярии Банковой будет искать возможности помощи бывшим пленным, ВПЛ и тем, кому российские атаки разрушили жилье.

Назначение Андрея Борисовича является хорошим поводом поговорить о том, что такое Национальная Ассоциация адвокатов в 2026 году, каким будет влияние Ермака и что он хочет получить.

НААУ - это ключевая организация украинской адвокатуры, которая прямо внесена в закон об адвокатуре. Каждый человек, получивший удостоверение адвоката, автоматически становится членом ассоциации.

14 лет подряд ее возглавляет Лидия Изовитова. Председатель НААУ автоматически является председателем Совета адвокатов Украины, который выдает и аннулирует адвокатские удостоверения. Последние выборы в НААУ состоялись в 2017 году. Тогда Лидия Изовитова была избрана на второй срок. В законе об адвокатуре указано, что председатель НААУ избирается на 5 лет не более двух сроков подряд. В 2022 году у Изовитовой заканчивался срок полномочий, должны были быть проведены новые выборы и избран новый председатель. Но после введения военного положения Изовитова не созывает съезда адвокатов, обосновывая это причинами безопасности.

УП пообщалась с более чем 10 адвокатами и юристами, они жалуются, что за любую критику Изовитовой их могут лишить удостоверения.

В 2016 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, введя адвокатскую монополию. До этого в суде интересы сторон могли представлять юристы без адвокатских лицензий, теперь – только адвокаты. Аннуляция удостоверения для защитника означает потерю возможности заниматься профессиональной деятельностью.

Это создает уникальный ландшафт для влияния Изовитовой, от которой много лет зависит профессиональная судьба тех, кто защищает людей в судах.

Сейчас в Украине работает более 70 тысяч адвокатов, с 2016 года их количество выросло в два раза.

"Королевой украинской адвокатуры" Лидия Изовитова стала благодаря многолетней протекции Виктора Медведчука.

"Для руководства адвокатуры Медведчук имел особый статус, он был "адвокатом номер один", поскольку владел свидетельством под первым номером, которое он получил в 1994 году", - рассказывает адвокат Илья Костин.

Теперь на горизонте появился новый игрок это Андрей Ермак. После увольнения из Офиса президента он ищет для себя новые возможности для самореализации. Собеседники УП в сообществе юристов рассказывают, что Андрей Борисович активно включился в работу. По их словам, он может влиять на формирование состава рабочей группы по разработке нового закона об адвокатуре и по слухам, о которых говорит член Совета адвокатов Украины Сергей Осыка, стремится попасть в Высший Совет Правосудия.

УП писала на электронный адрес НААУ и пыталась лично связаться с Ермаком и Изовитовой, чтобы взять комментарии для материала, но никто из них так и не вышел на связь.

Как это было до 2012 года

Для понимания контекста важно рассказать, как все начиналось, и каким образом адвокатское сообщество оказалось в нынешнем состоянии. (О том, чем занимается Ермак в ассоциации, мы расскажем в последней главе.)

До 2012 года, момента прихода Изовитовой на должность, адвокатское самоуправление имело другой характер. Адвокатские удостоверения выдавались Квалификационно-дисциплинарными комиссиями адвокатуры (КДКА), которые функционировали как квазигосударственные формирования, тесно связанные с органами исполнительной власти. В каждом регионе была своя КДКА, которые образовывались решениями местных советов.

В состав комиссии обязательно входили представители местных советов и региональных представительств Министерства юстиции, что делало их зависимыми от органов местного самоуправления.

На государственном уровне существовала Высшая квалификационная комиссия адвокатуры (ВККА), там адвокаты могли обжаловать решение КДКА, например, в случае аннулирования адвокатского свидетельства.

ВККА действовала при Кабмине. Инстанция, которая решала судьбу адвокатов, организационно находилась "под крылом" высшего органа исполнительной власти. Кабмин также утверждал Положение о ВККА.

Совет Европы требовал от Украины предоставить адвокатам настоящее самоуправление. Поэтому в новом законе об адвокатуре 2012 года появилась Национальная Ассоциация адвокатов Украины и Совет адвокатов Украины. Каждый адвокат автоматически становился членом НААУ, а удостоверения теперь выдают региональные представительства Совета адвокатов.

Тогда новый закон об адвокатуре голосовался в пакете с новым Уголовно-процессуальным Кодексом, который проталкивал через парламент заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов.

Адвокат и бывшая руководительница Совета адвокатов Киева Инна Рафальская говорит, что Портнов "не доделал" закон об адвокатуре, потому что ему было не до того. Поэтому в нем появилась монополия НААУ.

"О создании НААУ мы узнали только постфактум - 5 августа 2012 года, когда закон уже приняли. Текст самого закона не был каким-то особенным, но сыграла роль его "внутренняя подача". Позже руководство организации использовало мантру о "независимой адвокатуре" и "самоуправлении", чтобы оправдать любые свои решения и убедить суды и государственные органы не вмешиваться в их действия", - объясняет Рафальская.

Она говорит, что международные партнеры также были шокированы тем, что НААУ больше похожа на министерство, а не сервисную, профсоюзную организацию, поскольку ранее Венецианская комиссия рассматривала совсем другой текст закона.

"Когда европейцы увидели, как принятый закон имплементируется и толкуется на практике в 2013 году (со смещением неугодных лиц в регионах), они "начали кричать шум", поняв, что такого результата не планировалось", - добавляет Рафальская.

Первенство в новой организации взяли представители "Союза адвокатов Украины", которую на тот момент возглавляла Лидия Изовитова, которая была ставленницей Медведчука. До нее он сам был председателем союза. Об их взаимосвязи мы расскажем дальше. 17 ноября 2012 года она выиграла выборы и возглавляет НААУ до сих пор.

Такое влияние Изовитовой во вновь созданной организации можно попытаться объяснить еще одним фактом. В 2010-2014 годах она была членом Высшего совета юстиции. Адвокационный менеджер Фонда DEJURE Ярослав Кузишин рассказывает УП, что там она помогала Кивалову и Портнову выстраивать их систему влияния в судах, то есть фактически была их креатурой.

Номер один в адвокатуре

Однако не Портнов и Кивалов были главными патронами карьеры Лидии Изовитовой. Адвокат Илья Костин рассказывает, что фактически ее создал Виктор Медведчук.

С 2001 года Изовитова работала заместителем Медведчука в "Союзе адвокатов", а в интернете можно найти их совместные фото в нулевых годах.

Изовитова и Медведчук в 2001 году

Источник: Совет адвокатов Киева

Три года назад Илья Костин вместе со своим коллегой Романом Тытыкало поставил амбициозную цель: лишить Медведчука адвокатского свидетельства, но наткнулся на сопротивление Лидии Изовитовой и ее команды.

"Мы подали жалобу в отношении Медведчука, однако в НААУ отказались рассматривать ее бесплатно и требовали за это оплату, что является незаконным. Сначала она должна была рассматриваться в Квалификационно-дисциплинарной комиссии (КДКА) города Киева, но руководство адвокатуры просто разогнало эту комиссию, поскольку там не было лояльных к Изовитовой людей", - объясняет Костин.

Адвокат рассказывает, что после этого дело передали в КДКА Киевской области, где на членов комиссии оказывалось настолько сильное давление, что они боялись принимать решения. В итоге его удалось удовлетворить с перевесом лишь в один голос. Так 24 мая 2023 года Виктора Медведчука лишили адвокатского удостоверения.

Кузишин описывает стиль управления ассоциацией, как откровенный "медведчуковский", который мог появиться из-за многолетней близости Изовитовой к бывшему главе администрации президента Кучмы и вице-спикеру парламента.

"Во-первых, это может быть защита предателей. Сотни адвокатов на оккупированных территориях, которые перешли на сторону врага - стали судьями или возглавили оккупационные палаты адвокатов, до сих пор не привлечены к ответственности и сохраняют действующие свидетельства украинских адвокатов", - объясняет Кузишин.

В марте 2023 года активисты Движения "Честно" написали для "Украинской правды" материал "Кремлевский спрут: как Медведчук выстроил свою сеть "адвокатуры", где обратили внимание на адвокатов Искандера Килькеева, Елену Шишкину и Елену Радомскую, которые работали в структурах оккупационной власти. По состоянию на 2026 год все остаются действующими украинскими адвокатами.

Еще одним примером "медведчуковского стиля" Кузишин называет преследование несогласных. По его словам, тех адвокатов, которые открыто требуют наказания для коллег-предателей или критикуют саму Изовитову, руководство ассоциации начинает притеснять.

"Это давление осуществляется через открытие дисциплинарных производств, цель которых - лишить независимых адвокатов свидетельства и, соответственно, возможности работать и зарабатывать", - добавляет он.

Преследование несогласных

Притеснения адвокатов начались сразу после создания национальной ассоциации, рассказывает "Украинской правде" Инна Рафальская. По ее словам, адвокаты оказались в невероятной зависимости от руководства НААУ. К примеру, их лишают права на работу, если они недоплатили взносы даже на несколько копеек.

"Механизм лишения свидетельства активно используется для расправы с несогласными. Было известно дело Татьяны Тиханской, которую лишили свидетельства из-за 30 гривен недоплаченного взноса (еще за 2013-2014 годы), чтобы отстранить ее от должности главы региональной КДКА. Ей понадобилось почти четыре года судов, чтобы восстановить свои права и должность", - рассказывает Рафальская.

По ее словам, сейчас украинские суды завалены делами о противоправном привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности, самих адвокатов могут лишить удостоверения только потому, что они не нравятся руководству ассоциации.

"Дисциплинарные производства используются как инструмент наказания адвокатов, которые ставят вопрос о текущей ситуации", - подтверждает "Украинской правде" директор ОО "Адвокат будущего" Дарья Писаренко.

Она рассказывает, что органы адвокатского самоуправления целенаправленно пишут жалобы на тех, кто поднимает шум, критикует, требует изменений или ставит неудобные вопросы о финансовых отчетах и отсутствии выборов.

12-я статья Правил адвокатской этики прямо запрещает адвокатам критиковать решения и действия адвокатского самоуправления. В адвокатском сообществе говорят, что Изовитова могла иметь опосредованное влияние на редакцию правил, но точных данных никто не говорит.

"Любая критика трактуется как "подрыв авторитета адвокатуры". Из-за угрозы дисциплинарной ответственности большинство адвокатов боятся публично выражать несогласие и обсуждают проблемы только непублично", - добавляет Писаренко.

В теневом отчете, который подготовили в 2023 году правозащитные организации, есть несколько описанных кейсов давления на адвокатов.

В 2015 году КДКА Киевской области лишила права на занятие адвокатской деятельностью директора Координационного центра по оказанию юридической помощи Министерства юстиции Украины Андрея Вишневского. Это произошло после его выступления в Верховном суде, где он высказался за реформирование адвокатуры и указал на коррупцию в адвокатуре.

Валерию Коломиец лишили удостоверения, когда она работала заместителем министра юстиции. Важно отметить, что на время работы на государственной службе юристы приостанавливают свою адвокатскую деятельность. Официальной причиной для лишения лицензии было нарушение адвокатской этики, но Коломиец считает, что дело в другом. На своей должности она занималась системой бесплатной правовой помощи. Это примерно 800 млн грн в год из бюджета, которые государство через конкурс отдает частным адвокатским компаниям. Коломиец утверждает, что НААУ хочет сама получать и администрировать эти средства.

После того, как руководство НААУ написало на Коломиец жалобы в Европейскую комиссию и Кабинет Министров о дискредитации адвокатуры, она не выдержала и отправила SMS заместителю председателя НААУ Валентину Гвоздию.

"В этом сообщении я резко обвинила их в том, что своими бессмысленными жалобами они подрывают переговорный процесс Украины о вступлении в ЕС", - рассказывает Коломиец УП

Она говорит, что руководство НААУ распечатало это частное сообщение, вынесло его на заседание Совета адвокатов и подало заявление в дисциплинарные органы с требованием лишить ее права на профессию. В 2023 году у Коломиец забрали адвокатское свидетельство, хотя на тот момент оно было приостановлено, а юрист выполняла роль государственной служащей.

Ермак в НААУ

После короткого рассказа о состоянии украинской адвокатуры, разберемся, что от нее хочет Андрей Ермак.

В адвокатском сообществе не все хотят публично говорить о назначении Ермака. Один из собеседников УП, который является членом Совета адвокатов Украины, рассказывает, что посоветовать Андрея Борисовича Изовитовой мог Игорь Фомин.

Фомин - адвокат Андрея Ермака. Именно он встречался в феврале в Израиле с адвокатом Тимура Миндича Борисом Лемпером. Фомин также вошел в состав комитета, который создали под Ермака.

Игорь Фомин (справа в верхнем углу) вместе с Ермаком на заседании комитета

Источник: НААУ

"Фомин имеет очень хорошие связи с Изовитовой, которая постоянно приглашает его на свои мероприятия", - говорит собеседник УП.

Другие юристы отмечают, что НААУ является главным бенефициаром такого союза на данном этапе, ведь получает невероятный коммуникационный ресурс.

"Огромное количество контактов Ермака с актуальными чиновниками на уровне Украины и Европы является крайне мощным инструментом для ассоциации", - говорит один из адвокатов не под запись.

Сейчас Андрей Борисович активно включился в деятельность адвокатуры.

12 января была создана рабочая группа по наработке нового закона об адвокатуре. Кабмин создал ее по представлению министерства юстиции. Состав был сбалансирован, имел представителей Минюста, НААУ, ОП, ученых, общественных организаций, международных партнеров.

Писаренко отмечает, что Еврокомиссия призывает Украину срочно начать комплексную реформу адвокатуры, в частности обеспечить прозрачное формирование органов НААУ. Рекомендации ЕС также касаются допуска к профессии, дисциплинарных процедур и повышения квалификации. На этом основании правительство включило реформу адвокатуры в Дорожную карту по верховенству права.

Уже на заседании рабочей группы 19 марта Минюст объявил, что будет расширять ее состав за счет 10 представителей НААУ и 10 депутатов.

Собеседники УП говорят, что Андрей Борисович пытается влиять на состав рабочей группы по написанию нового закона об адвокатуре.

"Как только Ермак стал председателем комитета, начались жалобы от НААУ на Кабмин относительно того, что членами рабочей группы должны быть на 1/3 представители НААУ. И Изовитова должна быть сопредседателем группы", - говорит один из киевских юристов, причастный к разработке нового закона.

Он отмечает: если раньше Минюст держался позиции, что изменений в составе не будет, то с марта начались другие движения.

"Кабмин еще не утвердил состав рабочей группы, но существует опасность, что большинство будет за противниками реальных изменений и пролоббировал их Андрей Ермак", - отмечает наш собеседник.

Ярослав Кузишин рассказывает, что Изовитова и управляемые ею органы адвокатуры противодействуют разработке нового закона. Они утверждают, что действующий закон об адвокатуре соответствует всем европейским стандартам. Он опасается, что Изовитова будет пытаться свести изменения в адвокатуре к косметическим: якобы реформу провели, а на самом деле ничего не изменилось.

Сам Андрей Борисович тоже может получить свои бенефиты от должности председателя комитета в ассоциации адвокатов.

Член Совета адвокатов Украины Сергей Осыка рассказывает, что Ермак хочет стать членом Высшего Совета Правосудия от адвокатуры.

Высший Совет Правосудия - "отдел кадров" для украинской Фемиды. ВСП принимает решение о внесении президенту Украины представления о назначении кандидатов на должности судей, увольняет или отстраняет судей, дает согласие о содержании судьи под стражей.

Впрочем Ярослав Кузишин не верит, что Ермак будет избираться в ВСП, потому что для этого как минимум надо провести съезд адвокатов, который должен также переизбрать руководство адвокатуры, что сейчас блокирует Изовитова. Он добавляет, что этический совет (независимый орган, который проверяет кандидатов в ВСП - УП) с международными экспертами проверяет добродетель, имущество и доходы всех кандидатов в Высший Совет Правосудия.

"Сомнительно, что Ермак захочет, чтобы международники публично задавали неудобные вопросы относительно его прошлого", - заключает Кузишин.

Кроме возможности вновь вернуть себе весомый социальный статус и иметь влияние на судебную систему, участие в НААУ может иметь для Ермака прикладное значение.

"Возглавляя комитет, который сконцентрирован на вопросах компенсации, восстановления и евроинтеграционных направлениях, он имеет дополнительные возможности и основания для встреч с государственными служащими в Украине и за ее пределами", - рассказывает УП Дарья Писаренко.

Председательство в комитете позволит бывшему главе Офиса президента легитимизировать встречи с чиновниками или министрами. Функционал комитета, который возглавил Ермак, почти полностью совпадает с задачами Министерства восстановления, которое возглавляет Алексей Кулеба.

Андрей Ермак получил адвокатское удостоверение в 1995 году и останавливал его действие на время работы руководителем президентской канцелярии. После увольнения сразу возобновил возможность заниматься адвокатской практикой.

"Статус адвоката дает инструмент защиты, дополнительные гарантии во время возможных обысков. В таких случаях требуется присутствие представителя совета адвокатов региона, чтобы не допустить раскрытия адвокатской тайны", - говорит Писаренко.

У Андрея Борисовича уже были обыски, но ему так и не вручено подозрение. Как УП уже говорила в прошлых материалах, подозрение Ермаку может касаться незаконного обогащения. Активность по его вручению экс-главе Офиса Президента может начаться в любой момент.

Собственно, в адвокатской среде уже некоторое время ходят разговоры, что Ермак может целиться на то, чтобы возглавить ассоциацию.

Такие предположения вполне логичны. Адвокаты объясняют УП, что эта позиция сделала бы Ермака руководителем института, составляющего треть системы правосудия, и дала бы доступ к большим бюджетам, за которые никто не отчитывается.

"К тому же арестовать главу НААУ гораздо сложнее, чем рядового адвоката", - приводит один из них решающий аргумент.









Владимир Фомичев, УП