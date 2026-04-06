Правительство Швейцарии сообщило, что сроки поставки системы противовоздушной обороны Patriot остаются неопределёнными, поэтому страна и далее будет удерживать платежи США до получения чётких графиков и условий оплаты. Об этом Федеральный совет проинформировали на заседании 1 апреля.

Задержку поставки в США объяснили приоритетной поддержкой Украины. В Швейцарии подчеркнули, что такое изменение существенно влияет на условия контракта, в частности по срокам, графику платежей и стоимости.

Берн не осуществляет платежи в специальный фонд закупок США с осени. Из этого фонда финансируются оборонные контракты, в том числе по системам Patriot, истребителям F-35A и запчастям для F/A-18. В то же время США ранее направили часть швейцарских средств, предназначенных для F-35A, на закупку Patriot и неоднократно запрашивали дополнительные взносы.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил на пресс-конференции, что правительство всё ещё рассчитывает приобрести систему, но не исключает никаких вариантов.

В то же время Швейцария подчёркивает, что поставки F-35A и запчастей к F/A-18 не должны пострадать. В конце марта страна осуществила авансовые платежи за F-35A, чтобы избежать рисков.

Министерство обороны Швейцарии продолжит удерживать платежи за Patriot до получения от США конкретных условий. Решение по дальнейшим шагам Федеральный совет планирует принять летом после получения обновлённой информации.

Параллельно Швейцария рассматривает возможность закупки альтернативной системы ПВО, которую планируют выбрать среди вариантов, произведённых в Европе.

Ранее стало известно, что Швейцария намерена приобрести в США лишь около 30 истребителей F-35 вместо запланированных 36, а также рассматривает возможность закупки европейской системы противовоздушной обороны, чтобы компенсировать задержки с имеющимися закупками.

