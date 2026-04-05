Учора, 12:00

Сезон фонтанів стартував в Одесі: перший запустили до Міськсаду

В Одессе запустили первый фонтан после зимнего перерыва. Традиционно сезон открыли в Городском саду, где расположен один из самых популярных фонтанов среди жителей и гостей города.

В ближайшие дни планируется запуск еще одного объекта — фонтана на Театральной площади.

Всего этой весной к работе готовят 16 из 27 фонтанов, находящихся на обслуживании предприятия. Процесс расконсервации проходит поэтапно и требует значительных технических усилий. На зиму часть оборудования демонтируют для сохранности, а с наступлением тепла его устанавливают обратно, проверяют и настраивают перед запуском.

Подготовка остальных фонтанов продолжается, работы выполняют специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр».


