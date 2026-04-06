Великодній настрій у серці Одеси: ярмарок у дворику Кірхи Святого Павла відкрив свої двері

У самому серці Одеси, у затишному дворику Кірхи Святого Павла, розпочався яскравий Великодній ярмарок, який триватиме з 5 по 12 квітня 2026 року. Подія вже стала справжнім осередком святкового настрою, об’єднавши містян і гостей міста у теплій, сімейній атмосфері.

На відвідувачів чекає різноманітна програма: від традиційних великодніх смаколиків до сучасних розваг. У дворі Кірхи розгорнувся фуд-корт із запашною домашньою випічкою, гарячим глінтвейном, крафтовими сирами та медом. Окрему увагу привертають вироби ручної роботи — унікальні подарунки до свята, створені місцевими майстрами.

Для поціновувачів гарних світлин облаштовано святкові фотозони, а для найменших гостей — творчі майстер-класи, де діти можуть власноруч створити великодні прикраси. Вечорами атмосфера ярмарку набуває особливого шарму: звучить жива музика, проходять концерти органної музики, а також стильні lounge DJ-сети.

Вхід на ярмарок вільний, тож кожен охочий може завітати сюди, щоб відчути дух Великдень, провести час із родиною та друзями і насолодитися весняною атмосферою в історичному центрі міста.

Великодній ярмарок у дворику Кірхи Святого Павла — це чудова нагода підготуватися до свята, знайти натхнення та просто відпочити душею.







