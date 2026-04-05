У березні Україна скоротила імпорт електроенергії на 25% та відновила експорт

Уберезні 2026 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 25%, до 942 000 МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Деталі

Найбільшу частку в імпорті і надалі займає Угорщина – 48%, на другому місці – Румунія, 20%.

Порівняно з березнем минулого року імпорт електроенергії до України зріс у 3,4 раза.

Також у березні Україна відновила експорт електроенергії після кількамісячної перерви. Загалом за цей місяць було експортовано 30 200 МВт-год, найбільше до Молдови – 47,5%.

Порівняно з березнем 2025 року експорт впав на 61%.

Контекст

Україна протягом наступних двох років планує збільшити потужність міждержавних ліній електропередач із європейською мережею ENTSO-E щонайменше на 1,5 ГВт. Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що пропускна здатність для імпорту електроенергії в найближчі роки зросте з 2,45 ГВт до 3,5 ГВт і більше.

Зараз країна споживає близько 17–18 ГВт, із яких внутрішня генерація покриває лише 11 ГВт, а ще 2 ГВт можна імпортувати з Європи, що залишає дефіцит близько 4 ГВт, повідомляв ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький під час «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» 11 березня.

З 13 березня набули чинності зміни до регуляторних умов імпорту електроенергії, затверджені урядом. Кабінет Міністрів скасував обов’язок для найбільших державних компаній, зокрема НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця» та підприємств оборонного сектору, імпортувати не менше 50% електроенергії для власних потреб.

Також було скасовано зобов’язання для «Укргідроенерго» здійснювати нічний імпорт електроенергії для наповнення верхнього водосховища Дністровської ГАЕС. Крім того, уряд скасував зміни, запроваджені з 6 березня, щодо обов’язкової купівлі 90% імпорту електроенергії від обсягу споживання промисловості та бізнесу, повернувши попередній обсяг 60%.

З 1 квітня підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) по всій Україні зупинили генерацію та припинили виробляти сотні мегават електроенергії. Причина – рішення уряду, яке змінює правила постачання газу для галузі.

