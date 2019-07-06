Великая труженица

Кто облагораживал нашу планету?

На первый взгляд этот вопрос многим может показаться наивным, всем понятно, что жизнь на земле имела эволюционный характер, то есть, все начиналось с простых микроорганизмов и постепенно появлялись все новые и новые более высокоразвитые организмы, включая и появление человека. Все верно, но с появлением боле развитых растений, живых организмов кто-то должен же способствовать развитию жизни на планете. Так вот, многие ученые считают, что развитие растений во многом зависело от появления насекомых, которые могли бы способствовать возобновлению данного вида и дальнейшего его распространения. И самым важным в этой цепи насекомых является пчела. Именно этот вид насекомого за миллионы лет не изменился и является самым высокоорганизованным представителем этого вида.

Кому приходилось иметь дело с пчелой, тот подтвердит, что именно пчелиная семья отличается высоким трудолюбием, дисциплиной и организованностью, и эту их особенность не сравнить ни с каким другим насекомым. Только пчела может по 30 минут терпеливо находиться на цветке растения, опылять его.

Присмотритесь внимательно к труду пчелы, которая вылетает из улья и направляется порой за километры в поиске цветущих растений. А сделав посадку на цветок, пчела не только собирает ценнейший продукт – мед, но одновременно выполняет очень важную работу – опыляет цветок, чем обеспечивает образование плодов. То есть, пчела способствует получению тех же овощей, фруктов и ягод, без которых немыслима наша жизнь. Находясь на цветке растения, пчела одновременно собирает еще другие продукты, которые тоже очень важны для жизни человека. Это сбор перги, пыльцы, прополиса, маточного молочка и воска, которые к тому же являются превосходными лекарственными препаратами мягкого действия. Все эти продукты, начиная от пчелиного меда, способствуют укреплению человеческого организма, нашему процветанию и долголетию. Ученые-медики давно заметили, что в профессии пчеловода больше всего встречается

долгожителей. И в этом большая заслуга пчелиного яда, который регулярно попадает в организм пасечников. С точки зрения агронома можно с уверенностью сказать, что в деятельности земледельцев пчела тоже играет важную роль. Ведь без их помощи невозможно получить высокий урожай фруктов, ягод, овощей и других культур. Таким образом, пчелы не только способны лечить человека, но и кормить человечество.

Дары пчелы и здоровье человека

Еще в древних китайских и индийских трактатах о здоровье рекомендовались те продукты, которые собирают и накапливают пчелы. Учитывая важность этих продуктов, мы обратим ваше внимание на эти дары пчелы.

ЯД

Редко кому не приходилось иметь дело с пчелой, особенно, во время прогулок на природе. Нередко в таких случаях люди подвергаются укусу пчелы. Это очень неприятное ощущение и довольно таки болезненное. Сам яд представляет собой густую, бесцветную, прозрачную жидкость, с интенсивным запахом меда, который имеет горький обжигающий вкус. При укусе 200 – 300 пчел у человека появляется отравление организма и повышается температура, а 500 укусов могут вызвать паралич организма и даже смерть.

До настоящего времени ученым еще не удалось полностью изучить свойства пчелиного яда. Установлено, что это биологически активные вещества: ароматические соединения и летучие масла, ферменты, микро и макроэлементы, различные кислоты, жиры, углеводы, глюкозы, фруктозы, йод, хлор, сера, марганец и другое. Пчелиный яд способен сохранять свои биологические свойства на протяжении десятилетий.

Как видим по своему содержанию пчелиный яд может применятся в лечебных целях, но в малых дозах и только тем, у кого нет аллергии к компонентам яда. Ученые отметили, что пчелиный яд обладает противовоспалительными действиями, расширяет кровеносные капилляры, усиливает доступ крови к месту «укуса», яд снижает артериальное давление, повышает количество гемоглобина в крови и улучшает ее свертываемость, поднимает жизненный тонус человека, улучшает работоспособность, сон и аппетит. Пчелиный яд оказывает губительное действие на большинство вредоносных микроорганизмов. Его широко применяют в косметике и различных мазях. В медицинской практике пчелиный ял применяется даже при шейном вывихе и при межпозвоночной гриже – достаточно укуса 3 – 5 пчел в больное место и наступает облегчение.

ПЕРГА – пчелиная цветочная пыльца, которую собирает пчела во время опыления цветков, а затем укладывает и утрамбовывают ее в ячейки сотов, заливает медом, консервирует и оставляет на зиму, поэтому пергу еще называют пчелиным хлебом. Что касается ее лечебных свойств, то здесь у перги очень широкий диапазон действия. Особая ее ценность в том, что она поднимает иммунитет организма, эффективна при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, при аллергии, расстройствах полевой среды, при доброкачественных опухолях, стрессовом и депрессивном состоянии, при преждевременном старении кожи. малокровии, анемии, заболеваниях нервной и эндокринной анемии, желудочно-кишечного тракта, в том числе при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колите и энтероколите. Применение перги способствует увеличению содержания гемоглобина и эритроцитов в крови, повышению устойчивости организма к инфекциям.

ПРОПОЛИС. Этот пчелиный дар имеет особо широкий спектр применения. Его можно применять даже в качестве профилактики болезней, передающихся воздушно-капельном путем. Для этого достаточно создать в комнате приятное благовоние, что обеспечит чистоту воздуха от бактерий. Следует отметить особое свойство прополиса, он в отличие от других медицинских продуктов даже при длительном кипячении полностью сохраняет свои свойства. Прополис обладает антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Его применяют при лечении полости рта, десен, зубов. При болезни горла применяется полоскание с прополисом, а при гастритах принимать внутрь. Этот препарат широко используется при воспалении уха, лечении ран, ожогах, обморожениях, при травмах и ожогах глаз.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – это особый биологический продукт труженицы полей и садов. В каждой пчелиной семье живет своего рода пчелиная королева – матка. Ее забота – производить потомство. С этой целью она откладывает в каждую соту яйцо из которого вылупится личинка – будущая пчела. Но чтобы народившаяся личинка могла расти и развиваться, ей необходимо питание. Таким питанием и служит пчелиное молочко, которым матка заполняет каждую ячейку и когда из яйца вылупится личинка она как бы купается в этом молочке, которое и служить источником питания личинки.

Вот это маточное молочко, по мнению ученых, также обладает важными лечебными свойствами. Правда, его состав до настоящего времени полностью еще не изучен, но то, что изучено, широко применяется еще из древних времен. В основном маточное молочко применяется для лечения заболеваний центральной нервной системы, при сердечно-сосудистых болезнях, при атеросклерозе, инфаркте миокарда и при малокровии. Получен эффект применения маточного молочка с целью повышения умственной и физической работоспособности. Препарат омолаживает кожу и организм в целом.

Если внимательно изучать жизнь и деятельность пчелы в сравнении с другими насекомыми, то приходишь к выводу, что пчела – это просто особый дар природы, который полностью служит на благо человечества. Мы уже отметили ряд продуктов пчелы, которые широко используются в медицине. Но кто мог себе представить, что даже мор пчел тоже обладает важными лечебными свойствами. Пчеловоды знают, что у каждой пчелы, как и всякого живого организма есть определенный срок жизни. У пчел тоже наступает такой срок, после чего пчела умирает. Обычно больше всего получается подмор после зимовки. Но оказывается, что подмор не следует утилизировать, а делать из него настойку, отвар. Однако при этом надо внимательно осмотреть подмор и выбрать тот, который не покрыт плесенью, абсолютно сухой, хорошо сохранился и без постороннего запаха. Настои из пчелиного мора применяют при разных заболеваниях, но главное его свойство, как и всех продуктов пчел – повышение иммунитета, а если у человека хороший иммунитет, тогда организм справится с любой болезнью. В народной медицине утверждают, что препарат пчелиного подмора обладает кровоочистительным свойством, а это значить, что при этом очищается весь организм. Он не обладает побочными действиями и практически не имеет противопоказаний в отличие от химических лекарственных препаратов. Препараты, полученные от пчелиного подмора особо рекомендуются людям старшего возраста, как чудо-эликсир для профилактики.

МЕД. Очевидно, сегодня нет такого человека, который бы не употреблял пчелиный мед. Но большинство из нас употребляют его, как вкусный продукт. А многие ли знают, что мед также обладает многими лечебными свойствами. Его употребляют не только в свежем виде, но он широко используется в кондитерской и парфюмерной промышленности. Но мы сегодня обратим ваше внимание на его лечебные свойства.

Еще в древних китайских и индийских трактатах, когда речь шла о здоровье, пчелиному меду всегда отводилось большое внимание. Так, при плохом сне рекомендуется перед сном употребить мед. Верность таких рекомендаций подтвердила и современная медицинская наука. И указаны причины, которые дают обоснование важным свойствам меда. Прежде всего то, что мед содержит малатонин – гормон, ответственный за наступление сна. Поэтому врачи рекомендуют перед сном съесть чайную ложку меда и запить ромашковым чаем. Это обеспечивает более интенсивный процесс восстановления нервной системы. а следовательно и нормальный сон.

Важно и то, что мед содействует сжиганию жира. Замечено, что физически активные люди, которые регулярно употребляют мед, обладают более быстрым жировым метаболизмом, чем занимающиеся спортом, но не употребляющие меда.

Очень важное свойство меда в том, что он улучшает состояние печени. Известно, что во время сна печень восстанавливается и возобновляется. Съедая на ночь немного меда, этим самым вы помогаете активизировать выведение токсинов из важного органа. Врачи считают, что больший эффект для улучшения функцонования печени будит тогда, когда употребляют мед с тыквенным соком в соотношении 1:1.

Для иммунизации организма врачи рекомендуют употреблять мед с чесноком. Для этого необходимо очистить часнок и залить его медом и дать ему настояться. В таком сочетании мед и чеснок обеспечивают большую поддержку организму в сопротивлении бактериям и вирусу. Принимать такой настой следует по чайной ложке на ночь.

Если вы устали и чувствуете необходимость поддержки организма, в таком случае лучше всего употреблять пчелиный мед, который является важным адаптогеном, повышающим устойчивость организма к различным видам стресса и вредному влиянию окружающее среды.

Мед рекомендуется при кашле и болезнях горла. В годы Великой Отечественной войны многие госпитали, успешно применяли мед как наружное лечебное средство при заживлении ран и при лечении гнойниковых болезней кожи. По своему содержанию мед богат минеральными солями, витаминами и различными кислотами. Именно органические кислоты, содержащиеся в меде, и придают ему неповторимые вкусовые качества.

Пчелы и жизнь на земле

Мы уже отмечали, что благодаря трудолюбию пчел на земле беспрерывно происходит воспроизводство растений, а следовательно и живых организмов. Важную роль в жизни на планете отмечали и отмечают видные ученые. В этой связи особо следует вспомнить высказывание Альберта Энштеина, который сказал, что если с лица земли однажды исчезнут все пчелы, человек не сможет прожить на планете более четырех лет. И произойдет это потому, что если не станет пчел, некому будет опылять растения – исчезнут животные, для которых они служат пищей.

Мрачную картину нарисовал будущим поколениям великий ученый. А что скажут на этот счет зоологи, ботаники, ведь есть растения самоопыляющиеся, другие опыляются от ветра. Но большинство растений все таки могут размножаться только при помощи пчел. Поэтому нам надо беречь это насекомое, заботится о его нормальном развитии. Нельзя допускать обработку полей и садов ядохимикатами, когда наблюдается опыление пчел. Особенно, когда цветут сады. Если в ваш сад не прилетят пчелы, не ждите большого урожая. Так что и сегодняшнее наше благосостояние также во многом зависит от пчел. Берегите их!