Согласно последним данным, опубликованным немецким статистическим ведомством Destatis, в 2024 году из Германии уедет больше поляков, чем переедет в страну. Это первая подобная ситуация за последние 25 лет.

Германия, долгое время остававшаяся одним из основных направлений польской эмиграции, в 2024 году впервые с 2000 года отметила снижение притока граждан Польши.

Данные Destatis показывают, что в 2024 году из Германии в Польшу переехали 90 807 не немцев. В обратном направлении эмигрировало 82 082 человека.

Хотя поляки переезжают в Германию уже давно, число эмигрантов резко возросло после 2011 года, когда Германия полностью открыла свой рынок труда для работников из Польши и семи других стран, вступивших в ЕС в 2004 году.

"По данным немецкого статистического управления, в 2024 году в нашу страну из эмиграции вернется больше поляков, чем уедет в Германию". - Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института (PIE), написал на платформе X."Тенденция более широкая и касается также других стран ЕС, но с учетом демографических проблем это хорошая новость для Польши", - добавил он.

Немецкие СМИ, такие как газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), также высказали свое мнение.

"Будь то медсестры или работники сельского хозяйства, выходцы из Восточной Европы - уже давно основная опора немецкого рынка труда", - пишет газета. - Но ситуация меняется: все меньше и меньше людей приезжают на работу в Германию из Польши, Румынии или Болгарии".

По мнению немецкой газеты, главная причина этих изменений - "экономическое сближение Востока и Запада в Европейском союзе".

"Это хорошая новость для Польши, потому что, во-первых, это сигнал того, что другая страна, которая была таким лидером, когда речь шла о польской эмиграции, начинает фиксировать отрицательный баланс", - говорит заместитель директора PIE в интервью Euronews.

В качестве примера он приводит Ирландию и Великобританию - страны, которые в последние годы стали менее популярными направлениями для польской эмиграции.

Эксперты говорят, что в сочетании с относительно низким уровнем безработицы и ростом зарплат Германия перестала быть такой привлекательной страной для поляков с экономической точки зрения.

"Возможно, что немецкая экономическая стагнация, которую мы наблюдаем сегодня, также является фактором, из-за которого другая страна, ставшая сегодня лидером эмиграции, потеряла свое значение с нашей экономической точки зрения", - добавляет эксперт. - добавляет эксперт.

Для сравнения, экономика Польши за последние три десятилетия росла быстрее, чем экономика любой другой страны ЕС.

"Нет таких сильных стимулов, которые бы подталкивали поляков к эмиграции или жителей нашего региона в целом". - объясняет Кубисяк.

Во время мероприятия "Дерегуляция. Мы устраняем барьеры, мы делаем жизнь проще", состоявшемся в понедельник, премьер-министр Дональд Туск высоко оценил экономическое развитие страны.

"Польская экономика в 2025 году будет на 20-м месте в мире и обгонит Швейцарию, а покупательная способность поляка будет выше, чем у японца", - сообщил премьер-министр.

Данные за 2024 год не показывают, что все польские эмигранты, покинувшие Германию, вернулись в Польшу, а не уехали в другую европейскую страну. Но по мнению экспертов, есть основания полагать, что многие из них действительно возвращаются на родину.

"У нас нет стопроцентной уверенности в том, что эти отъезжающие из Германии направились в Польшу [...] Но мы предполагаем, что тем не менее некоторые из них, возможно, возвращаются в Польшу", - сказал он.





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