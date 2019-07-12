Эпоха бережливого производства ВИДЕО

Уровень жизни в Украине неизменно падает, работу найти все сложнее, да и найдя ее, сразу понимаешь, что на предлагаемую зарплату не прожить. Даже период выборов, исконная пора для подработок украинцев становится год от года все более тощей.

Однако это общемировая тенденция, мы ее чувствуем сильнее в силу относительной бедности. Джордж Сорос в своей книге «Эпоха ошибок: мир на пороге глобального кризиса» пишет: «Небывалое расслоение в доходах элиты и основной части населения это и есть главная проблема. Как сбросить деньги сверху вниз, в народ, так чтобы они начали свое поступательное движение вверх, создавая при этом реальный сектор экономики? Вот главная задача современности».

Сталкиваясь с кризисом, капитализм начинает тяготеть к реструктуризации. Появляются новые технологии, новые организационные формы, новые модели эксплуатации, новые типы рабочих мест, новые рынки — и всё это для того, чтобы выстроить новый способ накопления капитала. Как мы видели на примере кризиса перепроизводства 1970-х гг., промышленность пыталась восстановиться за счёт рабочей силы, вводя всё более бережливые бизнес-модели. Даже в СССР в это время придумали лозунг «Экономика должна быть экономной».

И вот, похоже, на наших глазах капитализм очередной раз переродился. Не успели затихнуть дискуссии о том, что в СССР изучали не тот капитализм. Капитализм XXI столетия обнаружил залежи нового вида сырья, которое можно присваивать, — данные. Возникло новое явление бизнес-платформа. Происходит постепенная трансформация фирм в платформы — компании, предоставляющие оборудование и программное обеспечение другим для работы.

Сегодня данные — информация о том, что произошло, превратились в источник экономического роста и жизнестойкости. Данные стали играть ключевую роль в компаниях и их отношениях с работниками, клиентами и другими капиталистами. Прежние бизнес-модели индустриальной эпохи обладали лишь зачаточными способностями извлечения данных о процессе производства или потребления.

Эпоха бережливого производства отчасти изменила положение дел, когда глобальные сети поставок «точно в срок» стали требовать данных о статусе товарных запасов и их местоположении. Благодаря цифровым технологиям платформы возникают как инструмент, который ведёт за собой и контролирует отрасли.

Для корпораций Google и Facebook данные — это прежде всего ресурс, который можно использовать как наживку для привлечения рекламодателей. Для Rolls Royce и Uber данные — главное оружие в арсенале конкурентной борьбы: они позволяют компаниям совершенствовать свои продукты и услуги.

Если «бережливые» платформы такие как Uber ориентированы на то, чтобы фактически не владеть никакими активами, они безусловно явление скоротечное, то более приземлённые платформы, как раз наоборот, возводят обширную инфраструктуру, они владеют отнюдь не только информацией — они становятся владельцами инфраструктур общества развивая монополистические тенденции.

И те, и другие опираются на высокооплачиваемое ядро менеджмента, нещадно эксплуатируя избыточное население безбожно недоплачивая ему за низкоквалифицированный труд. Так что Украина это будущее всего человечества, если капитализм очередной раз не трансформируется во что-то новое либо сам не уйдет в прошлое.