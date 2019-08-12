Зеленые друзья: за обман с «охраной» – давят кого попало

Надежней многих «служб» и бескорыстней «волонтеров» они поставляют живительный кислород и «смягчают» микроклимат, чистя воздух от углекислого газа и пыли и увлажняя в жару, снижая «подтопления» грунтов сточными водами и ограждая от ветров, порой радуют благовониями и самим своим присутствием… Описав их заслуги и полезность, просветительница Е. Горбунова-Посадова не зря благодарно назвала их: «Наши зеленые друзья-деревья». Но эти нужные людям существа, увы, не вечны и порой ломаются, падая и… давя кого попало. Несчастные случаи с деревьями учащаются, когда им не обеспечены присмотр и опека. Чиновники именуют это «охраной зеленых насаждений», хотя она – благо и для обитающих рядом, что доказано случаями «стихийных» и «техногенных» ЧП с поломкой деревьев.

Последние участились в Одессе из-за поломки не только климата Европы, но и былой разумной системы управления «городским хозяйством». И, увы, последнюю (легко устранимую) причину аварий в «зеленом хозяйстве» чиновники не тужатся осознать даже, когда древопады задевают их собственные автомобили и дома.

Вредную традицию «лесоповалов» не спешат изжить

После испытания Одессы 3-4 августа бурей с рекордным ливнем управляющие «благоустройством» города отметили повал лишь «порядка 50-ти деревьев». Плоховато провели учёт, но и буря была щадящей (не как 31 мая в 2013 году). Зато явные «повалы» деревьев (порой с причинением немалого вреда) стали случаться и в хорошую погоду.

Такие происшествия уже стали «хроникой», а не «сенсациями» для одесских СМИ. Не зря, судача о (благополучном) падении 20-метрового тополя на стену дома на Черемушках, один из просвещенных саркастически перефразировал:

«Если бы пятиэтажка упала на дерево, это была бы новость».

Хотя более настороженный одессит веско напомнил, что не всегда древопады безобидны:

«ЭТО не тополь, а щепка по сравнению с некоторыми мега-тополями! ТЕ! если упадут на панельную хрущёвку.. то может быть ой ё ёй!!».

Тем не менее, пока большинство горожан игнорируют опасность новых массовых «повалов», они стали у нас привычны. И кажется «бессмысленным» об этом говорить, так как городские начальники о том и так «в курсе», а прочие одесситы мало что могут исправить. Тем более что эта проблема существует и во многих других «населенных пунктах» Украины, имея общей причиной дезорганизацию в стране былой системы управления «ЖКХ».

А с другой стороны – маловат риск, что какой-то из падающих обломков заденет голову или ценное имущество кого-то из местных журналистов, редакторов (а тем более – редеющего числа их спонсоров). И остается лишь ждать, что когда-нибудь, может быть, какой-то из древопадов в Одессе (а лучше – в Киеве) как-то «достанет» кого-нибудь из важных персон, и тогда чиновников понудят «усилить и углубить» организацию работ ухода за «зелеными насаждениями» (как удумали обобщенно называть садовые и самосадные растения, чтобы не вникать, кто их хозяин и почему их игнорируют садовые или «зелёные» инспекторы). Без подобного «стимула» исправлять ситуацию в этой сфере сами чиновники не станут: нынешняя бесхозность их не только мало печалит, но и кое-кому выгодна…

«Претензий предъявлять некому»?

В подтверждение теории вероятности время от времени кто-то из жителей или гостей нашего «туристически-ориентируемого» города попадает в ЧП имущественных или телесных повреждений от древопадов. И тогда они вынужденно задумываются, кто же должен возмещать причиненный ущерб (с дерева же не взыщешь)? К сожалению, история умалчивает о том, кому и как удается вытребовать «страховые» суммы или штрафы. Но известно, что это удается – далеко не всем (и такой шанс резко снижается, если потерпевший – не VIP).

Показательна неудача, постигшая 28 июня с. г. Валерия Панчанко. Его автобус, стоявший в центре города, был сильно повреждён упавшим деревом, но аварийные службы и чиновники жалобы земляка проигнорировали. Как он рассказал, сперва даже отказывались помочь вызволить имущество, а от документирования (актом) того ЧП вовсе устранились:

«Полицию так и не дождались. МЧС ответили, что у них нет пилы, направили в городскую службу спасения, там ответили, что они водолазы», – сетовал Виктор. – «Претензий предьявлять некому. Когда в этой стране что-то изменится???».

Облегчили участь бедолаги лишь работники КП «Горзелентрест»: приехав через 2 часа после ЧП, они «распилили дерево и уехали, оставив распиленное дерево на улице». «Зелентрестовцы» не заикались о «финансовых компенсациях», но и не затребовали плату (и на том спасибо). Пострадавший автомобилист мог реально претендовать лишь на бревна от распиленного «виновника» нападения, хотя распоряжение таким «трофеем» сейчас хлопотно, не сулит существенной выгоды и не узаконено...

Бесправие попавшего под «повал» В. Панченко познают все большее число одесситов, но их число никак не преобразуется в «критическую массу»: даже активистов «правозащитных организаций» такие клиенты пока не интересуют. Слишком необязательны и запутанны декларируемые ныне в Украине правила «содержания зеленых насаждений в населенных пунктах». Например, большинство претензий автомобилистов ответчики могут пресекать веским уточнением: транспортное средство парковали на месте для этого не предназначенном (не на официально утвержденной «парковке», которых в Одессе давно не хватает и устранение этого дефицита не предвидится даже в отдаленной перспективе).

Произвол реорганизаций и барышное счастье «экологов»

Будто насмехаясь над одесситами (или приукрашая реалии для потенциальных туристов), некоторые «просветители» рассказывают о зеленом хозяйстве Одессы – фантасмагории:

«…у каждого дерева есть свой хозяин… Жители области могут сообщить о проблеме в Государственную экологическую инспекцию в Одесской области или местным властям. Эти организации зачастую помогают решить вопрос, выделив средства, необходимые на удаление дерева… Одесситам стоит обратиться, например, в Департамент экологии и развития рекреационных зон горсовета».

Словеса, будто в городе «у каждого дерева есть хозяин» годятся лишь в сатиру для КВН. Что они бесхозны на территориях общественного пользования, давно известно и – легко проверить, поместив на любом из таких «владений» обращение к его хозяину: отклика не дождемся. А жаловаться на «древопады» в указанные выше «экологические» инспекцию и департамент – толку меньше, чем от звонков в МЧС пострадавшего автовладельца В. Панченко (чья история описана выше). Указанные «экологи», увы, не помогают при «повалах» деревьев, а лишь усложняют и удорожают предотвращение таких ЧП, присвоив «функции разрешительной деятельности».

Территории Одессы при этом отданы в «компетенцию» департамента экологии, само создание которого вызвано творимой с середины 1990-х годов переориентацией «городских служб» с системного улучшения «благоустройства» жизни горожан на… «освоение» бюджетных средств под видом исполнения тех или иных «программ», которые чиновники предпочитают продлевать как можно дольше, а сочинять – «под себя»: исходя из согласования интересов с партнерами в бизнес-сообществе, а не по жалобам многочисленного «населения».

Такой режим «работ» в налаженной «колее» удобен чиновникам «уверенностью в завтрашнем дне» (гарантией продолжать «трудиться» на занятых постах) и… снижением рабочих нагрузок. Ведь самоограничение круга исполняемых обязанностей теперь обосновали правом «отписываться» от большинства (не заинтересовавших) жалобщиков, ссылаясь на универсальную «отмазку» причину: нет средств на просимое, т. к. «программами финансирования» оно не предусмотрено. А пишут те «программы» не горожане-просители, а сами же «исполнители»…

«Зеленым насаждениям» Одессы в том спекулятивном отборе чиновничьих дел изначально не везло: по стечению обстоятельств уход за массой заполонивших город деревьев, кустов и газонов некто счел менее «нужным», чем стерилизацию бездомных собак (возвращаемых затем в «среду обитания») и «мониторинг состояния воздушной среды». Поэтому уже третью пятилетку кряду (с момента освоения таких задумок при мэре Э. Гурвице) миллионы денег тратят на стерилизации (свыше 20 тысяч животных) и «взятия проб» воздуха, а на химзащиту растений – ни гроша. Не забывают чины беречь и самих себя. Так, в 2018 году на содержание 17 сотрудников «экодепартамента» потрачено из бюджета города свыше 4,44 млн. грн.: чуть больше, чем на «гуманизацию» жизни бездомных собак и в 85 раз больше, чем на «развязывание приоритетных социальных проблем города Одессы». Не зря в конце июля с. г. последний начальник этой структуры уволен («по собственному желанию»), хотя не он завёл там «тлетворную» традицию…

Основатели департамента экологии, организуя его в 2013 году (мечтая по наблюдениям знатока о грандиозном «распиле» 260 млн. грн.), изначально удумали своекорыстное «разделение труда»: хлопотные казусы аварийных ремонтов оставили департаменту городского хозяйства, а себе отобрали «жирные» функции контроля «за соблюдением природоохранного законодательства… в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания…», согласования «размещения объектов недвижимости и временных сооружений…», согласование и выдачу разрешений «в сфере хозяйственной деятельности», монополию «решения вопросов удаления зеленых насаждений…», «согласование… планов работы предприятий, учреждений» и даже «государственное (?) управление и государственный контроль в сфере охраны окружающей среды в пределах г. Одессы»…

Грянувшие в 2014 г. новации умерили аппетиты «экологов» в инспектировании предпринимателей, но не устранили «дублирование» ими функций, исполняемых департаментом городского хозяйства. В том числе в департаменте экологии вещают о своей некой «монополии» разрешать снос деревьев, хотя восполнением сносимого они не занимаются и не контролируют единственное в городе специализированное на этих работах КП «Горзелентрест». Нужен ли такой «департамент»?

«Горзелентресту» нужна помощь

Затратность департамента экологии очевидна в сравнении с работами тех, кого не считают «экологами», но именно они сейчас единственные ответственные за состояние «зеленых легких» города, за цветение клумб в горсадах, за ремонты там скамеек, павильонов и прочее «благоустройство». Такие универсальные трудяги работают в КП «Горзелентрест», получая зарплаты похуже, чем деловоды под «экологической» вывеской.

Штат персонала «Горзелентреста» по сравнению с советским периодом сокращен в 4,5 раза, хотя обязанностей у них не убавилось, а зарплаты – явно маловаты. Низкая оплата работ реальных благоустроителей этого КП породила ту аномалию, что при немалом числе искателей работы там хронически не заполнены десятки вакансий: в июне с. г., как сетовал директор Ю. Байрамов, не хватало 78 работников (пятой части от общего штата в 366 рабочих мест).

С другой стороны, в КП острый дефицит современных средств механизации и технологических машин: их приобретение и содержание тоже требуют немало средств, которые можно сэкономить пересмотром ряда «экологических» программ. Если не сделать этого сейчас, в скором времени это КП рискует зачахнуть: у возрастного персонала нет достаточной замены. А когда зачахнет «Горзелентрест», рухнет и удерживаемая им практика «благоустройства» отдельных (видных и часто посещаемых) мест общественного пользования: заменить их частниками не удастся из-за «ножниц цен». Услуги КП обходятся городу значительно дешевле, а работают их садовники послушнее и старательнее любых частных «фирм» (с которыми надо заключать договора еще и по тендерным процедурам).

При этом формально «зона обслуживания» работников «Горзелентреста» очерчена пространными перечнями парков и улиц, перечисленных в приложениях к Решению ИК ОГС № 102 от 14.02.2008 «Про утримання зелених насаджень у місті Одесі». Но с тех пор на КП возлагали всё новые «шефские» обязанности, и теперь очевидно, что объем предписанных и прочих обязанностей кратно превышает даже штатную численность КП.

При этом на балансе «Горзелентреста» – незначительная часть (не более 5%) «зеленого хозяйства» современной Одессы, и навести в нем должный порядок можно лишь понудив исполнять обязанности всех «хозяев» территорий.

После отказа от былой (в «советское» время) многозвенной схемы функционирования, усугубленной укрупнением районов (в ходе борьбы за контроль над дележом городского бюджета) даже в мэрии не всегда знают, кто должен отвечать за «озеленение» того или иного участка городских земель. Тем более, что упразднена и былая инспекция по благоустройству.

Пока тянется эта неразбериха с участием высокообразованных (с несколькими дипломами) спецов управления «программами» и деньгами, деревья в городе продолжают расти, а некоторые чахнут и умирают. При этом тысячи 30-, 40-летних

тополей и платанов (не спрашивая разрешений в департаменте экологии и прочих «службах) вымахали в исполинов высотой 20-25 и более метров. Они – зеленый «щит» и украшение города, но порой они не выдерживают борьбы за выживание и падают на кого попало.

Они не мстят, а просто окружены соседством людей. Хватит ли у последних ума не доводить до ЧП – не гарантировано. Но шанс есть…