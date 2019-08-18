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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Призрак лютой зрады

Категория: Новости / Статьи


Призрак лютой зрады

Страх и гнев части увлеченных «геополитикой» украинцев вызвала реплика президента США Д. Трампа, что по его мнению президент Украины В. Зеленский может о чем-то договориться с президентом РФ В. Путиным. Такая реакция – показатель острого дефицита веры (в преддверии 28-й годовщины Независимости) в то, что держава Украина может и должна быть самостоятельной, сильной, а её правители – решительно бдеть интересы сограждан, не уповая, как овцы, на иностранных «покровителей».

Призрак лютой зрады

Умственные заблуждения паникующих о «сливе Украины» увы, толкают их забрасывать нам «усобищ лютую змею». Поэтому их «зрадоманию» надо обезвреживать (как минимум) – изобличением неправд, умопомрачающих таких «патриотов». Впору им напоминать, что Украина, согласно Конституции, – независимая республика с собственными правителями, а главным её «хозяином» признан «народ Украины», а не иноземные «кураторы» (даже, если те – из великолепной семерки G7).

За «домыслами» зрите умыслы

Если кто-то затребует, чтобы его семью содержал не он сам, а более богатый сосед, то мало кто усомнится: несуразна такая хотелка. Зато схожее «иждивенчество» для нашего государства давно и упорно предлагают (зачем??) несколько групп «политиков». И находят желающих уверовать в «геополитическую» идиллию: будто бескорыстно «спонсировать» Украину (за некие былые «заслуги») и этим укреплять «самостоятельность» и «суверенитет» её правителей возьмутся лидеры иных (западных) держав.

Иллюзии «западников» прошлого века дуэт писателей-одесситов Ильфа и Петрова метко высмеял фразой из трех слов: «Заграница нам поможет». Таким незатейливым абстрактным посулом герой романа «12 стульев» удачно ослеплял и тешил дурачимых и обираемых им обывателей Старгорода. Но та гротескная сцена отражает бытующий идиотизм: не переводятся уповающие, что благополучие им устроят чудаки-пришельцы из прекрасного далека.

Это чудо редко подтверждается реалиями: на практике «заграница» ссужает финансовые средства правительствам Украины – под «проценты» и залоги, а «бонусы» подают обычно в увязке с уступками им, разоряющими украинцев порой в разы больше, чем польза от тех «даров» (показательны требования комиссаров ЕС не мешать вывозить туда лесоматериалы, закупаемые у нас за треть цены). И даже «дар» Евросоюза по ответной (спустя 12 лет) отмене разрешительного («визового») и платного допуска в ЕС граждан Украины оказался более выгоден ряду их стран: сманивают от нас «гастарбайтеров»…

Кстати, «гостями-работниками» (Gast-arbeiter) иностранных работяг именуют ныне в Германии – не случайно: это переиначенный («мягкий») вариант слов Fremdarbeiter («чужак-работник») и Ostarbeiter – («восточный работник»), которые ввели канцеляристы «3-го Рейха» при тогдашней политике насильственного ввоза из оккупированных стран массы рабочих (понадобившихся взамен воевавших немцев). При «денацификации» Германии (саботировавшейся в Баварии и ряде других западных Земель) режим власти там исправили, но бизнес-интерес найма мигрантов на не привлекающие немцев работы возник вновь, вызвав волны переселений из южных и восточных стран Европы.

И глупо хулить за расчетливый прагматизм политиков Европы, умней – перенять их практики ответственного выполнения обязательств перед согражданами (что закономерно побуждает порой ущемлять интересы прочих людей и народов). Поучительно и стремление большинства иностранных политиков не обманывать самих себя, а честно сознавать: «щедростью» можно причинить себе «ущерб», а «великодушием» можно считать – не уступки «партнерам», а внушение им своего «духовного» превосходства (если являть «твердость» и разумность своих происков).

«Международной политике» изначально присуще соперничество вождей разных стран за подчинение одними – других, за диктат тех или иных «правил» и «приоритетов». Эта правда неприятно удивляет всех, кто в разные времена поверили речам о «равноправии» (как в детской песочнице) общения больших (Gross) и малых («мелюзга») государств. Но политикам Украины (и им сочувствующим) давно пора избавиться от иллюзий и, хотя бы на примере своих предшественников, чтить прошлые «уроки» истории.

Призрак лютой зрады

Актуальной остается (достойная детального изучения и популяризации в телесериалах), например, драма смелого западнорусского князя-короля (из рода Мономаховичей) Даниила Галицкого. Не смог он, даже ради спасения Руси от вторгшихся монголо-татарских орд, договориться о совместных военных действиях с правителями западных стран, включая тогдашних Римских Пап Иннокентия IV и Александра IV. Те опасной бойне против воинственных пришельцев-иноверцев прагматично предпочли… натиск на земли терпящих бедствие соседей, интригуя сменами союзов с соперничавшими литовцами, мадьярами, поляками…

Стратегию таких маневров в политике толково раскрыл в XIX в. лорд Палмерстон одной фразой: нет постоянных друзей и врагов, постоянны – лишь интересы…

Д. Трамп должен… не нам

Мало кто из иностранных политиков сочтет «императивом» призыв кого-либо из их украинских коллег «отстаивать интересы Украины». Под этим предлогом иноземные стратеги наловчились совершать то и так, что отвечает их политическим интересам и представлениям. Это кратно подтвердила история длящегося пока «санкционного давления» на власти РФ, что обосновали их «аншлюсом» Крыма и вмешательством в Донбасскую войну. Но при том «заступничестве за Украину» иностранные политики норовили «выторговывать» у россиян иные нужные им уступки. Драмой политического раскола Украины комбинаторы мировой политики играют, как одной из «карт» в их многоактных демаршах.

Смущает такой «эгоизм» и подвох «партнеров-адвокатов» даже чаявших «вхождения в ЕС», Так, на портале Facebook в группе «ЄвроМайдан – EuroMaydan» участились критичные реплики отчаяния:

Призрак лютой зрады

Поэтому не делает чести украинским гражданам, особенно – из разряда «политиков» и «дипломатов», ругань в адрес иностранных лидеров, якобы делающих «не то, что нужно». Такие критики корили канцлера Германии А. Меркель за «скупость», президентов Франции – за «мягкотелость», британских лордов – за «неактивность»… А среди американских политиков недовольство «уклончивостью» 44-го Президента США переросло до хамских выпадов против нынешнего главы этой державы Д. Трампа. Ряд отчаявшихся «иллюзиотов» теперь маниакально тиражируют бред домысел о некой личной зависимости 45-го Президент США от «кукловодов» Кремля и лично В. Путина.

Призрак лютой зрады

В качестве «основания» для таких огульных нападок недовольным достаточно того, что новый лидер американцев (как более честный человек) избегает ложных уверений помочь политикам Украины отвоевать потерянное ими в 2014 году. Кое-кто привык утешаться этими словесами, как к былому усыплению малышей телепередачами «На добранiч, дiти!». Но виноват ли в том Дональд Трамп?

В канун 28-й годовщины провозглашения независимости Украины (как стали без уточнений статуса именовать бывшую УССР тогдашние «отцы»-переоснователи) впору напомнить, что наше государство – не только не один из штатов USA, но даже не протекторат. И никто из американских и иных иностранных политиков де-юре нам ничего не должен («крапка!»).

Призрак лютой зрады

А в отношениях с Д. Трампом у государства Украина более запутанная история: ныне сменяемая команда наших правителей посмела в 2016 году явно наносить морально-политический ущерб его репутации как кандидата в Президенты США. Местные «интриганы», вероятно, действовали по наущению своих «покровителей», вознамерившихся так использовать «украинскую карту» даже во внутриамериканских интригах. Но хитрованам это не помогло: выбран был Д. Трамп. И теперь он имеет основания как-то взыскать с неудачливых клеветников, включая – украинских. Захочет ли он поквитаться или потребовать взамен неких уступок в пользу державы, народу которой вызвался служить – пока не ясно. И эта неясность подстегивает не самых умных соучастников «антитрамповской» истерии упорствовать в её продолжении.

В помощь себе трампофобы Украины призывают и недовольных, что ее главой в этот раз избран В. Зеленский (сменив опытного дипломата и мульти-магната Poroshenko). Поэтому «президента ЗЕ» тоже на пару с Д. Трампом зло хулят в «интернет-форумах» критики «неправильных» перемен лидерства в мировой политике. А особо обиженные этим склонны зачислять в круг обвиняемых… большинство сограждан.

Остапа понесло: «вынос мозга» породил воззвание павших духом

Пока некоторые деятели из отставленных от власти партий спокойно готовятся к новому сезону, релаксируя на курортах (чем, например, похвалилась отставная вице-спикер Верховной Рады И. Геращенко, отведав сервис курортных услуг в городе-порте Южном), кое-кто воспринял неизбежные перемены в политике более трагично. В последнем отличился львовский тележурналист и проповедник превосходства своих земляков Остап Дроздов. Сперва он в телеэфире канала «1+1» обозвал своих оппонентов – «плебеями», а потом попытался обосновать это самомнение в статье, претендующей на роль манифеста отчаяния.

«Я не міг не написати цей текст. Ці вибори повинні зняти останні рожеві окуляри з останнього мрійника. Навіть якщо цей текст звучатиме для вас розпачливо, насправді він є дуже тверезим і холоднокровним…».

Призрак лютой зрады

Но далее этому истовому пропагандисту явно изменило «хладнокровие», и он (в привычной для таких мыслителей манере) стал избирательно «нанизывать» фактики и цифры на «стержневой» вывод этого писания: мол, жители Западной Украины – не братья живущим в её восточных землях, а 28 последних лет потрачены – «коту под хвост».

Назвав современную Украину «чёрной дырой в центре Европы», О. Дроздов помянул и «порушенные кордоны», и «минус 12 миллионов» в числе жителей, и «субсидии для 60% населения» и многие иные признаки упадка. Но вместо логического анализа конкретных причин осуждаемых последствий сотворенного за «28 лет», автор пытается вбросить в мозг читателей подозрение, что большая часть нынешних граждан Украины – «неправильные» люди – «плебеи» (в понятиях Древнего Рима): 

«Мою країну населяють вільні, але незнатні люди. Неосвічені. Примітивні. Книжок не купують і не читають. Історією свого краю не цікавляться. Інтелектуально не ростуть. За кордон не їздять (Єгипет не рахую). Іноземних мов не вчать. Радянську минувшину не переосмислюють. Живуть у зомбоящику. Просто собі живуть. Вільні, але незнатні…».

«Правомерность» этих упреков разумные легко оценят, сопоставив с тем как в иных странах заняты чтением книг, выбирают тематику и продолжительность просмотров телепрограмм, изучают краеведение и иностранные языки (в т. ч. украинский). Но претензии обвинителя на принадлежность к «высшему» («шляхетному») разряду граждан подрывают его же истеричные «аргументы» про «лабораторное выращивание людей» для проживания после «Голодомора» и склонность украинцев к «стокгольмскому синдрому». Увлекшись (подобно «мазохистам») в такие унылые домыслы, Остап явно «прокололся» и в арифметике, возопив: «Драма моєї 28-річної недолугої країни полягає у вічному питанні: кого («шляхты» или «плебеев» – авт.) все-таки більше?».

И тут самое время спросить: в какой стране этот «шляхетный патриот» обитал ранее, почему игнорирует многовековую предшествующую историю (упрекая других в нелюбознательности к краеведению)?

Среди критериев «правильного» изменения жизни в Украине авторитетный среди львовян О. Дроздов почему-то считает такие: 


«Чи вірите ви, що мама убитого луганського ополченця погодиться на україномовного україноцентричного патріота-президента: так чи ні?
Чи вірите ви, що Харків коли-небудь добровільно відмовиться від маршала Жукова: так чи ні?
Чи вірите ви, що в Одесі мером може стати воїн АТО…».

Странно постоянное стремление иногородцев озаботиться избранием на пост мэра Одессы кандидата, симпатичного им, а не самим одесситам. Но суть паники О. Дроздова в том, что жители других краев Украины не уподобились его представлениям о «правильном» типе гражданина: знает и любит украинскую мо(л)ву и ряд – иноземных (английскую или немецкую – обязательно), напрочь забыл о собственных предках, поклоняясь тому, что предложат «шляхтичи» с берегов Сяна. Несуразность такой хотелки осознают даже многие жители Галичины, где тоже (и это не удалось скрыть фальсификациями результатов голосования) активно голосовали за смену прежних политиков и их «курса реформ», последствия которых оплакивает даже О. Дроздов.

Украина – не згинет (паникеры – не дождутся)

Общая умственная ошибка «зрадоманов» разных типов в том, что они неадекватно переоценивают свои интересики в сравнении с общенародными («национальными»). Если теряют выгодную должность или контрактик – караул, «неправильно» меняется жизнь в стране! Пока сидят на «хлебных местах» – не особо страдают из-за безработицы среди прочих сограждан», сокращения пособий нуждающимся или плача «мамы убитого луганского ополченца»…

Кто привык путать личное и общее, праведное и грешное, вполне может мнить себя «шляхетным», даже явно уступая в познаниях истории своей страны, края, рода. Но истерики и «разоблачения» таких временно неустроенных лиц стоит оценивать адекватно: и это пройдет. Кого-то можно даже вылечить от паникерства ознакомлением с более широкой палитрой фактов. Один из них тот, что 28 лет – достаточно юный возраст для государства. Но оптимистичнее то, что с момента основания Львова, Галича, а тем более Одессы или Харькова народ их основавший – не сгинул: выживал при сменах разных правителей и режимов управления.

Это позволяет реальным патриотам не плакаться, а выискать полезное и поучительное в далеком и недавнем прошлом Украины, чтоб исправить нынешние несуразности и решить острейшие проблемы – скорей (к 30-летию провозглашения Независимости, например).

 

 

 



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