Призрак лютой зрады

Страх и гнев части увлеченных «геополитикой» украинцев вызвала реплика президента США Д. Трампа, что по его мнению президент Украины В. Зеленский может о чем-то договориться с президентом РФ В. Путиным. Такая реакция – показатель острого дефицита веры (в преддверии 28-й годовщины Независимости) в то, что держава Украина может и должна быть самостоятельной, сильной, а её правители – решительно бдеть интересы сограждан, не уповая, как овцы, на иностранных «покровителей».

Умственные заблуждения паникующих о «сливе Украины» увы, толкают их забрасывать нам «усобищ лютую змею». Поэтому их «зрадоманию» надо обезвреживать (как минимум) – изобличением неправд, умопомрачающих таких «патриотов». Впору им напоминать, что Украина, согласно Конституции, – независимая республика с собственными правителями, а главным её «хозяином» признан «народ Украины», а не иноземные «кураторы» (даже, если те – из великолепной семерки G7).

За «домыслами» зрите умыслы

Если кто-то затребует, чтобы его семью содержал не он сам, а более богатый сосед, то мало кто усомнится: несуразна такая хотелка. Зато схожее «иждивенчество» для нашего государства давно и упорно предлагают (зачем??) несколько групп «политиков». И находят желающих уверовать в «геополитическую» идиллию: будто бескорыстно «спонсировать» Украину (за некие былые «заслуги») и этим укреплять «самостоятельность» и «суверенитет» её правителей возьмутся лидеры иных (западных) держав.

Иллюзии «западников» прошлого века дуэт писателей-одесситов Ильфа и Петрова метко высмеял фразой из трех слов: «Заграница нам поможет». Таким незатейливым абстрактным посулом герой романа «12 стульев» удачно ослеплял и тешил дурачимых и обираемых им обывателей Старгорода. Но та гротескная сцена отражает бытующий идиотизм: не переводятся уповающие, что благополучие им устроят чудаки-пришельцы из прекрасного далека.

Это чудо редко подтверждается реалиями: на практике «заграница» ссужает финансовые средства правительствам Украины – под «проценты» и залоги, а «бонусы» подают обычно в увязке с уступками им, разоряющими украинцев порой в разы больше, чем польза от тех «даров» (показательны требования комиссаров ЕС не мешать вывозить туда лесоматериалы, закупаемые у нас за треть цены). И даже «дар» Евросоюза по ответной (спустя 12 лет) отмене разрешительного («визового») и платного допуска в ЕС граждан Украины оказался более выгоден ряду их стран: сманивают от нас «гастарбайтеров»…

Кстати, «гостями-работниками» (Gast-arbeiter) иностранных работяг именуют ныне в Германии – не случайно: это переиначенный («мягкий») вариант слов Fremdarbeiter («чужак-работник») и Ostarbeiter – («восточный работник»), которые ввели канцеляристы «3-го Рейха» при тогдашней политике насильственного ввоза из оккупированных стран массы рабочих (понадобившихся взамен воевавших немцев). При «денацификации» Германии (саботировавшейся в Баварии и ряде других западных Земель) режим власти там исправили, но бизнес-интерес найма мигрантов на не привлекающие немцев работы возник вновь, вызвав волны переселений из южных и восточных стран Европы.

И глупо хулить за расчетливый прагматизм политиков Европы, умней – перенять их практики ответственного выполнения обязательств перед согражданами (что закономерно побуждает порой ущемлять интересы прочих людей и народов). Поучительно и стремление большинства иностранных политиков не обманывать самих себя, а честно сознавать: «щедростью» можно причинить себе «ущерб», а «великодушием» можно считать – не уступки «партнерам», а внушение им своего «духовного» превосходства (если являть «твердость» и разумность своих происков).

«Международной политике» изначально присуще соперничество вождей разных стран за подчинение одними – других, за диктат тех или иных «правил» и «приоритетов». Эта правда неприятно удивляет всех, кто в разные времена поверили речам о «равноправии» (как в детской песочнице) общения больших (Gross) и малых («мелюзга») государств. Но политикам Украины (и им сочувствующим) давно пора избавиться от иллюзий и, хотя бы на примере своих предшественников, чтить прошлые «уроки» истории.

Актуальной остается (достойная детального изучения и популяризации в телесериалах), например, драма смелого западнорусского князя-короля (из рода Мономаховичей) Даниила Галицкого. Не смог он, даже ради спасения Руси от вторгшихся монголо-татарских орд, договориться о совместных военных действиях с правителями западных стран, включая тогдашних Римских Пап Иннокентия IV и Александра IV. Те опасной бойне против воинственных пришельцев-иноверцев прагматично предпочли… натиск на земли терпящих бедствие соседей, интригуя сменами союзов с соперничавшими литовцами, мадьярами, поляками…

Стратегию таких маневров в политике толково раскрыл в XIX в. лорд Палмерстон одной фразой: нет постоянных друзей и врагов, постоянны – лишь интересы…

Д. Трамп должен… не нам

Мало кто из иностранных политиков сочтет «императивом» призыв кого-либо из их украинских коллег «отстаивать интересы Украины». Под этим предлогом иноземные стратеги наловчились совершать то и так, что отвечает их политическим интересам и представлениям. Это кратно подтвердила история длящегося пока «санкционного давления» на власти РФ, что обосновали их «аншлюсом» Крыма и вмешательством в Донбасскую войну. Но при том «заступничестве за Украину» иностранные политики норовили «выторговывать» у россиян иные нужные им уступки. Драмой политического раскола Украины комбинаторы мировой политики играют, как одной из «карт» в их многоактных демаршах.

Смущает такой «эгоизм» и подвох «партнеров-адвокатов» даже чаявших «вхождения в ЕС», Так, на портале Facebook в группе «ЄвроМайдан – EuroMaydan» участились критичные реплики отчаяния:

Поэтому не делает чести украинским гражданам, особенно – из разряда «политиков» и «дипломатов», ругань в адрес иностранных лидеров, якобы делающих «не то, что нужно». Такие критики корили канцлера Германии А. Меркель за «скупость», президентов Франции – за «мягкотелость», британских лордов – за «неактивность»… А среди американских политиков недовольство «уклончивостью» 44-го Президента США переросло до хамских выпадов против нынешнего главы этой державы Д. Трампа. Ряд отчаявшихся «иллюзиотов» теперь маниакально тиражируют бред домысел о некой личной зависимости 45-го Президент США от «кукловодов» Кремля и лично В. Путина.

В качестве «основания» для таких огульных нападок недовольным достаточно того, что новый лидер американцев (как более честный человек) избегает ложных уверений помочь политикам Украины отвоевать потерянное ими в 2014 году. Кое-кто привык утешаться этими словесами, как к былому усыплению малышей телепередачами «На добранiч, дiти!». Но виноват ли в том Дональд Трамп?

В канун 28-й годовщины провозглашения независимости Украины (как стали без уточнений статуса именовать бывшую УССР тогдашние «отцы»-переоснователи) впору напомнить, что наше государство – не только не один из штатов USA, но даже не протекторат. И никто из американских и иных иностранных политиков де-юре нам ничего не должен («крапка!»).

А в отношениях с Д. Трампом у государства Украина более запутанная история: ныне сменяемая команда наших правителей посмела в 2016 году явно наносить морально-политический ущерб его репутации как кандидата в Президенты США. Местные «интриганы», вероятно, действовали по наущению своих «покровителей», вознамерившихся так использовать «украинскую карту» даже во внутриамериканских интригах. Но хитрованам это не помогло: выбран был Д. Трамп. И теперь он имеет основания как-то взыскать с неудачливых клеветников, включая – украинских. Захочет ли он поквитаться или потребовать взамен неких уступок в пользу державы, народу которой вызвался служить – пока не ясно. И эта неясность подстегивает не самых умных соучастников «антитрамповской» истерии упорствовать в её продолжении.

В помощь себе трампофобы Украины призывают и недовольных, что ее главой в этот раз избран В. Зеленский (сменив опытного дипломата и мульти-магната Poroshenko). Поэтому «президента ЗЕ» тоже на пару с Д. Трампом зло хулят в «интернет-форумах» критики «неправильных» перемен лидерства в мировой политике. А особо обиженные этим склонны зачислять в круг обвиняемых… большинство сограждан.

Остапа понесло: «вынос мозга» породил воззвание павших духом

Пока некоторые деятели из отставленных от власти партий спокойно готовятся к новому сезону, релаксируя на курортах (чем, например, похвалилась отставная вице-спикер Верховной Рады И. Геращенко, отведав сервис курортных услуг в городе-порте Южном), кое-кто воспринял неизбежные перемены в политике более трагично. В последнем отличился львовский тележурналист и проповедник превосходства своих земляков Остап Дроздов. Сперва он в телеэфире канала «1+1» обозвал своих оппонентов – «плебеями», а потом попытался обосновать это самомнение в статье, претендующей на роль манифеста отчаяния.

«Я не міг не написати цей текст. Ці вибори повинні зняти останні рожеві окуляри з останнього мрійника. Навіть якщо цей текст звучатиме для вас розпачливо, насправді він є дуже тверезим і холоднокровним…».

Но далее этому истовому пропагандисту явно изменило «хладнокровие», и он (в привычной для таких мыслителей манере) стал избирательно «нанизывать» фактики и цифры на «стержневой» вывод этого писания: мол, жители Западной Украины – не братья живущим в её восточных землях, а 28 последних лет потрачены – «коту под хвост».

Назвав современную Украину «чёрной дырой в центре Европы», О. Дроздов помянул и «порушенные кордоны», и «минус 12 миллионов» в числе жителей, и «субсидии для 60% населения» и многие иные признаки упадка. Но вместо логического анализа конкретных причин осуждаемых последствий сотворенного за «28 лет», автор пытается вбросить в мозг читателей подозрение, что большая часть нынешних граждан Украины – «неправильные» люди – «плебеи» (в понятиях Древнего Рима):

«Мою країну населяють вільні, але незнатні люди. Неосвічені. Примітивні. Книжок не купують і не читають. Історією свого краю не цікавляться. Інтелектуально не ростуть. За кордон не їздять (Єгипет не рахую). Іноземних мов не вчать. Радянську минувшину не переосмислюють. Живуть у зомбоящику. Просто собі живуть. Вільні, але незнатні…».

«Правомерность» этих упреков разумные легко оценят, сопоставив с тем как в иных странах заняты чтением книг, выбирают тематику и продолжительность просмотров телепрограмм, изучают краеведение и иностранные языки (в т. ч. украинский). Но претензии обвинителя на принадлежность к «высшему» («шляхетному») разряду граждан подрывают его же истеричные «аргументы» про «лабораторное выращивание людей» для проживания после «Голодомора» и склонность украинцев к «стокгольмскому синдрому». Увлекшись (подобно «мазохистам») в такие унылые домыслы, Остап явно «прокололся» и в арифметике, возопив: «Драма моєї 28-річної недолугої країни полягає у вічному питанні: кого («шляхты» или «плебеев» – авт.) все-таки більше?».

И тут самое время спросить: в какой стране этот «шляхетный патриот» обитал ранее, почему игнорирует многовековую предшествующую историю (упрекая других в нелюбознательности к краеведению)?

Среди критериев «правильного» изменения жизни в Украине авторитетный среди львовян О. Дроздов почему-то считает такие:



«Чи вірите ви, що мама убитого луганського ополченця погодиться на україномовного україноцентричного патріота-президента: так чи ні?

Чи вірите ви, що Харків коли-небудь добровільно відмовиться від маршала Жукова: так чи ні?

Чи вірите ви, що в Одесі мером може стати воїн АТО…».



Странно постоянное стремление иногородцев озаботиться избранием на пост мэра Одессы кандидата, симпатичного им, а не самим одесситам. Но суть паники О. Дроздова в том, что жители других краев Украины не уподобились его представлениям о «правильном» типе гражданина: знает и любит украинскую мо(л)ву и ряд – иноземных (английскую или немецкую – обязательно), напрочь забыл о собственных предках, поклоняясь тому, что предложат «шляхтичи» с берегов Сяна. Несуразность такой хотелки осознают даже многие жители Галичины, где тоже (и это не удалось скрыть фальсификациями результатов голосования) активно голосовали за смену прежних политиков и их «курса реформ», последствия которых оплакивает даже О. Дроздов.

Украина – не згинет (паникеры – не дождутся)

Общая умственная ошибка «зрадоманов» разных типов в том, что они неадекватно переоценивают свои интересики в сравнении с общенародными («национальными»). Если теряют выгодную должность или контрактик – караул, «неправильно» меняется жизнь в стране! Пока сидят на «хлебных местах» – не особо страдают из-за безработицы среди прочих сограждан», сокращения пособий нуждающимся или плача «мамы убитого луганского ополченца»…

Кто привык путать личное и общее, праведное и грешное, вполне может мнить себя «шляхетным», даже явно уступая в познаниях истории своей страны, края, рода. Но истерики и «разоблачения» таких временно неустроенных лиц стоит оценивать адекватно: и это пройдет. Кого-то можно даже вылечить от паникерства ознакомлением с более широкой палитрой фактов. Один из них тот, что 28 лет – достаточно юный возраст для государства. Но оптимистичнее то, что с момента основания Львова, Галича, а тем более Одессы или Харькова народ их основавший – не сгинул: выживал при сменах разных правителей и режимов управления.

Это позволяет реальным патриотам не плакаться, а выискать полезное и поучительное в далеком и недавнем прошлом Украины, чтоб исправить нынешние несуразности и решить острейшие проблемы – скорей (к 30-летию провозглашения Независимости, например).