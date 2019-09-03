«Тихо – там! У корыта!»

Мировой опыт успешности проведения реформ в различных странах показывает, что уровень коррупции не находится в прямой зависимости от размера заработных плат чиновников. В странах, где зарплаты госслужащих выше зарплат на аналогичных должностях в частном секторе, фиксируется снижение общего уровня коррупции.

В связи с тем, что такая корреляция всё-таки не объясняет причинно-следственной связи возникновения злоупотреблений властью, не следует ожидать, что снижение коррупции после повышения зарплат автоматически наступает.

Исследование опыта успешных стран чётко указывает: достойные зарплаты госслужащих – необходимое условие эффективной государственной службы, но не достаточное. Бороться с коррупцией они помогают лишь в сочетании с эффективным контролем и, основное, действующим в обществе принципом неотвратимости наказания за коррупционные действия.

Почему же у нас, в нашей обездоленной стране, на протяжении всего периода независимости чиновники в попытках одолеть монстра коррупции прибегают только к одному из приведённых выше взаимосвязанных методов – повышению зарплат, напрочь забывая про контроль и наказания? И, как следствие, сокрушенно фиксируют повышающийся из года в год уровень коррупции…

Лично у меня, дорогие мои читатели, ответ на этот наболевший вопрос один: рука чиновничья не поднимается против себя, любимого, а у народа так и нет возможностей эффективно контролировать своих «слуг». Против этой болезни существует только одно лекарство – обновление чиновничьего аппарата. Вот народ и голосует за новые лица, авось среди них появится тот, кто – не за деньги, кому «за державу обидно»!

«Маловато будет!»

Вот и Дмитрий Разумков, один из лучших представителей партии «Слуга народа», спикер новой Верховной Рады, радующий на фоне предвзятости провинциального конферансье Парубия интеллектом, адекватностью и способностью уважать чужое мнение, недавно попытался «наступить на те же грабли». Из ряда первоочередных проблем молодой политик озаботился недостаточным, по его мнению, уровнем зарплаты народного депутата в 50 тыс. грн. и тем, что эта зарплата хороша только на фоне минимальной:

«Народные депутаты должны получать высокие зарплаты, чтобы у них не было необходимости брать взятки… У европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, тогда человек держится за эту работу и понимает ее престиж». Ну, о том, как некоторые наши депутаты «не держатся» за свои кресла можно, пожалуй, писать детективные романы, и есть ли среди них те, которые на самом деле считают депутатство непрестижной профессией!

В этом контексте вспомнился Мустафа Найем: непримиримый борец с режимом Януковича, а впоследствии и – с Порошенко, выведший доверчивых украинцев на Евромайдан, оказавшись в кресле парламента, первым делом принялся сетовать на низкую зарплату депутата.

Вселяет надежду мнение Разумкова, что для определения уровня оплаты труда депутатов необходима экспертная дискуссия. Предлагаю, дорогие мои читатели, последовать совету подающего надежды политика и обсудить различные экспертные мнения по поводу повышения оплаты чиновничьего труда.

Аргументы «за»

Типичный аргумент в пользу повышения зарплат – низкая зарплата чиновника или руководителя государственного предприятия стимулирует его искать источники дополнительных доходов. Государственные должности позволяют распоряжаться нашими с вами деньгами и судьбами, потому госслужащий, зарабатывающий мало, имеет все возможности воспользоваться этим для собственного обогащения.

Если рассматривать такой аргумент в чистом виде, то госслужащие злоупотребляют должностями и прибегают к взяточничеству, чтобы приблизить свои доходы к оптимальному уровню и покрыть основные жизненные нужды.

Как вы, наверное, догадываетесь, дорогие мои читатели, этот аргумент не выдерживает критики, ведь, как правило, коррупционные доходы позволяют удовлетворять потребности, которые сложно назвать «типичными или базовыми».

Второй наиболее распространённый аргумент: нехватка высококлассных специалистов и сложность их обучения повышают конкуренцию за них. Частный сектор, имеющий большую гибкость в назначении зарплат, предлагает большие суммы.

Таким образом, у работников госсектора появляются стимулы переходить к частным компаниям. Этот аргумент часто используют для обоснования сверхвысоких зарплат и бонусов топ-менеджеров крупных государственных корпораций или экспертов высших органов власти.

То есть их зарплаты должны не только покрывать достойный уровень жизни, но и убедить отказаться от альтернативы перейти в частный сектор.

Однако этот аргумент нивелируется тем, что разница в зарплате компенсируется стабильностью государственной работы и пенсионных начислений.

Аргументы «против»

В Индии в 2007 году зарплаты таможенников повысили вдвое, но это не повлияло на рост таможенных поступлений, служащие продолжали брать взятки, как и раньше. Экономисты, исследовавшие эту проблему, показали, что причина может быть в высоких таможенных тарифах. Торговые барьеры создавали столь значительные возможности для коррупции, что даже двукратное повышение зарплат не послужило достаточным стимулом отказаться от взяточничества.

То есть повышение зарплат работает не очень хорошо, если коррупционная рента слишком высока. Более того: высокие зарплаты могут служить дополнительным прикрытием для коррупционеров, которые ведут роскошный образ жизни.

Другая проблема, которая может приводить к недейственности завышенных зарплат в борьбе с коррупцией, – устоявшиеся коррупционные нормы. Если в среде политиков или чиновников складывается ситуация, где все окружение привлечено к незаконной деятельности и ведет роскошный образ жизни, зарплат может быть недостаточно.

Зарплаты действуют как положительный материальный стимул, снижая потребность в незаконных доходах, но они никоим образом не влияют на риски быть наказанным. Коррупционер может сам решать, отказываться ли ему от коррупционных доходов, когда можно жить с чистой совестью и на официальную зарплату.

В коррумпированной среде социальные факторы теряют действенность. Нарушители не страдают от чувства вины и оправдывают себя тем, что так устроен мир, и так делают другие. Поэтому с повышением зарплат общество, скорее всего, получит просто коррумпированных и более богатых чиновников.

Следующий аргумент «против»: назначение высоких зарплат может привлекать на госслужбу людей, которых интересуют только деньги. Это может создавать дополнительные риски злоупотреблений и плохо согласуется с изначальным предназначением госслужбы: привлекать людей, стремящихся заботиться об общественном благе.

Впрочем, это не значит, что зарплаты не важны для снижения коррупции. Факты лишь говорят, что зарплаты не могут быть эффективным инструментом сами по себе.

Совершенно очевидно: чтобы зарплаты работали на снижение коррупции, нужно эффективное наказание за злоупотребления. Это означает, что неотвратимость быть наказанным, помноженная на «суровость» наказания, будет выше, чем возможные коррупционные доходы. Наказание может быть прямое (увольнение, штраф, заключение) и косвенное (уничтожение репутации и возможности найти хорошую работу). Если вероятность наказания низкая, стимулы вести себя честно тоже будут низкими.

Очередная финансовая мотивация для госчиновников высшего ранга

Вопрос повышения зарплат государственным служащим обязательно включают в каждую программу антикоррупционных реформ во многих странах.

С середины 2016 года многие элементы государственной службы изменились благодаря новому закону «О государственной службе», который начал реформу государственного управления. Он, в частности, отделил политические должности от должностей государственной службы, дал старт открытым конкурсам на должности государственной службы.

Впрочем, чтобы изменить государственное управление, одного закона недостаточно. Государственная служба – это большой инерционный механизм, в котором работает более 200 тысяч человек. Для его «перезапуска» нужны время, усилия и критическая масса людей, которые будут двигать процесс на различных уровнях государственного управления.

Поэтому правительство «попередников» решило привлечь на государственную службу отдельную группу высококвалифицированных специалистов-реформаторов – для создания нового поколения государственных служащих, которое будет осуществлять системное реформирование во всех отраслях.

К кандидатам выдвигали специальные требования: владение одним из официальных языков Совета Европы, навыки и опыт проектного управления, планирования и анализа, политическая и социальная эрудиция, аналитическое мышление, творческие способности, инициативность, объективность, ответственность, умение работать в стрессовых ситуациях.

Для успешной реализации этого решения правительство заручилось поддержкой ЕС и ввело для реформаторов дополнительную финансовую мотивацию. Надбавка за особо важную работу выплачивается ежемесячно. В среднем она вдвое превышает уровни оплаты труда обычных чиновников и конкурентна по сравнению с частным сектором.

Представьте себе, в 2018 году надбавка составляла 30-55 тыс. грн. Условия оплаты труда реформаторов, заявленные во всех объявлениях о вакантных реформаторских должностях, являются ролевой моделью для государственной службы в целом по критериям прозрачности, профессионализма и конкурентности.

И тем не менее, положа руку на сердце, можно констатировать – реформ в госсекторе как не было, так и нет.

Причина в проблеме, на которую следует обратить особое внимание – уровень вознаграждения топ-менеджера или руководителя должен быть привязан к уровню зарплаты среднестатистического работника учреждения, то есть быть прямо пропорциональным зарплате обычного сотрудника, возможно немного выше.

Проблема в том, что мы получаем пенсию, которую рассчитывает и начисляет не топ-менеджер, а обычный бухгалтер-экономист, госслужащий низшего звена за минимальную зарплату. Мы посещаем поликлинику (пока еще государственную) потому, что её работой управляют чиновники в районном и областном управлении здравоохранения (тоже за минимальную зарплату). Мы приходим что-то требовать в управление соцзащиты, например место для ребёнка в детском садике, а все документы обрабатывает простой госслужащий. Головы сельсоветов, честно отдавшие родному селу 25 лет жизни и труда, получают пенсию 3 тысячи гривен. Главспецы обладминистраций управляют областями за 6 тысяч должностного оклада в месяц, управляют по старинке, без флэшмобов и ярких презентаций, да и управлять скоро будет некем.

В несколько раз увеличился разрыв между уровнем оплаты руководителя и подчиненного на госслужбе, практически в 3-5 раз. В нижнем звене у госслужащих сплошные вакансии.

Руководящие кадры всегда найдут возможности мотивировать свою бесполезную деятельность, и государство им поможет высокими окладами и бонусами, и даже зарубежные партнёры нарекут «реформаторами».

Так и хочется крикнуть, по незабвенному Довлатову: «Тихо – там! У корыта!» Не жалуйтесь, что не хватает на элитное потребление! 73% низового звена делегировало вам свои полномочия управлять страной, подарило мандат на изменения системы – пришло время выполнить задачу!