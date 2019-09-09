Разговор об инженерии и звездах у рефрактора Кука

Рефрактор Кука смотрит в небо. Этим он занят уже полтора века. Старинный английский телескоп одесской обсерватории университета им. Мечникова в августе отреставрировали. Об уникальной инженерной операции рассказывает меценат реставрации, астроном и бизнесмен Вадим Жуков.

– Телескоп появился у университета в 1886 году. Это дар тогдашних меценатов. Около 1920 года был установлен здесь. За эти годы им пользуется не одно поколение астрономов и много экскурсантов. Разборка, восстановление механических элементов, покраска и обратная сборка – операция, которая произошла с ним впервые. Работы выполнили обсерваторские механики, которые когда-то работали в группе телескопостроения Одесской обсерватории. Ведь людям, которые в принципе не понимают, как работает телескоп, не доверишь реставрацию такого прибора.

– А сколько здесь всего деталей?

– Несколько сотен. Любой телескоп состоит из объектива и окуляров, это главные оптические детали. Объектив – это то, что строит изображение, а окуляры – это то, при помощи чего мы это изображение рассматриваем. Диаметр объектива – 6,5 дюймов. Т.е. это примерно 165 мм. Фокусное расстояние 98 дюймов. Это почти 2,5 метра. Параллельно телескопу всегда висит маленький телескопчик, так называемый искатель. Искатель имеет большой угол зрения, для того чтобы можно было комфортно наводиться на объект. Кроме того, очень важна для любого телескопа монтировка, на которой он располагается. Телескоп вращается за звездами с той же скоростью, с которой вращается Земля. Для наведения существовали координатные круги.

Во времена молодости этого телескопа вычисление координат было непростой задачей. У меня где-то есть вычислительный лист, с формулой, которую каждый сейчас любой компьютер посчитает за мгновение. А в докомпьютерное время человек затрачивал десятки минут и рассчитывал координаты вручную. А второй человек его проверял. Примерно половина штата обсерватории – это были люди, которые занимались только вычислениями.

– Продолжим анатомировать устройство телескопа. А вот это что?

– Легендарная вещь, это астрономическая трубка АТ1, которая была произведена в Советском Союзе в огромных количествах для наблюдений первых искусственных спутников Земли. Мы ее слегка переделали, чтоб она по виду соответствовала остальным деталям. Много было проблем, связанных с крепежными элементами, потому что вещь цены немалой. Винты дюймовые, сделанные по стандартам тех времен. Поэтому кое-что пришлось просто изготовить заново и так, чтобы они не отличались от «родных».

– А это что вращается?

– Это так называемый регулятор Ватта. Он нужен для того, чтобы стабилизировать скорость вращения оси. Вращается он за счет гири, которая поднимается вот этой ручкой. Дальше при помощи несложной шестеренчатой передачи, это вращение передается на червячную пару, прецизионное, очень сложное изготовлении изделие. Винт, вращаясь, передает нам вращение с большим передаточным числом, в нашем случае 1 к 360. Чтобы это происходило, все должно быть тщательно сбалансированно. Иначе усилия для вращения будет настолько большим, что износ подшипников и осей, будет быстрым и необратимым. Есть еще колонна, чугунная, тяжелая, которую мы не рискнули сдвигать с места. Чем тяжелее основание, тем телескопу лучше. Тем у него меньше дрожание, вибрации.

– Для мастеров, которые изготавливали заново уже изношенные узлы, это была безусловно интереснейшая инженерная задача. Сколько времени ушло на реставрацию телескопа?

– Планировали сделать за 2 месяца. Ушло примерно полгода. Именно потому, что возникло очень много неожиданных нюансов. Многие детали изготовлены по технологиям, которые сейчас не то что утрачены, но не применяются. Очень важно было сохранить аутентичность.

– Вадим, вы говорили о серьезном механическом износе рефрактора. Сколько наблюдений на нем было сделано за годы его работы?

– Могу сказать, сколько на нем было получено фото пластин. Фотографические наблюдения на этом телескопе велись с 1945 по 1957 годы. За эти 12 лет в нашей стеклотеке – архиве астронегативов – хранится около 4000 фотопластинок. В основном это переменные звезды, кометы и астероиды.

– В этих редукторах и узлах детали 150-ти летней давности. Скажите, вы не писали компании «Кук и сыновья»? возможно, им было бы интересно восстановить свой прибор?

– Компания ThomasCooke&Sons за последние сто лет много раз переживала слияния и поглощения. Теперь это уже совершенно другая компания. Поэтому писать туда не имело смысла. Но не удивлюсь, если существует архив, в котором техническая документация конкретно на этот телескоп с серийным номером 2521 где-то хранится.

– Тактико-технические характеристики мы примерно разобрали. А что это такое? похожее на люк на подводной лодке?

– Здесь в разные времена устанавливались механизмы подсветки. Вместо этой окулярной части был прибор, который назывался окулярный микрометр. Это прибор для измерения углов на небе. При помощи него можно было измерить, допустим, диаметр планеты. С этим прибором наблюдения велись до Второй мировой войны. Сейчас здесь стоит обычный окулярный механизм, который позволяет наводить резкость на объект. Кроме того, есть "тормоза" или стопорные винты, которые позволяют фиксировать телескоп в нужном положении.

– Придумался заголовок – «Даже у телескопа должны быть тормоза!»

– Весь телескоп вращается буквально двумя пальчиками, потому что он очень хорошо сбалансирован. Если мы отпустим тормоза, произойдет небольшой разбаланс, но он никуда не падает, не едет. Противовесы при помощи достаточно сложного механизма снимают основную нагрузку с телескопа.

– Сколько человек участвовало в реставрации?

– 5-6 человек, не считая маляров. Цвет телескопа выбран не просто так, он близок к его родному цвету.

– А почему вообще у вас, руководителя компьютерной фирмы, возникла мысль заняться реставрацией университетского телескопа?

– В возрасте с 13 лет и до поступления в университет, я провел здесь, у Кука, уйму времени.

– Т.е. это еще детская любовь к телескопу?

– Да, я ему должен.

– С этого места поподробнее, пожалуйста

– Когда-то я посещал астрономический кружок, который был при одесском планетарии. Кружок плотно сотрудничал с одесской обсерваторией, и мы в обсерватории проводили много наблюдений. В частности, мы наблюдали на этом телескопе покрытие звезд Луной. Наблюдали искусственные спутники Земли и эти наблюдения отправляли в ведущую по тематике Обсерваторию киевского университета. Там из этих наблюдений собирались уже более или менее понятные научные данные. Потом немало людей, которые на этом телескопе наблюдали, связали свою жизнь с одесской обсерваторией. И сегодня тут появляется молодежь, которая потом поступает в университет; приходит в астрономию серьезно и делает эту науку своей профессией. Такой вот интересный аспект.