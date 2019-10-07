Иноагенты тырят у нас «Нафтогаз»: газо-, теплопотребителям пора на протест

С приближением отопительного сезона дельцы из компании-монополиста НАК «Нафтогаз Украины» стали активнее вымогать от коммунальных теплоснабжающих предприятий («теплокоммунэнерго») «плату» местных громад за прошлые и будущие поставки природного газа, используемого как топливо. При этом вымогающие избегают обсуждать мотив завышения своих отпускных цен и опасливо утаивают, что тужатся не ради «государственного интереса» Украины, а к выгоде группки прихватизаторов, причастных к совершению в этом году грандиозного хищения переворота в энергетике нашей страны: смене статуса «Нафтегаз» с «национальной» компании (народа Украины), на «частную» (под контролем иностранных «стейкхолдеров»). Чем это вредно украинским энергопотребителям, как совершено, кто виноват и что делать – вопросы не праздные и достойны внимания и финансистов-юристов, и широкой массы домохозяек с домочадцами. Ведь нынешние глянцеволицые управители «Нафтогаза» де-факто обокрали сограждан и намерены это усугублять под разными предлогами.

Шантаж от Споттисвуд и Коболева

Самодовольством, а не тревогой сквозят заявления клерков «Нафтогаза» на его сайте о масштабной задолженности украинских предприятий перед этой бизнес-структурой (именуемой ими уже не «Компанией», а «Группой»). Так, 25 сентября там констатировали, что за прошлую неделю:

- производители тепла уменьшили долг на 0,7% (237 млн. ₴);

- производители электроэнергии – на 2% (95 млн. ₴);

- региональные газосбытовые предприятия – на 1,5% (338 млн. ₴).

Столь малый «темп» расчетов оставляет мало шансов уповать, что к началу отопительного сезона должники успеют внести начисленный им долг на общую сумму около 62 млрд. ₴ (в т. ч. 22,1 млрд. ₴ – долг региональных газосбытовых организаций). Тем не менее, «менеджеры» от этого не паникуют, а предвкушают удачу, чуя возможности продиктовать новые ужесточаемые требования своим клиентам и правительству, а заодно – под «благовидным» поводом провернуть новые сделки… внешних заимствований за границей, где давно уже потирает руки другая «группа»: собиратели долгов «Нафтогаза» по евробондам, облигациям и прочим обязательствам.

При этом руководители «Нафтогаза» ранее охотно хвалились огромными суммами «налоговых» перечислений в госбюджет, подтверждая тем, что цены их «услуг» украинцам – завышены в разы. Не зря возмущается экс-министр ЖКХ А. Кучеренко, обличая «цинизм» нынешних воротил этой «группы», реализующих явно антиукраинскую стратегию: угнетать клиентов из числа аборигенов, меняя правила в угоду привилегируемых иностранных «партнеров». Представителям последних ныне начисляют (неправомерно) огромные суммы «бонусов» (как долей от добычи трофеев) при этом –

«Одновременно банкротя теплокоммунэнерго, местные бюджеты, загоняя в долги население и распредкомпании…».

Всеукраинский размах проделываемого разорения украинцев очевиден при изучении публикуемых «нафтогазовцами» списков их «должников». Легко проверить, что эту участь ныне разделяют большинство крупных теплоснабжающий предприятий в разных регионах, начиная с Киева. Так, в число крупнейших по суммам задолженности предприятий-тепловиков угодили:

КП «Киевтеплоэнерго (долг – 3,0 млрд. ₴),

КП «Харьковские тепловые сети» (2,72 млрд. ₴),

ККП «Донецкгортеплосеть» (2,45 млрд. ₴),

КП «Теплоэнерго» (1,78 млрд. ₴),

АО «Криворожская теплоцентраль» (1,75 млрд. ₴),

КП ТМ «Криворожтеплосеть» (1,38 млрд. ₴),

ОП «Крымтеплоэнерго» (1,27 млрд. ₴),

ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» (1,07 млрд. ₴),

ККП «Мариупольтеплосеть» (0,9 млрд. ₴),

Концерн «Городские тепловые сети» (0,8 млрд. ₴),

КП «Теплоснабжение города Одессы» (0,8 млрд. ₴),

ПАО «Одесская ТЭЦ» (0,6 млрд. ₴),

ПрАО «Харьковская ТЭЦ-5» (0,6 млрд. ₴),

МКП «Теплоэнерго Луганское» (0,7 млрд. ₴),

КП «Львовтеплоэнерго» (0,49 млрд. ₴).

Но «супер-менеджеров», руководящих ныне «Нафтогазом», эта кризисная ситуация никак не сподвигла вместе с должниками поискать пути снижения недостач в оплате. Ограничились угрозами не поставлять газ тем, кто не погасит долги на 90%, невзирая на будущие проблемы населения. Такая линия поведения этих дельцов создает неслабую угрозу уже и социально-политического потрясения страны, будто им дан «иммунитет» пренебрегать нормами, прописанными в 1-м разделе Уголовного кодекса Украины.

При этом финансовый «кризис» в расчетах с украинскими потребителями логично некие комбинаторы дополняют грядущим упадком поступлений доходов от транзита в Европу газа от РАО «Газпром», что спровоцировано в решающей степени конфронтационным настроем «нафтогазовских» управляющих (во главе с Андреем Коболевым) и смотрящими за их деяниям членами Наблюдательного совета (во главе с Споттисвуд Клер Мери Джоан – бизнес-вумен из Великобритании).

Транзит для «Газпрома» губят по плану

Много слов говорено разными «знатоками» за последнее время о перспективах сохранения и ли утраты доходов Украины от транзита российского газа по унаследованной от СССР части газо-транспортной сети (ГТС). Но особо ценное СМИ не афишируют, хотя это можно прочитать в годовом отчете НАК «Нафтогаз Украина» за 2018 год. Там в один голос и глава НС К. Споттисвуд и глава Правления А. Коболев предвещали высокую вероятность прекращения такого вида кооперации с бывшим главным партнером НАК в газовой сфере.

«Контракт на транзит газу з Газпромом закінчується наприкінці 2019 року. Нового контракту наразі немає. Це означає, що ми маємо підготуватися до песимістичного сценарію – повного припинення транзиту російського газу після 2019 року – та розробити план на випадок повної втрати доходу від транзиту», – указала К. Споттисвуд.

Косвенно подтверждая подготовку именно такого «пессимистического» сценария, А. Коболев в пространной речи о планах на 2019 год уделил основное внимание реорганизации управления НАК и её «интеграции в мировую экономику». Оказывается, её Правление задумало изменить ведение бизнеса по двум противоположным направлениям: с одной стороны отдать (высокодоходное) управление транзитом газа «отдельному оператору ГТС», с другой стороны – заняться «прямыми поставками коммунальных услуг» и даже встрясть в (убыточный) бизнес генерации от «возобновляемых источников энергии» (ВИЭ). В таком случае нынешнее разорение существующих региональных предприятий по доставке газа потребителям и сотен предприятий теплоснабжения может оказаться не случайностью, а способом достичь эту «мечту».

А в части продолжения транзита российского газа в ЕС этот менеджер допускает лишь единственный вариант такого сценария: «обеспечить качественный анбандлинг» с передачей ГТС в оперативное распоряжение неизвестной (нам) пока компании. Но до сих пор такое разделение в НАК не проведено и даже конкурс на выбор нового оператора публично не объявлен.

Зато, как похвалилась К. Споттисвуд к началу 2019 года кем-то непублично (втайне от народа Украины, формального владельца НАК и ГТС) уже «сформовано консорціум потенційних партнерів для управління українською ГТС».

Но из-за политических перемен в Украине управляющие «Нафтогаза» притормозили привлечение к работе ГТС этих «потенциальных партнеров» и сейчас намеренно упускают время, «подвешивая» ситуацию до конца с. г., когда утратит силу существующий контракт между НАК «Нафтогаз» и РАО «Газпром». Эта ситуация очень напоминает то, как в феврале 2006 года после спровоцированного перебои с транзитом газа через украинскую ГТС вверили оперировать такими сделками малоизвестной фирме-прокладке RosUkrEnergo AG (где 90% акций номинально принадлежали новоявленному олигарху Д. Фирташу).

Зато оба главных руководителя «Нафтогаза» дружно жалуются на… нехватку средств. Запланировали осуществлять новые займы у иностранцев, вкладывая занимаемое в ВИЭ, но никак не усматривают возможности продолжать в НАК и расширять прежнюю кооперацию по транспортировке на Запад российского газа, что всегда было единственным надежным источником поступления доходов на счета НАК и в госбюджет.

Одну из причин задуманного лишения «Нафтогаза» выгодной статьи «его» доходов мимоходом указала г-жа К. Споттисвуд, посетовав, что государство Украина забирает из коммерческой прибыли своей НАК для общенародных «госбюджетных» нужд «слишком много»:

«Уряд забирає дедалі більшу частку прибутку Нафтогазу – 50% у 2017 році, 75% у 2018 році, а у 2019 році планується 90%,»

Ай-яй-яй: нынешние управляющие хотели бы распоряжаться этими средствами по-своему (в т. ч. тратя на собственное «поощрение» и «стимулирование»), а тут какой-то «Уряд-потрошитель» не даёт Коболеву и Ко развернуть заманчивые прожекты. И это при том, что такого «права» правительства Украины были лишены в марте с. г. по условиям скрываемого от умов общественности Постановления КМУ о том, чтобы НАК «Нафтогаз»… отдать в частную собственность ныне руководящих деятелей и прочих «стейкхолдеров»!

Увы, пока тот нормативный акт не отменён (с привлечением к ответственности соучастников) у украинских бытовых и прочих потребителей газа мало шансов, что к их проблемам «группа» Коболева и партнеров проявит участие. А «благодарить» за ту роковую «трансформацию» в газовом хозяйстве Украины надо экс-премьера В. Гройсмана.

«Подарок» В. Гройсмана – предпосылка газового кризиса-2020

Во многих странах ЕС наслышаны, что в Украине возникла новая бизнесовая традиция: в пик зимних холодов перекрывают вентили на входе в украинскую ГТС и начинают спорить о ценах, долгах, правах управления и прочих противоречивых темах. Выигрывают от этого отдельные соучастники таких торгов-переговоров, а страдают «конечные потребители» и… репутация украинских властей, как деловых партнеров.

Повторение подобного грядущей зимой 2019/2020 – более, чем вероятно. И украинцам, чтобы отстоять свои законные права пора не уповать, на «опеку» нового премьер-министра, а самим законными методами опротестовывать произвол держателей «Нафтогаза». Это выгоднее, чем в возрастающих масштабах переплачивать деньги в пользу алчных ненасытных «менедЖЕРОВ»…

А драматизма (и возможности для произвола махинаторов) добавляет тот факт, что НАК «Нафтогаз» никаких обязанностей перед обществом и местными громадами нести уже не будет, а права КМУ давать ему указания минимизированы серией ранее совершенных подчисток в уставных документах этой «национальной» бизнес-структуры, низведенной до статуса – приватной фирмы. «Последней каплей» в той метаморфозе стало Постановление КМУ №226 от 6.03.2019, где за подписью В. Гройсмана предписали:

«Кабінет Міністрів України постановляє:

Змінити тип публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з публічного на приватне та перейменувати його в акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»…

Такого отъема газотранспортного хозяйства Украины у её народа достигли путем нескольких серий «реформ», проделанных с 2004 года. И та запутанная история, заждавшись расследователей коррупционных схем, заслуживает отдельного рассмотрения.

(Продолжение следует).