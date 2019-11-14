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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Балаклее в результате взрывов погибли двое военных

Категория: Новости / Происшествия

В Балаклее в результате взрывов погибли двое военных

В результате взрывов боеприпасов в Балаклее Харьковской области двое военнослужащих погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, по уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, двое военных саперов получили ранения несовместимых с жизнью.

Четверо раненых военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях,
- говорится в сообщении.

Напомним, что в 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. Изначально сообщалось, что ранения получил один сапер.

Позже в Генеральном штабе сообщили, что взрывы на территории военного арсенала являются плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.

 



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