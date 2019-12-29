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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В ЕС поприветствовали подписание газового контракта между Украиной и РФ

Категория: Новости / Политика

В ЕС поприветствовали подписание газового контракта между Украиной и РФ

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович поприветствовал подписание пятилетнего газового контракта между Украиной и Россией. Об этом Шефчович написал на своей странице в Twitter.

По словам вице-президента Еврокомиссии, соглашение скреплено печатью и это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенного на прошлой неделе политического соглашения между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Соглашение скреплена печатью",
- говорится в сообщении.
Как сообщалось, 29 декабря Украина и Россия в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

Вчера, 30 декабря, глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что украинская и российская стороны в Вене закончили переговоры о транзите газа после 1 января 2020 года.


Источник: 112



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