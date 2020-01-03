Каникулы избранных: Где оказались наиболее яркие депутаты прошлого созыва

Особенностью украинской власти является то, что, попав в нее, спрыгнуть с этой "иглы" довольно трудно. Это как буддистское колесо сансары – бесконечное коловращение преобразований: сегодня ты под одним знаменем, завтра – под другим, но обязательно при портфеле.

Базовое ядро ​​политической элиты остается почти неизменным, мелькают только названия партий и фракций. Хотя бывают переходы и другого рода: из законодательной власти в исполнительную или наоборот.

Именно это и произошло с некоторыми депутатами предыдущего созыва: не попав в парламент, они нашли себя на чиновничьих должностях.

Впрочем, некоторые все же оказались на обочине, но с надеждой восстановить статус кво. 112.ua решил разузнать, что произошло с наиболее яркими представителями Верховной Рады VIII созыва.

"Еврооптимисты": не теряют оптимизма

Предыдущий созыв оказался богатым на журналистов и активистов. Их было щедро насыпано почти в каждую фракцию. Но, пожалуй, наиболее узнаваемая троица досталась "Блоку Петра Порошенко": по его спискам в Раду попали Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук.

Все они шли в политику с верой в перемены и собственные организаторские способности. "Я трижды пытался объединить "молодых политиков". Трижды!" – говорил Мустафа Найем в интервью "Громадському".

Эти попытки были не совсем бесплодными: по крайней мере, в 2015-м в Раде возникло межфракционное объединение "Еврооптимисты". В его состав, кроме Лещенко, Найема и Залищук, вошло еще два с половиной десятка депутатов.

"Еврооптимисты" все жестче критиковали тогдашнюю власть и больно били по кормящей их руке. Позже, то есть в 2016-м, Найем, Залищук и Лещенко вошли в партию "Демократический альянс" Василия Гацько. К "Демальянсу", кстати, подтянулся и Михеил Саакашвили.

Однако впоследствии пути "еврооптимистов" разошлись как с экс-президентом Грузии, так и с Гацько и его "Демальянсом".

В начале 2019-го все трое вышли из фракции БПП. Далее были попытки "законектиться" с "Голосом" Святослава Вакарчука и командой нынешнего президента Владимира Зеленского.

Однако и Зеленский, и Вакарчук присягнули на верность "новым лицам", а "еврооптимисты" к таковым уже не принадлежали. Поэтому парламентские выборы-2019 обошли нашу троицу стороной: Лещенко и Залищук попыталась баллотироваться в одномандатных округах, но гонки проиграли. Но, как бы там ни было, а лояльность к новой власти была им засчитана.

Сергей Лещенко стал членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога". По данным источников – с зарплатой в полмиллиона гривен ежемесячно.

А его друг и коллега Мустафа Найем работает заместителем генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

2 декабря Найем по месту основной работы получил 310 521 гривну зарплаты, и это уже официально, потому что именно такая сумма указана в его декларации. Что касается Светланы Залищук, то и она не осталась без должности. Экс-нардепша ныне советница премьер-министра Украины по вопросам внешней политики.

"Фронтовики": чистят пулемет и выращивают помидоры

А вот у выходцев из фракции "Народный фронт" все несколько иначе. В ней тоже хватало активистов и просто "лиц Евромайдана". В дополнение ко всему в ряды "НФ" влились и известные комбатанты. Где они сейчас? Собственно, кто где.

Андрей Тетерук – бывший командир батальона "Миротворец", судя по всему, не имеет определенного занятия, хотя и часто выступает в качестве эксперта на эфирах.

А вот экс-командир полка специального назначения "Днепр-1" Юрий Береза ​​после сложения полномочий депутата вернулся в свой родной город и взял политическую паузу, занимаясь домохозяйством.

"У меня полторы тысячи одних только уток! Делаю свое вкуснейшее вино. Пеку свой хлеб. Выращиваю помидоры, огурцы и многое другое. У меня есть даже рыба и огромные осетры", – поделился он с "Левым берегом".

Не комбатант, но боец ​​Майдана Михаил ("казак") Гаврилюк, с треском проиграв выборы-2019 (только 0,56% голосов в Ирпене), также, похоже, тяготеет к пасторальной жизни.

После длительного игнорирования Фейсбука Гаврилюк появился на своей странице с сообщением следующего содержания: "Без мандата мне живется хорошо! Я вернулся к спокойной жизни, которую вел раньше и которая мне нравилось. Я провожу время с семьей, много двигаюсь, возвращаю себе физическую форму, которую потерял за 5 лет сидячей работы, продолжаю учебу и работу над собой и думаю о будущем. За последние годы моя жизнь сильно изменилась, и теперь у меня наконец есть время ее осмыслить".

Гаврилюк, как мы помним, пострадал на Майдане от издевательств спецназовцев и этим завоевал симпатию избирателей. На выборах-2014 он шел как самовыдвиженец от партии "Народный фронт".

А вот Татьяна Чорновол, его коллега по фракции и еще одна жертва режима Януковича, прошла в Раду по партийным спискам. Но и ее депутатство минуло. Хотя спокойных будней Татьяна не жаждет. В начале декабря она записала видео, которым призвала к дальнейшей борьбе.

"Украина успешно борется. Но даже если бы борьба была безнадежной – все равно надо бороться. Потому что когда ты борешься, у тебя есть хотя бы шанс, потому что когда ты борешься – ты не впадаешь в отчаяние", – сообщила Чорновол в ролике на Фейсбуке.

Для большей убедительности вечная революционерка надела ярко-красное платье и взяла в руки черный-пречерный автомат. Получилось эффектно.

А вот товарищ Чорновол по борьбе Сергей Пашинский (также экс-депутат "Фронта") вряд ли может позволить себе подобные фокусы. С середины декабря он находится под домашним арестом.

Бывшему парламентарию запретили покидать дом в селе Хотив Васильковского района Киевской области. Напомним, что этому яркому представителю украинского истеблишмента ГБР предъявило обвинение в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Дело о стрельбе, в которой был замешан Пашинский, закрыли еще во времена Порошенко, но восстановили при Зеленском.

"Самопомич": полное перепрограммирование

Из депутатов предыдущего созыва, входивших в состав почившей в бозе "Самопомочи", стоит вспомнить экс-комбатанта Семена Семенченко (командира 2-го батальона специального назначения "Донбасс") и экс-журналиста Егора Соболева.

Они подружились и многое делали вместе. Например, вместе вышли из фракции (было это весной 2019-го). А ранее – вместе блокировали торговлю с ОРДЛО (точнее, пытались это делать) и выступали против фабрики "Рошен".

Перед досрочными выборами-2019 Семенченко отказался баллотироваться в парламент. "Пребывание в Раде сейчас уже не помогает, а мешает мне в борьбе за Украину.

Если ты не член правящей коалиции и не идешь на договорняки, то система блокирует твои полномочия, на твои депутатские запросы приходят отписки, а твои законопроекты годами не вносятся в повестку дня. Зато для многих людей ты один из четырехсот с лишним "мудаков из Верховной Рады", – написал он в соцсети.

Какие формы приобрела у Семенченко борьба за Украину, пока неизвестно. А вот Соболев, который тоже, очевидно, решил не быть "мудаком", активно работает над самореализацией в совершенно новой для себя сфере.

"Я хочу научиться программированию, – сообщил он на Фейсбуке. – Цифровой мир настолько стремительно и революционно меняет мир реальный – начиная от транспорта и заканчивая политикой – что я больше не хочу быть в этом невеждой".

"К тому же это честный способ зарабатывать деньги", – добавил Соболев, сообщив, что в процессе обучения неоднократно ругал сам себя "ослом". Что ж, "Самопомич" воспитала не только депутатов, способных самим себе прийти на помощь, но и весьма самокритичных личностей. Чего не скажешь о следующих наших героях.

"Радикалы" и "юлианцы": немного карманного сафари и немного ТВ

Самая большая интрига в отношении бывших нардепов заключается в ответе на вопрос, чем они живут сейчас. В виду имеются не только духовные поиски и устремления, но и банальный хлеб насущный.

К сожалению, в большинстве случаев (если только речь не идет о возвращении на госслужбу), источники доходов нардепов окутаны тайной. Чем, например, занимается неоднозначный Игорь Мосийчук из Радикальной партии (и фракции)? Судя по постам на ФБ, пополняет свою экзотическую коллекцию.

"Мой новый новогодний носорожка", – поделился свежим экземпляром Мосийчук на фото в ФБ. Бывший парламентарий собирает носорогов, и последнего своего зверя он получил от жены, а предыдущую цяцьку – от лидера СПУ Олега Ляшко.

Глядя на этот игрушечный зоопарк, не скажешь, что перед тобой – бывший активист УНА-УНСО и бывший заместитель командира добровольческого батальона "Азов". Просто-таки сплошное "ми-ми-ми", а не боец ​​в пиксельной униформе.

Между тем еще один комбатант с приставкой "экс", бывший командир батальона "Айдар" и бывший член фракции РПУ, которую он добровольно покинул, перейдя в депутатскую группу "Воля народа", занятый менее инфантильной делом.

Экс-радикал Сергей Мельничук, очевидно, стал медийщиком, потому что часто представлен в экспертном пуле, в частности, на канале ZIK.

Телекарьеру делает еще одна яркая представительница предыдущего созыва – Надежда Савченко. Причем также на ZIKе. Очевидно, напоминать перипетии Надиной бурной биографии нет необходимости.

Бывший первый номер в избирательном списке "Батькивщины" с сентября прошлого года ведет программу на телеканале ZIK (а до этого Савченко работала на другой "кнопке" – NewsOne). Кстати, Савченко имеет и собственный YouTube-канал, но не слишком популярный – всего на 1,4 тысячи фолловеров.

И с этой явной недоработкой ей мог бы помочь бывший коллега по "Батькивщине", бывший журналист, участник Евромайдана и ветеран войны на востоке Игорь Луценко.

Тем более, что он, похоже, вряд ли завален работой с утра до ночи. Луценко стал советником мэра Киева Виталия Кличко. То есть вернулся к общественному активизму и к столичной тематики, которой Игорь занимался до 2013 года.

"То, что я задумал почти два месяца назад – в конце концов, произошло. Заработал Антикоррупционный совет при городском главе", – похвастался Луценко в конце декабря.

"Антикоррупционный совет – это такая площадка, где люди, имеющие собственный опыт в реальной борьбе с коррупцией, имеют возможность общаться с руководителями городских властей и совместно предлагать решения в сфере преодоления коррупционных явлений", – разъяснил он на Фейсбуке.

Что же, теперь за преодоление коррупции на столичных просторах можно быть спокойным. Как и в других сферах, где трудятся экс-нардепы.

Одним абзацем

В этой статье не будет забыт и Владимир Парасюк – человек, который, можно сказать, переломил ход истории, вмешавшись в события на Евромайдане в самый драматический момент.

Парасюк шел на выборы 2014 года самовыдвиженцем по Львовской области, а впоследствии не примкнул ни к одной из фракций. Внефракционный Парасюк запомнился эпическими драками – как в стенах парламента, так и вне его.

На выборах 2019 года он также пытался принять участие, однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за "неправильного внесения залога". Сейчас Парасюк практически отошел от политической жизни. Периодически в социальных сетях он публикует фото и видео с отдыха и футбола.

Отдыхает и другой известный самовыдвиженец – Дмитрий Ярош. Наверное, нет в Украине человека, который бы не слышал словосочетание "Правый сектор" и не ассоциировал бы его с силовым крылом Евромайдана и, собственно, с самим Ярошем – лидером ПС.

Одноименную партию он зарегистрировал после победы Революции достоинства, но уже в 2015 году покинул свою политсилу, основав взамен общественно-политическое движение "Государственническая инициатива Яроша".

Будучи столь инициативным, ​​Ярош оказался удивительно бездейственным в стенах парламента – там он был признан одним из наибольших прогульщиков Рады. Что делает Ярош сейчас?

По данным "Украинской правды", большую часть времени он находится в своем доме в Каменском на Днепропетровщине, занимается семьей и нянчит внуков. А еще лечит раненую на передовой руку.

Невозможно не упомянуть и такого экстравагантного нардепа, как представителя БПП Олега Барну. Собственно, слава к каждому идет разными путями, а Барна стал известным благодаря хватанию за пах тогдашнего премьера Арсения Яценюка.

Парламентарий не преследовал никаких интимных целей, а всего лишь оттягивал главу правительства от трибуны. Интересно, что сам Яценюк сохранял во время инцидента полную невозмутимость, а вот руководству БПП поступок Барны не понравился – депутата исключили из фракции.

На данный момент Барна восстанавливается после депутатства (именно так он это сформулировал в комментариях "Левому берегу"), а о дальнейших планах говорить не хочет – боится сглазить.

А вот Ольга Богомолец (также депутат от БПП и ярая оппонентка Ульяны Супрун) – похоже, не из суеверных. Она возвращается в профессию и обещает заняться двумя важными (без иронии) направлениям – развитием военной медицины и разработкой новых методик идентификации тел погибших по ДНК.

Все-таки каждый должен заниматься тем делом, в котором разбирается лучше всего. А не писанием закона о "дематюкации", который, кстати, Богомолец вернули из Рады еще в июле.

Но в любом случае пространство для реализации своих знаний и умений у экс-нардепов есть.

Все они теперь, как написала на своем ФБ еще одна "бывшая" – журналистка Ольга Червакова – "свободные люди" и "санитары леса". Можно провести санитарную обработку местности, но осторожно, чтобы не задеть интересы нынешних власть имущих. А то вдруг позовут в списки...

Наталья Лебедь