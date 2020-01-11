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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Украина полностью перешла на новый стандарт банковских счетов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Украина полностью перешла на новый стандарт банковских счетов

С понедельника, 13 января, Украина полностью перешла на использование международного стандарта номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Отметим, до воскресенья, 12 января банки принимали к исполнению документы на перевод средств, в которых была указана или пара реквизитов (код банка и счет), или счет по стандарту IBAN. Теперь же необходимо указывать исключительно счет по стандарту IBAN. Номер банковского счета по этому стандарту содержит такие символы:

    - кода Украины (2 буквы)
    - контрольного разряда (2 цифры)
    - кода банка (6 цифр)
    - номер самого счета — длина не является фиксированной (от 5 до 19 символов).

По словам пресс-службы НБУ, переход гармонизирует украинское платежное пространство с европейским.


Источник: ВЕСТИ



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