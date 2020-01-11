Украина полностью перешла на новый стандарт банковских счетов

С понедельника, 13 января, Украина полностью перешла на использование международного стандарта номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отметим, до воскресенья, 12 января банки принимали к исполнению документы на перевод средств, в которых была указана или пара реквизитов (код банка и счет), или счет по стандарту IBAN. Теперь же необходимо указывать исключительно счет по стандарту IBAN. Номер банковского счета по этому стандарту содержит такие символы:



- кода Украины (2 буквы)

- контрольного разряда (2 цифры)

- кода банка (6 цифр)

- номер самого счета — длина не является фиксированной (от 5 до 19 символов).



По словам пресс-службы НБУ, переход гармонизирует украинское платежное пространство с европейским.