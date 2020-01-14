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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Шесть сотен одесситов получили браслеты с QR-кодом для экстренной помощи

Категория: Новости

Шесть сотен одесситов получили браслеты с QR-кодом для экстренной помощи

Одесская мэрия начала раздавать особые ID-браслеты одесситам из зоны риска — пожилым людям, людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, нарушением памяти, эпилепсией, больным диабетом и т.д.

 

Как сообщили в мэрии, браслеты содержат встроенную пластину с QR-кодом с зашифрованными данными о человеке и необходимой информацией, которая пригодится при оказании помощи.

 

Персонализация браслета осуществляется после его изготовления непосредственно самим человеком или социальным работником (врачом, родственником) по просьбе самого человека, у которого возникла необходимость применять ID-браслет.

 

Есть возможность занести в форму фото и имя человека, дату рождения, адрес проживания, группу крови, информацию о болезни, аллергии, медицинские показания и рекомендации при оказании экстренной помощи, медицинские противопоказания, контакты врачей, близких людей и родственников.

 

В случае выявления такого браслета на человеке, который находится в беспомощном состоянии, необходимо с помощью смартфона отсканировать QR-код, чтобы увидеть необходимую информацию о носителе браслета, перечень необходимых действий в случае наличия болезни.

 


Источник: Трасса Е95



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