Гончарук пообещал запустить кредиты под 5-9% в феврале и ипотеку под 11-12% до конца года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверил, что с 1 февраля 2020 года начнется программа кредитов для малого бизнеса под 5%, 7% и 9%. Стоимость ипотеки до конца года планируют снизить до 11-12%. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Дешевые кредиты нужны украинцам не когда-то, а уже сейчас. Поэтому с 1 февраля мы, как и обещали, запустим программу дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%", - написал политик.

Он добавил, что Кабмин планирует работать над снижением стоимости кредитных ресурсов для ипотеки до 11-12% в гривне. Этих результатов правительство хочет достичь до конца 2020 года.

Напомним, что премьер-министр ранее заявлял о возможности снижения ставки ипотечного кредитования до 12-13% в 2020 году.

Ранее, 29 августа, во время выступления в Верховной Раде Алексей Гончарук заявил, что дешевое кредитование станет одной из главных целей нового правительства.