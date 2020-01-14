Пьяный водитель избил полицейского в Одессе

Во время прохождения медосмотра пьяный 47-летний водитель обматерил врачей и полицейского, а после избил правоохранителя.

Об этом пишет odpublic.net.

Успокоить и задержать дебошира удалось только следственно-оперативной группе Хаджибеевского отдела полиции.

В результате происшествия сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Теперь водителя привлекут не только к ответственности по ч.1 ст.130 КУоАП за пьяную езду, но и по ч.1 ст.345 УК Украины - за избиение полицейского.