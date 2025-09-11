Святые мученики Адриан и Наталия – супруги, почитаемые в Православной церкви как покровители брака и семьи, чья история символизирует непоколебимую веру и супружескую любовь. Они жили в Никомидии в начале IV века и пострадали за Христа во времена гонений императора Максимиана. Адриан, будучи язычником-чиновником, уверовал во Христа, был мучим и убит, а Наталия, верная мужу, поддержала его в страданиях и умерла вскоре после его смерти, став бескровной мученицей.
История мученичества
- Начало гонений
В начале IV века, в Никомидии, во время правления императора Максимиана, происходили гонения на христиан.
- Адриан обращается в веру
Адриан, служивший в суде, видел страдания христиан и жаждал истины. Однажды, присутствуя на допросе и мучении верующих, он почувствовал пустоту язычества и решил принять христианство, чтобы присоединиться к страждущим.
- Смерть Адриана
Он был арестован и заключен в тюрьму, а затем, вместе с другими христианами, приговорен к смертной казни. Смерть его была мучительной: ему перебивали конечности тяжелым молотом.
- Наталия поддерживает мужа
Наталия, будучи тайной христианкой, ободряла мужа и молилась за него, чтобы он не отрекся от Христа.
- "Бескровная" мученица
Когда Адриана и других мучеников стали сжигать, поднялась гроза, и огонь потух, а палачи пострадали от молнии. Наталия, избежав брака с тысяченачальником, вскоре умерла, изнуренная скорбью и страданиями, и почитается как бескровная мученица, так как не подвергалась телесным истязаниям.
Почитание
- Покровители брака
Адриана и Наталию считают покровителями семейного очага, брака и супружества.
- Символ веры и любви
Их история – пример непоколебимой веры, мужества и преданности, напоминая о важности сохранения христианских ценностей и поддержки, которую супруги оказывают друг другу в трудные моменты.
- День памяти
Память святых мучеников отмечается православными христианами 26 августа (8 сентября).