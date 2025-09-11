Святые мученики Адриан и Наталия – супруги, почитаемые в Православной церкви как покровители брака и семьи, чья история символизирует непоколебимую веру и супружескую любовь. Они жили в Никомидии в начале IV века и пострадали за Христа во времена гонений императора Максимиана. Адриан, будучи язычником-чиновником, уверовал во Христа, был мучим и убит, а Наталия, верная мужу, поддержала его в страданиях и умерла вскоре после его смерти, став бескровной мученицей.

История мученичества

Начало гонений

В начале IV века, в Никомидии, во время правления императора Максимиана, происходили гонения на христиан.

Адриан обращается в веру

Адриан, служивший в суде, видел страдания христиан и жаждал истины. Однажды, присутствуя на допросе и мучении верующих, он почувствовал пустоту язычества и решил принять христианство, чтобы присоединиться к страждущим.

Смерть Адриана

Он был арестован и заключен в тюрьму, а затем, вместе с другими христианами, приговорен к смертной казни. Смерть его была мучительной: ему перебивали конечности тяжелым молотом.

Наталия поддерживает мужа

Наталия, будучи тайной христианкой, ободряла мужа и молилась за него, чтобы он не отрекся от Христа.

"Бескровная" мученица

Когда Адриана и других мучеников стали сжигать, поднялась гроза, и огонь потух, а палачи пострадали от молнии. Наталия, избежав брака с тысяченачальником, вскоре умерла, изнуренная скорбью и страданиями, и почитается как бескровная мученица, так как не подвергалась телесным истязаниям.

Почитание

Покровители брака

Адриана и Наталию считают покровителями семейного очага, брака и супружества.

Символ веры и любви

Их история – пример непоколебимой веры, мужества и преданности, напоминая о важности сохранения христианских ценностей и поддержки, которую супруги оказывают друг другу в трудные моменты.

День памяти

Память святых мучеников отмечается православными христианами 26 августа (8 сентября).