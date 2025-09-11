 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Божественна літургія у храмі святих мучеників Адріана та Наталії м. Одеса

Категория: Новини / Таїнство віри


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Святые мученики Адриан и Наталия – супруги, почитаемые в Православной церкви как покровители брака и семьи, чья история символизирует непоколебимую веру и супружескую любовь. Они жили в Никомидии в начале IV века и пострадали за Христа во времена гонений императора Максимиана. Адриан, будучи язычником-чиновником, уверовал во Христа, был мучим и убит, а Наталия, верная мужу, поддержала его в страданиях и умерла вскоре после его смерти, став бескровной мученицей. 

История мученичества

  • Начало гонений

В начале IV века, в Никомидии, во время правления императора Максимиана, происходили гонения на христиан. 

  • Адриан обращается в веру

Адриан, служивший в суде, видел страдания христиан и жаждал истины. Однажды, присутствуя на допросе и мучении верующих, он почувствовал пустоту язычества и решил принять христианство, чтобы присоединиться к страждущим. 

  • Смерть Адриана

Он был арестован и заключен в тюрьму, а затем, вместе с другими христианами, приговорен к смертной казни. Смерть его была мучительной: ему перебивали конечности тяжелым молотом. 

  • Наталия поддерживает мужа

Наталия, будучи тайной христианкой, ободряла мужа и молилась за него, чтобы он не отрекся от Христа. 

  • "Бескровная" мученица

Когда Адриана и других мучеников стали сжигать, поднялась гроза, и огонь потух, а палачи пострадали от молнии. Наталия, избежав брака с тысяченачальником, вскоре умерла, изнуренная скорбью и страданиями, и почитается как бескровная мученица, так как не подвергалась телесным истязаниям. 

Почитание

  • Покровители брака

Адриана и Наталию считают покровителями семейного очага, брака и супружества. 

  • Символ веры и любви

Их история – пример непоколебимой веры, мужества и преданности, напоминая о важности сохранения христианских ценностей и поддержки, которую супруги оказывают друг другу в трудные моменты. 

  • День памяти

Память святых мучеников отмечается православными христианами 26 августа (8 сентября). 

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 