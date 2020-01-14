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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука

Категория: Новости

Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский требует установить причастных к записи разговоров Гончарука и представителей Национального банка Украины.

В расширенном пресс-релизе Офиса президента указано, что соответствующее задание Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Отмечается, что Зеленский получил представленное Гончаруком прошение об отставке.


Источник: РБК Украина



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