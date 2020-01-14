Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва

Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва Верховной Рады.

Онлайн-трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина".

"Очередная, третья сессия ВРУ девятого созыва начнет свою работу во вторник, 4-го февраля 2020 года, в 10 часов.

Уважаемые коллеги, спасибо всем за работу, это была действительно плодотворная сессия. Я надеюсь, что следующая будет еще лучше. Вторая сессия ВРУ 9-го созыва завершит свою работу 24 января 2020 года. Последнее пленарное заседание второй сессии ВРУ объявляю закрытым", - сказал Разумков.

Сегодня Рада уволила народного депутата "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Вместо него парламент избрал нардепа от фракции "Слуги народа" Александра Мережко. Владимир Вятрович стал членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Также нардепы поддержали за основу законопроект, принятие которого позволит Кабмину определять территории и административные центры территориальных общин.

Законопроект о создании Бюро финансовых расследований парламент отклонил.

Традиционно в конце прозвучал гимн Украины.