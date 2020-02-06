Бусики закончились, а должок остался ВИДЕО

Визит в Киев Госсекретаря США Майка Помпео 30 января пышно освещался украинскими СМИ, было много взаимных заверений, пустых надежд и просто информационного шума. И это несмотря на то что визит носил полуофициальный характер, — Помпео готовится к отставке с поста руководителя американского внешнеполитического ведомства.

Главная тема «украинского кейса» хоть и обсуждалась конфиденциально, лежит на поверхности. Она не может не быть в орбите процесса импичмента Трампа и предстоящих президентских выборов в США. А иначе зачем бывший генпрокурор Виктор Шокин подал в ГБР заявление на Байдена, которого он обвинил во вмешательстве в работу ГПУ. Ведь Байден по-прежнему считается главным оппонентом Трампа на выборах.

Неприятность, создающая некоторую напряженность, заключается в том, что нынешняя власть так и не нашла в себе силы очиститься от существенного влияния со стороны клиентелы Сороса, который близок американским демократам.

И хотя Евромайдан в Киеве 2014 года стал геополитическим триумфом США в решении задачи по отрыву от России бывших республик СССР, однако спустя пять лет эта победа все больше напоминает пиррову. Украина окончательно превратилась в пугало и отягчающее для американцев обстоятельство на постсоветском пространстве.

«Большой Майки приехал нагибать аборигенов. Спешу сообщить — бусики и зеркальца закончились. Их больше не будет. А вот за предыдущие дары заокеанских благодетелей местные аборигены до сих пор не рассчитались. Пришло время расчёта», - пишет политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook.

Уровень «высоких» отношений Украины и США на данный момент прекрасно иллюстрирует январский скандал с журналисткой американского общественного радио NPR Мэри Луиз Келли, когда Помпео якобы задал журналистке сакраментальный вопрос: «Вы думаете, что американцев (нецензурное выражение, означающее сексуальную озабоченность) Украина?» А потом глумливо потребовал от нее найти Украину на контурной карте мира. А ведь он, как экс директор ЦРУ, до сих пор имеет доступ к большому массиву «закрытой социологии» и явно осведомлен лучше журналистки, что никакого «возмущения избирателей из-за «слива» Украины не произойдет.

Общей темой переговоров Помпео во всех четырёх столицах были противодействие российскому и как позже выяснилось, китайскому влияниям, их сдерживание военными, политическими и экономическими методами. По сути мы становимся свидетелями создания Госдепом США пояса сдерживания от Прибалтики (и так уже в нем находящейся) до Средней Азии. Во всех четырех странах без исключения Помпео говорил об опасности китайских инвестиций. Собственно, это окончательно поставило всё на свои места — цели визита были не столько антироссийские, сколько антикитайские. США прощупывают почву для формирования альянса центрально-азиатских стран против китайской инициативы «Один пояс и один путь» ведущей к новому мировому порядку. Собственно, это и объяснимо. США хотят строить свой, выгодный, только для себя, вариант нового мирового порядка и ни от кого этого не скрывают. Может быть именно поэтому Помпео ничего толком и не предложил. Хотя нет, Помпео в Минске пообещал Белоруссии такое же «процветание», как и в Украине, в случае следования проамериканским курсом.