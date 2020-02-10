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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

США выдвигают новые обвинения против китайской компании Huawei

Категория: Новости / Политика

США выдвигают новые обвинения против китайской компании Huawei

США выдвинули два новых пункта обвинений против китайской компании Huawei, связанных с кражей данных, сообщает министерство юстиции США.

Минюст США утверждает, что китайская компания в течение десяти лет искала незаконные способы выведать коммерческие тайны американских компаний "в целях развития собственного бизнеса".

 

Незаконно присвоенная интеллектуальная собственность включала информацию о коммерческой тайне и работы, защищенные авторским правом, такие как исходный код и (...) технология тестирования роботов,
- говорится в заявлении.

Представитель Huawei отверг обвинения американских властей.

Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети,
- сказал он.

По его словам, доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.


Источник: Телеграф



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