США выдвигают новые обвинения против китайской компании Huawei

США выдвинули два новых пункта обвинений против китайской компании Huawei, связанных с кражей данных, сообщает министерство юстиции США.
Минюст США утверждает, что китайская компания в течение десяти лет искала незаконные способы выведать коммерческие тайны американских компаний "в целях развития собственного бизнеса".
Представитель Huawei отверг обвинения американских властей.
По его словам, доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.
В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.