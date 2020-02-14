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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Искусственный интеллект научился исправлять устаревшие статьи на Wikipedia

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Искусственный интеллект научился исправлять устаревшие статьи на Wikipedia

Инженеры из Массачусетского технологического института создали Искусственный интеллект (ИИ), который автоматически исправляет устаревшие статьи в Wikipedia. Об этом говорится в сообщении на сайте института, передает УНН.

 

 

Wikipedia содержит миллионы статей, которые постоянно нуждаются в редактировании или актуализации информации. Речь идет о расширении существующих статей, проверке фактов, их актуализации и других рутинных изменениях, таких как обновление номеров, дат, имен и мест расположения. Сейчас люди по всему миру добровольно вносят все эти изменения - но часто это происходит медленно,
- говорится в сообщении.

Отмечается, что исследователи из института нашли решение этой проблемы - созданный ими ИИ способен автоматически исправлять фактические несоответствия в статьях Wikipedia, а также обновлять их. Это позволит сократить время и усилия, потраченные редакторами-людьми, которые выполняют эти задачи вручную.

Идея заключается в том, что люди будут вводить в интерфейс ИИ неструктурированные предложения с обновленной информацией, не беспокоясь о стиле или грамматике. Затем система сама найдет статьи в онлайн-энциклопедии, определит страницу и перепишет предложения, которые не соответствуют действительности, литературным языком,
- пояснили в институте.

В будущем, по словам исследователей, система сможет самостоятельно искать ошибки и исправлять их.



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