3-го мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, когда Святая Церковь вспоминала исцеление Господом расслабленного, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре была совершена Божественная литургия, которую возглавил игумен обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии монастыря в священном сане.

6-го мая православные праздновали память великомученика Георгия Победоносца. «Яко пленных свободитель и нищих защититель» поёт Церковь о святом Георгии. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор возглавил праздничную Божественную литургию в храме в честь великомученика Георгия Победоносца, расположенном вблизи Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Георгиевском храме города Измаила.

6-го мая викарий Одесской епархии епископ Тарутинский Алипий возглавил Божественную литургию в храме великомученика и Победоносца Георгия в селе Новодолинское Тарутинского благочиния.

В праздничный день в Свято-Георгиевском храме города Черноморска была совершена торжественная Божественная литургия по случаю престольного праздника. Богослужение возглавил благочинный Овидиопольского благочиния Одесской епархии протоиерей Иоанн Скалозуб в сослужении настоятеля храма протоиерея Никиты Комова и духовенства Овидиопольского благочиния.

Экзаменационная сессия — особый период в жизни каждого семинариста. Это время волнений, молитвы, ответственности и подведения итогов пройденного пути. О том, как проходят экзаменационные дни в Одесской духовной семинарии — месте, где формируется будущее духовенство Церкви, - смотрите в нашем сюжете.

Благодать Божия необходима для нашего спасения, без нее не бывает духовной жизни.

Подобно тому, как земля высыхает от бездождия и не дает плода, так и душа, которая не напоена благодатью Христовой, бывает бесплодной. Сам Господь говорил о жажде души, о том, что Он эту жажду может утолить.

Но как мы можем приблизиться к этому счастью? Святой преподобный Ефрем Сирин говорит: «По мере веры и благодать обитает в душе». Наша вера должна быть христианской, а это значит, что каждый христианин должен дать себе слово: «Я буду стараться жить по Божьим заповедям», и это слово в меру своих сил, падая и вставая, исполнять.

Даже если такой человек, который дал себе слово, через час осудит кого-то, согрешит, поступит несправедливо, он должен понять, что только от твердого решения жить по заповедям Божиим бывает духовная жизнь, и только таким образом благодать Божия посетит нас. Только там, где Христос, там Дух Святой и Его благодать. Где Христос, нет духовного умерщвления, нет тоски, уныния, ропота. Где Христос, там свет и радость, подъем духовных сил, благодатное возрождение и возрастание.

Попросим у Господа – Источника жизни нашей: «Жаждущую душу мою благочестия напой водами»