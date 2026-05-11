Демография Украины оказалась хуже официальных оценок. 7 мая 2026 года министр социальной политики Денис Улютин заявил на дискуссионной панели «Новая страна», что на подконтрольной территории проживает лишь 22–25 миллионов человек.

При этом он подчеркнул, что большая часть населения получает от государства соцвыплаты. По его оценкам, это 13–15 миллионов человек. Глава Института демографии Элла Либанова оценила количество населения в 29 миллионов человек. Комментируя эту оценку, министр заявил, что «на подконтрольной территории нас меньше». «Это катастрофа», – заявил Улютин. На прямой вопрос ведущей он назвал свою оценку – 22–25 миллионов.

При этом Либанова считает, что после окончания войны Украину ждет новая волна эмиграции, когда мужчины выедут к своим семьям, покинувшим страну во время боевых действий: «Если семья не распалась, если женщина там устроилась, то очень высока вероятность того, что не женщины сюда вернутся, а мужчины уедут к ним туда». При этом она подчеркнула, что 70% уехавших молодых женщин имеют высшее образование.

«Мы теряем не просто людей – мы теряем высококвалифицированных, образованных людей. Если женщина имеет высшее образование, скорее всего, и муж у нее тоже с высшим образованием. Если ей, скажем, 30 лет, то ему, скорее всего, 30 + 5, не больше. Все это очень неприятно, но есть то, что есть», – заявила Элла Либанова.

Как сообщал СПЖ, Украина ежегодно теряет более миллиона человек. Внутри страны насчитывается порядка 4,2 миллиона вынужденных переселенцев. Демографы предупреждают, что восстановление довоенных показателей потребует десятилетий целенаправленной политики.

Численность населения Украины на текущий момент составляет порядка 20 миллионов человек. Такую цифру озвучил заместитель редактора британского издания New Statesman Уилл Ллойд, ссылаясь на данные, полученные от высокопоставленного британского чиновника.

По словам журналиста, эти показатели свидетельствуют о «чрезвычайных изменениях» в демографической структуре общества. В начале 1990-х годов население Украины составляло 52 миллиона человек, однако за годы независимости и на фоне последних трагических событий оно сократилось более чем на 30 миллионов.

Британские официальные лица отмечают, что еще в 2014 году население страны оценивалось примерно в 40 миллионов человек, но к 2025 году эта цифра фактически уменьшилась вдвое. Основными причинами такой катастрофической ситуации эксперты называют как высокую смертность, так и массовый выезд миллионов граждан за границу.

«Я не представляю, что это делает с обществом – когда люди умирают и уезжают. Честно говоря, я не могу вообразить, какой будет Украина в 2040 году», – констатирует Ллойд, подчеркивая масштаб происходящей народной трагедии.



