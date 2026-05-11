Смартфони з фізичними клавіатурами повертаються. Хто займе нішу BlackBerry

Стартапи Clicks Technology та Unihertz фіксують нову хвилю попиту на смартфони з фізичними клавіатурами – форм-фактор, який майже зник після появи сенсорних екранів. Кампанія Unihertz для смартфона Titan 2 уже зібрала понад $4,8 млн на Kickstarter, пише CNBC.
- Багато покупців сприймають фізичну клавіатуру як спосіб менше часу проводити у телефоні, розповів співзасновник Clicks Technology Джефф Гедвей. За його словами, кнопки створюють «додаткове тертя» під час користування смартфоном і допомагають уникати безцільного перегляду стрічок соцмереж.
- Частина користувачів обирає такі пристрої через функції, які майже зникли у сучасних смартфонах: підтримку карт пам’яті, 3,5-мм роз’єм для дротових навушників та фізичні кнопки для набору тексту.
- Виробники також помітили попит серед людей із порушеннями моторики або слабким зором, яким простіше користуватися фізичними клавішами, ніж сенсорним екраном.
- Попри зростання інтересу, сегмент залишається невеликим. Водночас виробники стикаються зі збільшенням вартості компонентів через високий попит на пам’ять для систем штучного інтелекту. Unihertz уже підвищила ціну Titan 2 через дорожчання пам’яті.
Контекст
BlackBerry була одним із найпопулярніших смартфонів у світі завдяки фізичній QWERTY-клавіатурі та захищеній корпоративній пошті. На піку – у вересні 2011 року – кількість абонентів BlackBerry у світі сягала 85 млн. Проте поява iPhone у 2007 році і масовий перехід ринку на сенсорні екрани та екосистеми застосунків зруйнували позиції компанії.
Керівництво BlackBerry спочатку відкинуло сенсорний iPhone як пристрій для молоді, наполягаючи, що користувачі воліють фізичну клавіатуру – і прогавило момент зміни ринку. До березня 2016 року абонентська база впала до 23 млн – скорочення майже на три чверті. Того ж року компанія припинила випуск смартфонів під власною маркою. Після цього форм-фактор із фізичною клавіатурою фактично зник із масового ринку.