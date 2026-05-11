Смартфони з фізичними клавіатурами повертаються. Хто займе нішу BlackBerry

Стартапи Clicks Technology та Unihertz фіксують нову хвилю попиту на смартфони з фізичними клавіатурами – форм-фактор, який майже зник після появи сенсорних екранів. Кампанія Unihertz для смартфона Titan 2 уже зібрала понад $4,8 млн на Kickstarter, пише CNBC.





Багато покупців сприймають фізичну клавіатуру як спосіб менше часу проводити у телефоні, розповів співзасновник Clicks Technology Джефф Гедвей. За його словами, кнопки створюють «додаткове тертя» під час користування смартфоном і допомагають уникати безцільного перегляду стрічок соцмереж.

Частина користувачів обирає такі пристрої через функції, які майже зникли у сучасних смартфонах: підтримку карт пам’яті, 3,5-мм роз’єм для дротових навушників та фізичні кнопки для набору тексту.

Виробники також помітили попит серед людей із порушеннями моторики або слабким зором, яким простіше користуватися фізичними клавішами, ніж сенсорним екраном.

Попри зростання інтересу, сегмент залишається невеликим. Водночас виробники стикаються зі збільшенням вартості компонентів через високий попит на пам’ять для систем штучного інтелекту. Unihertz уже підвищила ціну Titan 2 через дорожчання пам’яті.

Контекст

BlackBerry була одним із найпопулярніших смартфонів у світі завдяки фізичній QWERTY-клавіатурі та захищеній корпоративній пошті. На піку – у вересні 2011 року – кількість абонентів BlackBerry у світі сягала 85 млн. Проте поява iPhone у 2007 році і масовий перехід ринку на сенсорні екрани та екосистеми застосунків зруйнували позиції компанії.

Керівництво BlackBerry спочатку відкинуло сенсорний iPhone як пристрій для молоді, наполягаючи, що користувачі воліють фізичну клавіатуру – і прогавило момент зміни ринку. До березня 2016 року абонентська база впала до 23 млн – скорочення майже на три чверті. Того ж року компанія припинила випуск смартфонів під власною маркою. Після цього форм-фактор із фізичною клавіатурою фактично зник із масового ринку.

