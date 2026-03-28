Meta і Google програли суд у справі про «залежність дітей від соцмереж»: $6 млн компенсацій і ризик тисяч позовів

Суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав Meta і Google відповідальними за шкоду дітям через «адиктивний дизайн» їхніх платформ і присудив $6 млн компенсацій у справі, яка може стати прецедентом для тисяч аналогічних позовів у США, пише FT.
- Вердикт ухвалили після дев’яти днів обговорень. Присяжні дійшли висновку, що Instagram і YouTube завдають шкоди дітям і підліткам, а компанії не попередили користувачів про ризики.
- Позивачка, якій нині 20 років, заявила, що залежність від соцмереж у дитинстві спричинила проблеми з психічним здоров’ям, зокрема тривожність, депресію та дисморфію тіла.
- Суд присудив їй $3 млн компенсації. Загальна сума відшкодування становить $6 млн: 70% має сплатити Meta ($4,2 млн), 30% – Google.
- У компаніях не погодилися з рішенням. Meta заявила, що розглядає подальші юридичні кроки. У Google повідомили про намір подати апеляцію, зазначивши, що YouTube є «відповідально створеною стримінговою платформою, а не соцмережею». Snap і TikTok врегулювали претензії до початку суду, суми не розкриваються.
- У суді виступив гендиректор Meta Марк Цукерберг. Він визнав, що скасував заборону на б’юті-фільтри в Instagram попри застереження експертів про їхній вплив на сприйняття тіла, пояснивши це пріоритетом «свободи вираження».
- Водночас він заявив, що компанія більше не ставить внутрішніх цілей зі збільшення часу, який користувачі проводять у додатках.
- Присяжним представили внутрішні документи Meta за 2013 і 2022 роки, де збільшення часу користування прямо визначалося як ціль, зокрема серед підлітків. В одному з листів дослідник назвав Instagram «наркотиком» і зазначив, що команда фактично «постачає» цей ефект користувачам.
- Юристи позивачів довели, що справа стосується не контенту, а дизайну продуктів – зокрема «лайків», нескінченної стрічки та push-сповіщень, які стимулюють залежність. Це дозволило обійти захист, передбачений розділом 230 закону США про пристойність у комунікаціях, який зазвичай звільняє платформи від відповідальності за користувацький контент.
Контекст
Вердикт став ще одним ударом для Meta: напередодні суд у Нью-Мексико визнав компанію відповідальною за недостатній захист дітей від сексуалізованого контенту та трафікінгу, призначивши $375 млн штрафу. Компанія також планує оскаржити це рішення.
Судовий процес відбувається на тлі дискусії в науковому середовищі. Деякі адміністрації США публічно заявляли, що соціальні мережі посилюють кризу психічного здоров’я у підлітків.
Водночас Американська психологічна асоціація у звіті за 2023 рік зазначала, що використання соцмереж не є ані однозначно шкідливим, ані корисним і потребує подальших досліджень.
Юристи сімей порівнюють нинішні позови з судовими процесами проти тютюнових компаній у 1990-х роках, коли галузь звинуватили в навмисному залученні молоді та приховуванні ризиків.
Позови в США є частиною глобального тиску на Big Tech. Іспанія та Австралія вже заборонили доступ до соцмереж для користувачів до 16 років. Велика Британія і Франція розглядають подібні обмеження. ЄС перевіряє, чи шкодять соцмережі психічному та фізичному здоров’ю через механіки, що підвищують залученість і доходи від реклами.