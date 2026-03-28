Meta і Google програли суд у справі про «залежність дітей від соцмереж»: $6 млн компенсацій і ризик тисяч позовів

Суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав Meta і Google відповідальними за шкоду дітям через «адиктивний дизайн» їхніх платформ і присудив $6 млн компенсацій у справі, яка може стати прецедентом для тисяч аналогічних позовів у США, пише FT.





Деталі

Вердикт ухвалили після дев’яти днів обговорень. Присяжні дійшли висновку, що Instagram і YouTube завдають шкоди дітям і підліткам, а компанії не попередили користувачів про ризики.

Позивачка, якій нині 20 років, заявила, що залежність від соцмереж у дитинстві спричинила проблеми з психічним здоров’ям, зокрема тривожність, депресію та дисморфію тіла.

Суд присудив їй $3 млн компенсації. Загальна сума відшкодування становить $6 млн: 70% має сплатити Meta ($4,2 млн), 30% – Google.

У компаніях не погодилися з рішенням. Meta заявила, що розглядає подальші юридичні кроки. У Google повідомили про намір подати апеляцію, зазначивши, що YouTube є «відповідально створеною стримінговою платформою, а не соцмережею». Snap і TikTok врегулювали претензії до початку суду, суми не розкриваються.

У суді виступив гендиректор Meta Марк Цукерберг. Він визнав, що скасував заборону на б’юті-фільтри в Instagram попри застереження експертів про їхній вплив на сприйняття тіла, пояснивши це пріоритетом «свободи вираження».

Водночас він заявив, що компанія більше не ставить внутрішніх цілей зі збільшення часу, який користувачі проводять у додатках.

Присяжним представили внутрішні документи Meta за 2013 і 2022 роки, де збільшення часу користування прямо визначалося як ціль, зокрема серед підлітків. В одному з листів дослідник назвав Instagram «наркотиком» і зазначив, що команда фактично «постачає» цей ефект користувачам.

Юристи позивачів довели, що справа стосується не контенту, а дизайну продуктів – зокрема «лайків», нескінченної стрічки та push-сповіщень, які стимулюють залежність. Це дозволило обійти захист, передбачений розділом 230 закону США про пристойність у комунікаціях, який зазвичай звільняє платформи від відповідальності за користувацький контент.

Контекст

Вердикт став ще одним ударом для Meta: напередодні суд у Нью-Мексико визнав компанію відповідальною за недостатній захист дітей від сексуалізованого контенту та трафікінгу, призначивши $375 млн штрафу. Компанія також планує оскаржити це рішення.

Судовий процес відбувається на тлі дискусії в науковому середовищі. Деякі адміністрації США публічно заявляли, що соціальні мережі посилюють кризу психічного здоров’я у підлітків.

Водночас Американська психологічна асоціація у звіті за 2023 рік зазначала, що використання соцмереж не є ані однозначно шкідливим, ані корисним і потребує подальших досліджень.

Юристи сімей порівнюють нинішні позови з судовими процесами проти тютюнових компаній у 1990-х роках, коли галузь звинуватили в навмисному залученні молоді та приховуванні ризиків.

Позови в США є частиною глобального тиску на Big Tech. Іспанія та Австралія вже заборонили доступ до соцмереж для користувачів до 16 років. Велика Британія і Франція розглядають подібні обмеження. ЄС перевіряє, чи шкодять соцмережі психічному та фізичному здоров’ю через механіки, що підвищують залученість і доходи від реклами.





