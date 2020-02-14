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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Египте восстановили легендарную дорогу фараонов

Категория: Новости / История и общество

В Египте восстановили легендарную дорогу фараонов

Реконструкция дороги, вдоль которой установлено 1 200 статуй из песчаника, должна оживить интерес к древнему храму в Луксоре. Посетивший объект министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что 90% работ уже завершены, — сообщает Lenta.UA со ссылкой на Egypt today. После открытия дорога фараонов станет самым протяженным музеем под открытым небом в мире.

Аллея, на которой проходили самые важные церемонии, посвящена верховному богу Амону — недаром каждое из 1200 изваяний имеет голову барана (так иногда изображался Амон) и тело льва, что символизировало надежную защиту храма от грабителей.

В Египте восстановили легендарную дорогу фараонов

Изображение бога Амона, Карнак 

Одно время культ Амона считался ведущим в Египте и распространился далеко за пределы страны. Луксорский храм, возведенный почти 3500 лет назад, так и назывался — «Святилище Амона». С другой стороны, крупнейший в Древнем Египте комплекс в Карнаке, чей возраст превышает 4000 лет, включает храмы, посвященные самому Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу. Оба объекта были много лет назад включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именно дорога фараонов соединяла Луксор с Карнаком, но с годами она пришла в упадок, и реконструкция стоимостью 340 миллионов долларов должна вернуть аллее былую славу.

 

 



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