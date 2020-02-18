Новые платежки за газ – благо?

Наблюдая за работой сегодняшнего правительства, анализируя его деятельность, приходишь к выводу, что команда президента Владимира Зеленского, в составе Верховной Рады и Кабинета министров Украины, занята не поиском эффективного наполнения государственной казны за счет производственного потенциала страны, а поиском методов, которые дали бы возможность, без включения в движение производственных мощностей, улучшить ее финансовое положение. С этой целью увеличиваются налоги на различные виды услуг, осталось установить налог лишь на окна. А такое ведь было в Болгарии, когда на каждое окно устанавливали налог. Вот почему и сегодня здесь в старых селах еще встречаются «полуслепые» дома, у которых лишь одно или два окна, да и те не на улицу. А почему бы и нам не позаимствовать подобное? Правда, у нас же сейчас действуют не прямые налоги, а косвенные, то есть путем установления высоких цен на многие коммунальные услуги, которые идут на обогащение поставщиков-монополистов и при этом государству поступают средства в виде налога на доход. Взять, к примеру, стоимость питьевой воды, не говоря о горячей, или стоимость отопления, вывоза мусора и других услуг, уж неоправданно высока их стоимость. Особая цена за лифт, когда плата взимается не за количество проживающих в квартире жильцов, а за квадратные метры квартиры.

Кроме этого, государственные органы лишили многих ветеранов и детей войны льгот, стараясь за счет этого сократить затраты на социальные нужды. Это произошло еще в 2015 году, когда премьер-министр Арсений Яценюк предложил, а Верховная Рада Украины поддержала его и ликвидировала этой категории граждан все льготы. И хотя по обращению в Конституционный суд Украины депутатов оппозиционной фракции «За життя» признать неконституционным такое решение ВР суд давно принял решение – признал отмену льгот ветеранам войны неконституционной, однако правительство до сего времени не выполняет его. Очевидно это своего рода «подарок» властителей страны ветеранам войны к 75-й годовщине Победы?

Порой правительство Украины очередное новшество преподносит нам как благо для нас, а на деле получается наоборот. И далеко ходить не приходится, возьмем, к примеру, недавнее сообщение президента Владимира Зеленского о том, что с нового года в стране значительно снизятся цены на природный газ, а это значит, что снизится цена на отопление и другое. Премьр-министр Алексей Гончарук подтвердил это «радостное» сообщение президента. Он одновременно сообщил, что с января 2020 года потребители бытового газа получат две платежки – в одной будет указана цена за количество потребленного газа, а в другой – оплата за его транспортировку. По утверждению правительства, разделение оплаты не скажется на общей стоимости газа. Так ли это, мы и попытаемся разобраться.

Такое новшество вызывает сомнение в его справедливости уже потому, что оно принято решением Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). А мы еще не забыли, что именно этот орган так регулировал цены на энергоносители, что правоохранительные органы и сегодня никак не могут разобраться, какой ущерб они нанесли стране и населению. По их известной формуле «Роттердам+» эта команда, во главе с Вовком, присвоила более 40 миллиардов гривен. Вовк с добычей сбежал из страны, а обещанные содранные с населения страны лишние деньги по этой формуле так и не возвращены потребителям. Вовка ищут, но никак не могут его разыскать. Да и ищут ли его с такой добычей? Нынешняя НКРЭКУ предлагает свое новшество, разделяя оплату за газ и его транспортировку. Это «новшество» обязательно принесет монополистам определенную выгоду, а население вынуждено будит платить порой за неполученные услуги.

В связи с тем, что стоимость транспортировки газа зависит от расстояния и затрат на обслуживание газотранспортной системы, она колеблется от 0,86 до 1,87 гривны за кубический метр, а с 1 июля 2020 года его цена значительно повысится. В Одессе, например, с 1 января 2020 года цена за доставку одного кубометра газа составила 0,78 гривны. Ежемесячный платеж за транспортировку газа рассчитывается каждому потребителю отдельно и он зависит от количества использованного газа. Оплата за транспортировку остается неизменной на протяжении так называемого газового года, то есть берется время с 1 октября предыдущего года до 30 сентября следующего года. Таким образом, определяется среднемесячное потребление газа путем деления годичного объема потребленного газа на 12 месяцев. Затем полученную сумму умножаем на количество потребленного газа за прошедший месяц и получаем стоимость транспортировки. Например, в январе вы использовали 15 кубометров газа. Умножив сумму 0,78 на 15 кубометров потребленного газа, получаем цену платы за доставку – 11,79 грн за прошедший месяц. Если абонент не имеет газового счетчика, плата взимается по нормам потребления, она составляет 3,28 кубометра на одного человека, Это при наличии газовой плиты, отопления в доме и горячей воды. Если кроме газплиты, используется водонагревательная колонка, месячная норма расхода газа на одного человека составляет 10,49 кубометра. При индивидуальном отоплении дома в отопительный сезон норма расхода газа составляет 10 кубометров за каждый отапливаемый квадратный метр площади. Отсюда рассчитывайте отдельно плату за доставку газа. Но это забота тех, кто доставляет вам платежки. Они должны рассчитать отдельно плату за газ и его доставку.

Обращаем ваше внимание на то, что стоимость доставки газа остается неизменной весь год и не зависит от фактических объемом потребления, оплачивать услугу придется даже в тех случаях, когда газ вы не использовали. Вот здесь и скрыта та уловка, которую нам уготовили в НКРЭКУ. Что же получается, если человек вынужден ухать из дома на длительное время и газом не пользуется, платить все равно он должен, иначе его отключат от газовой трубы, а чтобы снова подключить квартиру к трубе, надо будет выложить солидную сумму. Кроме того, вы обязаны оплатить транспортировку газа, хотя практически вы им не пользовались. Кроме того, плата за сам газ и за его доставку в вашу квартиру или дом проводится не только по разным квитанциям и на разные счета, но и в разное время. Использованный газ мы должны оплатить до 20-го числа следующего месяца, скажем, в феврале за январь, а за доставку АО «Одесгаз» необходимо оплатить до 20-го числа текущего месяца. Если оплата не будет проведена своевременно, предприятие применит пеню в размере 0,01% от суммы задолженности, но не более 100% общей суммы долгов.

Так как сумма ежемесячного платежа известна заранее, все, кто имеет возможность и желание, могут оплатить доставку газа на несколько месяцев вперед.

Вот и получается, монополисты – владельцы газовой трубы, с помощью правительства, обеспечили себе гарантированную плату за свою услуги. Причем даже в том случае, если человек не потреблял услугу. А ведь в жизни бывают всякие ситуации. Скажем, человек одинокий, заболел и длительное время находится на лечении в больнице, но обязан оплачивать транспортировку виртуального газа. Если у вас дача, куда подведен природный газ и пользуетесь вы им только в сезон, все равно оплачивайте транспортировку газа за весь год. Как видим, украинское правительство свое новшество о снижении цены на бытовой газ преподнесло нам как благо, а на деле оно оборачивается новыми поборами и бюрократической волокитой. Почему бы не оставить, как прежде –платить за газ по одной квитанции, а вы там сами разбирайтесь, кому и за что сколько платить, ведь это государственные структуры.