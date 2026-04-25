 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

«Остання автоцерква Німеччини служитиме в Україні»

Категория: Новини / Духовність

Громада Німецької Євангелічно-лютеранської церкви України отримала особливий дар від Євангелічно-лютеранської церкви Баварії — легендарну автоцеркву, яка понад три десятиліття служила в Німеччині, а тепер продовжить свою місію в Україні.

Офіційна передача унікальної мобільної церкви відбулася у селі Петродолинське за участі пастора Michael Wolf, співробітника церковного управління баварської церкви в Мюнхені, а також за сприяння організації MLV - Martin Luther Verein in Bayern e.V..

Автоцерква відкриє нові можливості для проведення християнських таборів, семінарів, молодіжних зустрічей та виїзних церковних заходів у різних регіонах України.

Особливо зворушливим моментом стала передача автоцеркви її багаторічним водієм і доглядачем — Kai Berendes, який служив їй 36 років. Разом із громадою він особисто допомагав встановлювати конструкцію на новому місці.

У своєму дописі пастор Олександр Гросс зазначив:

«Було видно, як важко йому дається цей крок і як він одночасно радий, що автоцерква буде служити Богу і людям далі».

Ця подія стала символом духовної підтримки та солідарності між християнськими громадами Німеччини та України у непростий для країни час.






Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 