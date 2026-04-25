Генеральный штаб заявил об увольнении командиров 14-й бригады и 10-го корпуса за сокрытие реального положения дел на фронте, потерю позиций и просчеты в обеспечении бойцов.

Источник: Генштаб в соцсетях

Сообщение о кадровых решениях появилось после того, как накануне получила огласку информация о плохом обеспечении бойцов 14-й омбр, которые находятся на Харьковском направлении и систематически остаются без еды и воды, однако в Генштабе говорят, что комбрига и комкорпуса уволили ранее.

Детали: В Генштабе отметили, что российские удары по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистику в районе города Купянск. В настоящее время логистика украинских войск на этом участке обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БпЛА.

"В этих сложных условиях особое внимание уделяется обеспечению наших военнослужащих, которые выполняют задачи на переднем крае", – заверяют в Генштабе.

В то же время там добавили, что предыдущее командование 14 отдельной механизированной бригады скрывало реальное положение дел, потеряло определенное количество позиций и допустило "ряд просчетов в обеспечении военнослужащих" – в частности, была проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады.

"С целью исправления ситуации принято ряд кадровых решений. В частности, отстранен от должности командира 14 омбр, освобожден от должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса. Командиром 14 омбр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов", – говорится в сообщении.

В Генштабе также добавили, что комплексная комиссия Сухопутных войск проводит расследование по результатам выявленных нарушений.

"В настоящее время завершается служебное расследование в отношении должностных лиц 14 омбр, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок", – подчеркнули в Генштабе.

Там также заверили, что новое командование бригады и корпуса "принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях".

Кроме того, согласно сообщению Генштаба, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командующему группировки объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в подчинении которого находится 10 армейский корпус, провести проверки всестороннего обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи на переднем крае.

"Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 омбр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов", – сообщили в Генштабе.

Дополнено: По данным "Украинской правды", в Силах обороны понижение в должности бывшего командира 10-го корпуса, бригадного генерала Сергея Перца, заключается в его переводе на должность начальника штаба Оперативного командования "Восток". Он войдет в команду генерал-майора Николюка, который недавно возглавил это ОК. В состав ОК "Восток" входят 3-й, 9-й, 11-й армейские корпуса и ряд ТЦК и СП Донецкой области.

Позже собеседник УП в Генштабе отметил, что отстранение командира 10-го корпуса и командира 14-й бригады напрямую не связано с публикацией фотографий истощенных от голода бойцов — это произошло за несколько дней до того, как о этих фото стало известно. По его словам, в общем отстранение как комкорпуса, так и комбрига является следствием выявленных недостатков в их работе.

В то же время стоит отметить, что сообщение Генштаба о кадровых изменениях появилось ранним утром 24 апреля — на следующий день после того, как ряд СМИ написали о вопиющей ситуации с обеспечением в 14-й омбр.

Предыстория:

Накануне в сети получила огласку ситуация вокруг бойцов 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. По словам родственников, военные уже на протяжении 8 месяцев находятся в крайне сложном положении – на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

