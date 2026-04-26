На официальной платформе перепродажи билетов ФИФА появились предложения на финал чемпионата мира 2026 года по цене до 1.9 миллиона евро за место. Речь идёт о перекупщиках, однако столь экстремальные ценники вновь разожгли споры вокруг политики динамического ценообразования и доступности турнира.

Четыре билета на финал чемпионата мира по футболу поступили в продажу на сайте ФИФА по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов (1,9 миллиона евро) каждый.

Места на матч 19 июля на стадионе "Метлайф-стэдиум" в Ист-Рутерфорде, расположенном в 15 километрах от Нью-Йорка, находятся за воротами на нижнем ярусе в секторе 124.

FIFA не контролирует цены на своем рынке перепродажи/обмена, но взимает 15-процентный сбор с каждого покупателя билетов и 15-процентный сбор с каждого продавца.

Самая низкая цена на билеты на финал на "Торговой площадке" составляла $10 923,85 (€9 332) за четыре места в четырех рядах от верха верхнего яруса за воротами в секторе 323.

"ФИФА создала модель продажи билетов и вторичного рынка, которая отражает стандартную практику билетного рынка для крупных спортивных и развлекательных мероприятий в принимающих странах", - говорится в заявлении руководящего органа.

На этом изображении с сайта FIFA Resale/Exchange Marketplace показана цена перепродажи билета на финальный матч чемпионата мира по футболу 23 апреля 2026 года. AP Photo

"Применяемые сборы за содействие перепродаже соответствуют отраслевым стандартам, принятым в североамериканском секторе спорта и развлечений", - также указывается в заявлении. "Подход ФИФА к продаже билетов с переменными ценами соответствует тенденциям в различных секторах спорта и развлечений, где цены адаптируются для оптимизации продаж и посещаемости и обеспечения справедливой рыночной стоимости мероприятий".

ФИФА заявила, что направляет часть доходов от проведения Чемпионата мира в 211 ассоциаций-членов на развитие спорта.

Гнев болельщиков

В декабре футбольные фанаты обвинили ФИФА в "монументальном предательстве" после того, как в США, Мексике и Канаде начали появляться цены на билеты на финальную часть Чемпионата мира.

Руководящий орган выделяет национальным ассоциациям 8% билетов на матчи с участием их команд, которые предназначены для болельщиков, входящих в официальные ассоциации.

В списке, опубликованном Немецкой федерацией футбола, цены на билеты на различные матчи группового этапа варьировались от 180 до 700 долларов (от 153 до 595 евро). Самая низкая цена билета на финал составила 4 185 долларов (3 561 евро), а самая высокая - 8 680 долларов (7 387 евро).

Эти цены на групповом этапе сильно отличаются от заявлений ФИФА о доступности билетов по $60 (€51), при этом обещанием американских футбольных чиновников при подаче заявки на проведение турнира семь лет назад было предложить сотни тысяч мест по $21 (€17) на групповов этапе.

Организация болельщиков Football Supporters Europe (FSE) назвала нынешние цены "вымогательскими".

"Это монументальное предательство традиций Чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в то зрелище, которым он является", - говорится в заявлении организации.

В сентябре ФИФА заявила, что стоимость билетов, продаваемых на ее сайте, будет варьироваться от 60 долларов (51 евро) на матчи группового этапа до 6 730 долларов (5 727 евро) на финал.

ФИФА использует динамическое ценообразование на турнире. Это означает, что цена, которую платят покупатели, может меняться в процессе продажи билетов в зависимости от спроса и наличия свободных мест.

Euroconsumers, европейская организация по защите прав потребителей, и Football Supporters Europe в прошлом месяце подали официальную жалобу в Европейскую комиссию в связи с резким ростом стоимости билетов на Чемпионат мира 2026 года.





