По состоянию на 1 апреля сумма наличности, находившейся в обращении в Украине, с начала года уменьшилась на 0,3% (или на 3,1 млрд грн) и составила 923,2 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк.

Регулятор объясняет, что этосвязано с сезонными факторами, ведь традиционно в первом квартале года происходит изъятие из обращения наличности, которая была выпущена в прошлые периоды.

По данным НБУ, в наличном обращении находится 2,6 млрд шт. банкнот на общую сумму 913,4 млрд грн, а также 15,2 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,6 млрд грн.

На одного жителя Украины по состоянию на 1 апреля 2026 года приходилось 63 банкноты и 195 разменных и оборотных монет (по состоянию на 01 января 2026 года — 64 и 193 шт. соответственно).

В обращении больше всего банкнот номиналом 500 грн, меньше всего — номиналом 50 грн (25,5% и 4,7% от общего количества банкнот в обращении соответственно), информирует Нацбанк.

Говорится, что сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты имеют четыре номинала: 1, 2, 5 и 10 грн. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 грн, меньше всего — номиналом 10 грн (4,7% и 2,4% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно).

В НБУ напомнили, что с 1 октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 коп. Эти монеты прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

С октября 2025 года и до сих пор было изъято уже 4,8 млн шт. монет этим номиналом. Сейчас доля монет номиналом 10 коп. от общего количества монет в обращении по состоянию на 1 апреля 2026 года — 27,1%.

Зато, как отмечает регулятор, на разменные монеты номиналом 50 коп. сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества монет в обращении по состоянию на 1 апреля 2026 года — 9,1%.





