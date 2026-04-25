"Втрачають свідомість від голоду та п’ють дощову воду": що відомо про ситуацію з бійцями 14-ї бригади

У мережі набрала розголосу ситуація довкола бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж 8 місяців перебувають у вкрай складному становищі – на позиціях систематично немає їжі та питної води.

Про ситуацію у Threads розповіла донька колишнього військового бригади Іванна Побережнюк.

Вона зазначила, що військових прикомандирували до 30-ї бригади 2-го батальйону.

"Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми", – написала дівчина.

У коментарі для "УП. Життя" Іванна розповіла, що її батька демобілізували за станом здоров'я. Однак чоловік підтримує контакт із побратимами, тож під час листування вони розповіли про складні умови та надіслали власні фото.

"Хлопці від 25 серпня мали затримки з їжею, водою, бензином та іншими необхідними речами. Воду добували дощову, коли вже бракувало", – зазначила дівчина.

Дружина одного з бійців Анастасія Сільчук опублікувала допис у Facebook, в якому також попросила командування звернути увагу на ситуацію. Вона оприлюднила звернення військових.

"Ми добровільно стали на захист України в перший день повномасштабного вторгнення. Просимо вище командування розібратися з цією ситуацією та не допустити зрадницьких дій!

Кожна посилка – на 7-14 днів. Воду добуваємо самі – дощову, зимою топили сніг. Якщо її скидали, то 1,4-2,5 літри. Часті ситуації, коли зовсім немає зв'язку по 3-4 доби. Така ситуація на всіх наших позиціях. Доставка навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею", – йдеться у ньому.

Що кажуть у Міноборони та бригаді?

На допис у Threads відреагували у Міністерстві оборони України. Там запевнили, що командир 14-ї бригади взяв це питання на контроль.

"Попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв'язку з рідними", – зауважили у відомстві.

За словами Іванни, після розголосу ситуація дещо змінилася, зокрема за останню добу військовим передали чотири посилки з їжею. Також командування вийшло на контакт із рідними.

У 14-й окремій механізованій бригаді у коментарі для "УП. Життя" повідомили, що ситуацію контролює новий командир, а поставки їжі ускладнюють проблеми з логістикою.

"Це абсолютно не виправдовує ситуації, що склалася, але комунікація є. Нещодавно призначений полковник Тарас Максімов говорив з родинами. Також після оприлюднення інформації була ще доставка. Повірте, робиться максимально, щоб цю ситуацію виправити і налагодити логістику. Але це – надзвичайно складно", – розповіла начальниця відділу комунікацій бригади, майор Надія Замрига.





