Появились подробности о реформе процесса мобилизации в Украине, предложенной Минобороны. Об этом пишет NV со ссылкой на свои источники.

Так, по замыслу команды министра Михаила Фёдорова, Национальная полиция начнёт открывать уголовные дела против уклонистов, задерживать и доставлять их в ТЦК.

“В Министерстве обороны подавали идею забрать административную ответственность от ТЦК и передать полиции, — чтобы полицейские составляли административные материалы на тех, кто имеет статус “в розыске”. И следующее: информацию о нескольких сотнях тысяч, кто в розыске в системе “Оберег”, передают полицейским. С именами, с адресами, с номерами телефонов. И тогда полицейские должны их разыскивать. Но для этого надо вносить изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс”, — пишет издание.

В Министерстве внутренних дел, в свою очередь, заявили, что мало что знают об изменениях в процессе мобилизации, кроме того, что работу по оповещению на улицах хотят полностью перебросить на полицию, “чтобы уменьшить критику в сторону ТЦК”.





