Власти Беларуси запустили полноценный криптохаб — власти назвали 26 криптовалют и широкий перечень криптоопераций, с которыми смогут работать белорусские криптобанки. Об этом сообщил первый зампред Нацбанка страны Александр Егоров. По его словам, Нацбанк подготовил пакет нормативных актов для подписания указа “О криптобанках”.

Как уточнил Егоров, в список вошли наиболее популярные криптовалюты: биткоин, эфир, TON, Solana и стейблкоины. Криптобанкам разрешены криптовклады, криптозаймы, кредитование под залог криптовалюты, стейкинг, переводы между физическими и юридическими лицами, выпуск токенов, а также обмен и хранение криптовалют.

Создание криптохаба стало попыткой Минска адаптировать финансовую систему к санкционному давлению. Банки могут стать новым каналом для расчетов в условиях внешних ограничений. Под санкциями западных стран находится значительная часть белорусского банковского сектора, включая крупные госбанки и дочерние банки российских кредитных организаций.





Источник