Образовательный проект «Экспресс подготовка к НМТ–2026», направлен на помощь выпускникам в подготовке к экзаменам в условиях войны и постоянного стресса. Школьникам предлагают короткие, содержательные видеоролики, которые, как считают их авторы, легко воспринимаются и органично вписываются в привычное цифровое пространство подростков.

К созданию образовательного контента присоединились педагоги городских школ, преподаватели одесских вузов. Уже подготовлены видеоуроки по четырем ключевым дисциплинам:

украинский язык, история Украины, математика, английский язык.

Авторы проекта делают акцент на практической подготовке: разборе реальных заданий НМТ, полезных советах и доступном объяснении сложных тем.

Инициаторы подчеркивают, что цель проекта — обеспечить равный доступ к качественной подготовке для всех школьников, помочь им восполнить пробелы в знаниях и сделать процесс обучения более удобным и эффективным.

