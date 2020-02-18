Reuters: Именно США грозят Китаю, а не наоборот

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу в интервью агентству Рейтер ответил на вопрос о том, представляет ли Китай угрозу для США.

Ван И заявил, что Китай в отношениях с США готов следовать пяти принципам мирного сосуществования, устанавливая и развивая долгосрочные и стабильные отношения дружбы и сотрудничества, в этом заключается утвержденная политика китайской стороны. Однако США, напротив, непрерывно оказывают давление на Китай, по любому случаю критикуя и очерняя его. "Кто кому грозит, понятно с первого взгляда", -- сказал он.

Ван И отметил, что Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/ Китая никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренних дел США, тогда как Конгресс США рассматривал и одобрял один за другим законопроекты, представляющие собой грубое вмешательство во внутренние дела КНР.

По словам главы МИД, китайские военные корабли и самолеты никогда не демонстрировали свою силу вблизи акваторий и воздушного пространства США, в то время как американская сторона регулярно отправляет свою военную технику, чтобы побряцать оружием на пороге Китая.

Ван И привел в пример и то, что Китай никогда не вводил санкции против американских компаний и всегда приветствует их инвестиции, стараясь обеспечить для них благоприятную деловую среду. Однако Вашингтон делает все возможное, чтобы оказать давление на китайские компании, вводит в их отношении односторонние санкции и прибегает к экстерриториальной юрисдикции, ограничивая право Китая на развитие.

"В связи с этим, если мы говорим об угрозе, то именно США грозят Китаю, а не наоборот. Проблема заключается в том, как устранить эту угрозу со стороны Соединенных Штатов," -- подчеркнул Ван И.

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