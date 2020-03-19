"Серебряные облака" в Лондоне: выставка Уорхола в Tate Modern

Масштабную выставку-ретроспективу американского художника Энди Уорхола представляет лондонская галерея современного искусства Tate Modern. Король поп-арта и эпатажа, скончавшийся в 1987 году в возрасте 58 лет, прославился своими самобытными портретами знаменитостей. Но в экспозицию вошли и многие другие работы художника, переосмыслившего общество потребления, а также его портреты дрэг-квин и трансгендеров, которые лондонская публика увидит впервые.

"Мы хотели показать его как человека, вспомнить о его происхождении, его гей-идентичности и как бы противопоставить образ в СМИ, с которым вы ассоциируете Уорхола, тому человеку, который решил с человеком и человеком, который решил создать особый момент в истории Америки", - говорит куратор Фионтан Моран.

Своеобразное использование цвета, трафаретная печать и лица знаменитостей придавали работам Урхола свой особый неповторимый стиль. Но эксперты говорят, что он ещё и сделал искусство доступным для широких слоёв населения.

Искусствовед Эстелль Ловатт считает Уорхола прекрасным аналитиком своего времени:

_"Он имел дело с тремя "C" - с этой буквы начинаются английские слова "потребительство", "культура" и "знаменитости", и хотя этим работам уже по 60-70 лет, они не только по-прежнему, но может быть ещё и более актуальны сегодня, потому что в своих работах он задаётся вопросами, в том числе и политическими - как мы сегодня, в эпоху "брексита". Он поднимает тему сексуальной самоидентификации, говорит о финансовых ситуациях, о миграции. Он словно сбрасывает покровы и ставит галочки во всех клетках".

В ней всё можно трогать руками, можно управлять облаками, которых здесь 150. Их перемещения по залу и создают волшебный мир, придуманный художником.

"Фабрика" была местом встреч и общения нью-йоркской богемы. Здесь впервые представили мультимедиа шоу "Взрывная пластиковая неизбежность", в котором действия актёров на сцене на сцене были совмещены с выступлением музыкантов из The Velvet Underground, а на них тем временем проецировались фильмы Энди Уорхола.

На выставке представлено более 100 работ всех периодов творчества художника. Рестроспектива будет открыта в лондонской Tate Modern до 6 сентября.