Джордж Мартин решил дописать «Песнь льда и пламени» в условиях карантина из-за коронавируса

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин использует время карантина из-за коронавируса, чтобы дописать роман "Песнь льда и пламени", по мотивам которого снят сериал "Игра престолов".

Писатель на своем сайте отметил, что отменил все запланированные визиты и встречи, посвятив 100 % своего времени написанию романа.

“Странные дни настали. Мы принимаем все меры во время карантина. Я пишу каждый день, сейчас в Вестеросе провожу больше времени в Семи королевствах, и там довольно мрачно… но, возможно, не так мрачно, как здесь, в реальном мире. Иногда, смотря новости, я не могу избавиться от ощущения, что все мы сейчас живем в фантастическом романе. Но, к сожалению, это не тот научно-фантастический роман, в котором я мечтал жить, когда был ребенком, жить на Луне, или на Марсе… Будем надеяться, что все мы пройдем через все это. Будьте здоровы, друзья мои. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть”, – написал Мартин.

Он закрыл свой бизнес, отправил сотрудников на карантин с сохранением заработной платы.

Единственное — пока открыт его книжный магазин Beastly Books.

Также он отметил, что, учитывая возраст и физиологические особенности, находится в группе риска, но понимает опасность распространения заболевания, потому предпринимает все необходимые меры. К примеру, правильно моет руки.

В июле американский писатель Джордж Мартин высказался о своей новой книге из цикла “Песнь льда и пламени”. Автор дал понять, что поклонникам придется запастись терпением, так как ждать ее придется долго.