Верховная Рада соберется 26 марта на внеочередное заседание

В четверг Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. По его словам, заседание ВР состоится после встречи фракции.

"Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР",

– написал нардеп.

О созыве внеочередного заседания в четверг сообщил и экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Внеочередное заседание Рады пока планируется на четверг. К сожалению, тестирование системы дистанционного голосования депутатов в понедельник прошло пока не очень удачно. Приложение часто "виснет", - сообщил Лещенко.

По его словами, ожидалось, что дистанционное голосование будет происходить при помощи приложения, установленного на парламентских ноутбуках, которые были розданы депутатам несколько недель назад.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о проведении заседаний парламента в режиме видеоконференций на время карантина.