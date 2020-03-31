«Борцы с коронавирусом» вместо тестирования разделили жителей области на два сорта пациентов

На десятый день карантина департаменты здравоохранения Одесского горсовета и облгосадминистрации издали совместный приказ, в котором определили, где будут лечить жителей области в случае заражения коронавирусом. Этот список полезно знать каждому, чтобы проанализировать собственные шансы получить лечение и взвесить, стоит ли пренебрегать мерами безопасности. И если у одесситов есть хотя бы надежда доехать до мест оказания помощи, то жителям Одесчины повезло намного меньше. В документе делят больницы, умалчивая, что фонд койко-мест в них – критично сокращен.

Этапы разворачивания госпитальных баз для оказания медицинской помощи больным СОVID-19.

1 этап.

КНП «Городская клиническая инфекционная больница» Одесского городского совета;

городского совета; КНП Измаильского районного совета «Измаильская центральная районная больница»;

районного совета «Измаильская центральная районная больница»; КНП « Черноморская больница Черноморского городского совета»

больница Черноморского городского совета» Дополнительно принято решение увеличить количество баз за счет дополнительных:

КНП «Одесский областной клинический медицинский центр» Одесского областного совета;

КНП «Подольская городская больница» г. Подольск:

КНП «Дунайская областная больница». г. Измаил.

2 этап. При ухудшении ситуации по заболеваемости СОVID-19 с заполнением коечного фонда более чем на 35% начнется прием больных в больницах:

КНП «Областная детская клиническая больница» г. Одесса;

КНП «Одесский областной онкологический диспансер» г. Одесса;

КНП «Городская клиническая больница №1» г. Одесса;

КНП «Городская больница №5» г. Одесса;

КНП «Городская детская клиническая больница №3» г. Одесса;

КНП «Родильный дом №2» г. Одесса;

все больницы городов и районов области.

3 этап. При значительном ухудшении ситуации и заполнении фонда 2-го этапа более чем на 25%.

КНП «Одесская областная клиническая больница» г. Одесса;

КНП «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» г. Одесса;

КНП «Одесский областной госпиталь ветеранов и инвалидов войны» г. Одесса;

КНП «Одесский областной центр социально значимых болезней» г. Одесса;

Клинический медицинский центр Южного округа (по предварительному согласованию);

Военный медицинский клинический центр государственной Погранслужбы (по предварительному согласованию);

Клиники Одесского национального медицинского университета;

частные клиники (список не указан).

Резервными медицинскими учреждениями определены:

КНП «Городская клиническая больница №11» г. Одесса;

Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова г.Одесса;

КНП «Одесский областной глазной госпиталь» г. Одесса;

КНП «Городская больница №8» г. Одесса;

Лечебно-профилактические заведения, размещенные на территории Одесской области (сиписка нет);

Институт стоматологии Академии медицинских наук Украины г. Одесса.

Внимательно прочитав этот список, видим, что упор сделан на город Одессу, до которого еще нужно добраться миллиону жителей области.

Опубликованный список вызвал отклики в Фейсбук.

Таня Выжга Такое ощущение если скорая привезет больного с подозрением в гор.больницу Б-Днестровского, то пациент автоматом будет в Одессе или в Измаиле?

Что будет с медперсоналом которие будут делать первичний осмотр в маске и перчатках?

Татьяна Плешко, Вы доберитесь с Окон до Котовска и восколько обойдется вам там лечение есле вы не житель котовского района！

Сергій Білюк Я не знаю, как в других больницах, но Одесская городская инфекционная - это жесть.

Natalia Kovalenko Решили всех онкобольных прикончить? Роддом вообще удивил и псих больница

Жителям двадцати шести районов области предложено лечиться лишь в двух «опорных» городах – Измаиле и Подольске. А еще – срочно приводить в порядок разгромленные реформой Супрун районные больницы, в которых пять лет подряд тщательно уничтожали коечный фонд и выживали за кордон врачей.

Кроме возмущения, у жителей области есть и конкретные предложения. Предприниматели, понимающие серьезность ситуации, начали самоорганизовываться и готовы подставить плечо медикам.

Елена Вишневская

Уважаемые Ренийцы, мне кажется сейчас мы не о том ведём дискуссию открыть рынок или нет, сейчас нужно пока ещё есть время приготовиться всеми способами к борьбе с вирусом, помочь медикам, предприниматели давайте объединимся и поможем нашим врачам!!! Сейчас нужно подставить плечо нашей медицине, ведь мы живем в этом городе! Сейчас нужно держаться сплочено, все вместе приложить усилия в борьбе с короновирусом!!!Не понятно где наши депутаты господа Урбанские? Предлагаю всем небезразличным жителям, предпринимателем собраться и протянуть руку помощи, обсудить все возможные варианты чем можем помочь городу и нашим медикам! Если не мы, то кто?

Для бессарабских и граничащих с Приднестровьем районов обеспечение собственных районных больниц – дело выживаемости. Ведь опорными названы две Измаильские – на девять районов! А приехавших из Италии и Румынии граждан тут – избыток. И, к сожалению, далеко не все они придерживаются режима самоизоляции!

«…дело рук самих утопающих»

Не надеясь на власть, одесситы стали разворачивать штабы и оказывать посильную помощь в предупреждении страшной болезни.

Понимая сложность ситуации, и видя неготовность к встрече с незнакомым недугом, многие благотворители начали обеспечивать народ защитными масками – по возможности. Маски раздают нардепы, депутаты областного совета, простые неизвестные граждане. В Свято-Михаило-Архангельском монастыре настоятельница матушка Серафима перевела монастырскую золотошвейную мастерскую в режим пошива масок.

Группа Дарьи Масловой «Помощь ветеранам и пожилым людям Одессы» с помощью неравнодушных граждан, всегда жертвующих средства на помощь старикам, обеспечила средствами защиты социальных работников города. О них забыли позаботиться, устремив (справедливо) внимание на оборудование медучреждений и защиту врачей.

Эта же группа участвует в развозе продуктов малообеспеченным пожилым людям, не прекратив снабжать их необходимыми лекарствами, памперсами.

В социальных сетях размещены телефоны врачей-специалистов и семейных врачей, готовых консультировать бесплатно на период карантина.

Есть предложения и от офицеров запаса, которые лично руководили борьбой с эпидемией гепатита в 80-х годах в Приморье.

Сергей Бондаренко

... Господин Президент, Вы, как Верховный Главнокомандующий, должны отдать приказ о немедленном снятии с хранения "НЗ" и развертывании всех полевых госпиталей и резервных медсанбатов! В каждом областном центре должен быть развернут такой полевой госпиталь, хотя бы на пару тысяч человек. В областных центрах, с промышленных предприятий, находящихся на карантине, должны быть собраны кислородные баллоны, а вблизи госпиталей, на безопасном удалении размещены кислородно - компрессорные станции. Эти полевые госпитали должны быть обеспечены необходимым количеством кислородных масок в комплекте с кислородными подушками и оборудованием для поставки кислорода к каждой кровати. Через военные комиссариаты произвести призыв, на время эпидемии коронавируса, необходимого количества медицинского персонала, для обеспечения работы этих госпиталей. Если Вы этого не сделаете, количество погибших от этой заразы в Украине, будет исчисляться десятками тысяч.

Граждане Украины готовы подставить плечо государству и власти. Но все же успех будет зависеть от того, насколько власть окажется готовой принять на себя главную ответственность и тяжесть проблемы.

Опыт скрещивания «олигарха» с ОГА не удался

И все же – для системного противостояния коронавирусу усилий отдельных граждан и групп – недостаточно. Спасти ситуацию может лишь грамотная координация усилий структур исполнительной власти, органов местного самоуправления, бизнесменов, общественников, волонтеров, медиков.

16 марта Президент Зеленский попросил ряд крупных украинских бизнесменов, именуемых порой «олигархами», оказать в определенных им регионах «шефскую помощь» властям в вопросах борьбы с коронавирусом. И совместно с областными властями эти бизнесмены стали включаться в работу региональных антикризисных штабов по борьбе с COVID-19.

В Одесской области такую миссию спасения земляков доверили совладельцу «ТИС» Андрею Ставницеру. Ранее он прослыл активным меценатом: учредил и финансово поддерживал HUB Odessa, «Добро бутик», благотворительный фонд «Корпорация Монстров» и другие проекты. Вероятно, в Киеве ожидали, что этот состоятельный бизнесмен вбросит миллионы средств и на латание брешей в медицинской сфере области. Но тут что-то пошло не так. Вместо помощи областным и городским властям «олигарх» Ставницер увлекся противостоянием: стал активно делать публичные заявления о «некомпетентности» нынешнего руководства ОГА. В то время, когда в районы области, по словам главы ОГА М. Куцего, поступило всего по 50-100 тестов на коронавирус, а в Одесской инфекционной больнице их и вовсе нет.

Это не добавляет жителям Одесчины уверенности в завтрашнем дне, грозящем «полным дном», как подсказывают разоблачительные обращения А. Ставницера:

Владимир Зеленский, вы просили меня помочь – и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы… Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги… Глава Облздрава Оксана Сорочан каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает.

Претензии мецената-спасателя, что его запрашивают о сумме взносов благотворителей и медленно, по его мнению, принимают решения, вызваны отчасти игнорированием специфики администрирования в госучреждениях. Там непозволительны спонтанные раздачи указаний без согласований с «вышестоящими» и юридическими службами, за что был удален из ОГА М. Саакашвили. Такой стиль правления практикуют иногда в частных компаниях, но на госслужбе это опасно социальными конфликтами, если превысят чьи-то полномочия, ущемят права или кого-то потеряют из вида…

Проблема в том, что даже самый лучший из общественных активистов – далек от понимания управленческих процессов. Работа активиста ограничена рамками: привлечь (или получить от учредителя БФ) деньги, купить продукты (лекарства, оборудование, оружие, тепловизор) и доставить их по адресу. Потом – отчитаться в соцсетях (или перед спонсором). Да, сбор средств под личную репутацию, поездки по подопечным, эмоциональная нагрузка – колоссальны и достойны глубокого уважения. Но для успешной организации процесса управления любой отраслью такого «собери-отдай-отчитайся» – ничтожно мало. Здесь нужны и отраслевые знания (как в вопросе медицины, например), и опыт управления, и понимание специфики административно-территориального устройства Одесской области.

Построить системную работа на «ура-вперед» – не получится. Доказательство тому – полный провал постмайданной теории о «новых лицах» и разрушение системы госуправления активистами и бизнесменами, занявшими места профессиональных чиновников.

Одесчину спасут знатоки, если… прекратить «люстрацию»

К деятельности чиновников Одесской ОГА в сложившейся ситуации, безусловно, вопросы есть. Но огульная критика представителей власти и нежелание заметить, что помогают медикам не только бизнесмены, внесенные в «список Ставницера», вызывают недоумение у сотен людей, оказывающих помощь в меру своих сил и должностных полномочий. И не способствуют объединению усилий депутатов, чиновников, организаций, волонтеров. Тем более, что разгромленные Микаелом Саакашвили областная и районные госадминистрации до сих пор не оправились от нанесенных в 2015-м году потерь грамотных специалистов. Не избежала той напасти и сфера здравоохранения.

В Одесской области результатом взаимодействия привлеченного олигарха Ставницера с местными властями стал список госпитальных баз, который опубликован выше. Из него видно, что все базы размещены в Одессе, причем большая часть из них – не приспособлена к лечению инфекционных заболеваний. При этом вообще неясно, куда денут больных, нуждающихся в профильной помощи (онкодиспансер, институты Филатова, стоматологии и др.). А половина населения области – жители районов – и вовсе «забыты» и брошены на выживание за счет местных бюджетов. Кто за это должен отвечать?

У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В Одесской области этого человека нет. Полный паралич,

— заявляет А. Ставницер в Фейсбук.

Бизнесмен – ошибается. Потому что люди такие в Одесской области – есть! Сейчас они – не в штате ОГА. Но если привлечь к руководству специалистов, работавших там в 2010-2015 годах, то они быстро смогут восстановить управляемость областью и медициной.

В сегодняшней эпидемической, экономической, политической ситуации, сложившейся в Украине, выход у руководства государства один: отменить закон о люстрации и призвать всех профессионалов, против которых нет доказанных обвинений в коррупции. Извиниться за «попередников», уничтоживших управление государством в угоду личной наживе и амбициям, и – попросить вернуться и помочь. И если изгнанные простят и вернутся – будем жить.

«Пофигисты» – подельники заразы!

Впрочем, далеко не все одесситы озаботились проблемой, парализующей жизнь на пяти континентах. Сотни «антикарантинщиков» наполнили парки, скверы, пляжи, повергнув в шок представителей МОЗ: уж очень похожи одесские прогулки на опубликованные пару недель назад фотосессии с пляжей Испании, а теперь в Ледовом дворце Мадрида устроен гигантский морг, где уже не хватает мест...

Заметили эту схожесть и в МОЗ Украины и утром 29 марта в «Коронавирус_инфо» поместили воззвание к одесситам:



Доброго ранку, країно!

Побачили вчора переповнені пляжі в Одесі і хвилюємося за ваше здоров‘я.

Нагадуємо: карантин - це не канікули. Якщо кожен з нас відповідально поставиться до запобіжних заходів, вже зовсім скоро ми всі повернемося до звичного ритму життя, і подорожі будуть безпечними. А поки що краще залишайтеся вдома!

#StopКоронавірус



Испанцам теперь – не до пляжей. Но некоторые одесситы по-прежнему слепо верят, что «Одесса – город особенный» и… нарушают правила карантина, вопреки всем призывам к здравому смыслу.

Налицо парадоксальная ситуация заочного «двоебория», когда с одной стороны – граждане, противодействующие эпидемии коронавируса, а с другой – «пофигисты». Первые – самоотверженно исполняя гражданский долг, стремятся оповещать об опасностях, снабжать масками и средствами защиты врачей, обеспечивают продуктами и лекарствами пожилых и инвалидов, чтобы дать им возможность пересидеть карантин не впроголодь. А пофигисты – бравируют пренебрежением к опасности. Среди них – гуляющие толпами на детских площадках мамаши с детьми, стаи подростков, заполнившие скверы и школьные стадионы, жарящие шашлыки во дворах и на склонах компании.

На резонные увещевания сограждан о необходимости соблюдать карантин пофигисты находят массу отговорок: и «воздухом дышать надо», и «все равно не вылечат», и «я здоров, чего мне дома сидеть». Но главная отговорка звучит примерно так: «государство все равно все делает неправильно, так чего я должен себя в чем-то ущемлять»?

Такая незрелая позиция ставит под удар сотни людей и сводит на нет усилия тех земляков, кто идет на ограничения, жертвуя временем и деньгами для противостояния заразе. Да, действия власти, впустившей в страну десятки тысяч граждан (и не граждан) без обязательной обсервации и упустившей три месяца для начала серьезной подготовки – отдельный вопрос. Я писала об этом еще в конце января. Но зачем усугублять и без того «аховое» положение?!

«Общество потребления» погибнет, если не научится ограничивать себя в жажде наживы, заботиться о ближних, жертвовать личным комфортом ради общественного блага… В условиях эпидемии спасительность такого поведения. Ах, как это похоже на те моральные ориентиры, которые так усердно «декоммунизировали» правители, 28 лет доводившие Украину до нынешнего плачевного состояния!

Вместо послесловия.

А в Черновицкой области, первой принявшей вал эпидемии, обсуждают уже проблемы следующего уровня:

Андрій Любецький

«Жінка з Буковини, яка заразила короновірусом три села просить односельчан не вбивати її і її рідних. А також не палити її хату. Україна, 2020 рік.

Якого ж хріна ти після Італії три села провідувала?

І то тим всім заробітчанам в сраці вертиться кудись ходити. І односельчани траншеї не копають».