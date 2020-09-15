Консервация бедности

Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, ссылаясь на интервью главы Минфина Сергея Марченко изданию Kyiv Post.

Перед этим Владимир Зеленский, представляя нового главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, объявил, что для Киева важно продолжать «эффективное сотрудничество» с МВФ. Тем временем лица, работающие на Сороса устроили информационную атаку по дискредитации своих противников: СМИ растиражировали написанный в «Фейсбуке» сотрудником Dragon Capital Сергем Фурсой пост: «Новый вид украинского патриотизма от негодяев – сказки о внешнем управлении... В Украине все реформы происходили только под внешним давлением. Это правда. И это естественно… Политический класс в Украине не будет ничего менять, потому что его тоже все устраивает... МВФ – единственная сила, которая в состоянии реформировать Украину».

Главный тезис Фурсы звучит так: всякий, кто критикует Международный валютный фонд, автоматически становится на сторону олигархов против народа. «МВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветь», – написал в «Главреде» политический эксперт Андрей Головачёв, посоветовавший присмотреться к опыту сотрудничества с МВФ такой страны как Пакистан. «За последние 30 лет сотрудничества… МВФ разумеется не пытался преодолеть бедность в Пакистане, напротив, именно МВФ своими действиями заблокировал возможности для роста экономики Пакистана и фактически обрек страну на вечную бедность».

Эксперт приводит также слова бывшего представителя МВФ в Египте и Шри-Ланке Надима Уль Хаке: «В течение десятилетий программы МВФ подрывают эффективность экономики и ломают систему государственного управления Пакистана, способствуя процветанию вымогательства и коррупции и лишая страну потенциала роста... Поспешно спланированное сокращение расходов подорвало экономический рост и финансовое положение правительства, заставив его сократить расходы на государственные услуги и инфраструктурные проекты. Результатом этого стало резкое ослабление государственного потенциала... С благословения МВФ правительство совершает череду закупок, беря дорогостоящие кредиты для дорогих проектов, тем самым создавая еще больше долгов и увеличивая неэффективность экономики. Через несколько лет наступает еще один кризис, и нас ждет еще одна программа МВФ… В то же время продолжается недостаточное финансирование образования, имеют место все более частая и острая нехватка энергии и воды, ухудшение экономического дисбаланса и дальнейшее ослабление потенциала правительства в области разработки финансовой политики...».

Всё это очень подходит для описания украинской ситуации. МВФ уже потребовал от Украины ужесточить денежно-кредитную политику, ограничить трудовые права населения, стимулировать поднятие налогов, легализовать азартные игры расширить полномочия органов финансового контроля, повысить пенсионной возраст, сократить расходы на медицину и образование, ограничить социальные платежи и субсидии. А самое главное ввести свободный рынок земли, повысить цены на энергоносители и подстегнуть радикальную приватизацию, распродав самые доходные государственные предприятия. Большая часть этих мер выполнена либо в процессе выполнения. Таким образом МВФ заставляет украинскую власть законсервировать бедность.