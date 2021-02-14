Ломиться в открытую дверь

В середине января вступили в силу положения нового закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Они обязывают предприятия сферы обслуживания – магазины, кафе, транспорт и так далее – работать на украинском языке. Правда покупатели и клиенты могут говорить на удобном им языке и попросить перейти на него поставщика услуг и товаров.

Уже в первые дни созданный тем же законом офис уполномоченного по защите государственного языка был завален жалобами на нарушения, как всегда, поляризация мнений и взаимные оскорбления нагрели атмосферу до такой степени, что лютые крещенские морозы прошли почти незамеченными.

Языковая проблема традиционно привлекает политиков в период выборов – особенно президентских. Это было хорошо заметно в 1994 и 1999 годах, в определенной степени – в 2004 и 2009-м и, конечно же, в 2019 году, когда один из главных кандидатов соединил язык с армией и верой.

А еще вспышки политических страстей вокруг языковой проблемы частенько совпадают с протестами против резкого повышения коммунальных платежей. Ну прямо как сейчас! Между тем эта языковая возня оставляет после себя вполне ощутимый результат.

А это и уменьшение количества русскоязычных школ, после 2017 года, количество их уменьшилось – с 581 до 125. И введение языковых квот на телеканалах 75% вещания на украинском для общенациональных и 60% для местных, которые регулярно перевыполняются.

Социологи утверждают, что политический ресурс, связанный с языковой темой, почти исчерпан судя по результатам соцопросов. Да и это не удивительно – теме около ста лет.

Украинскому языку давно ничто не угрожает, со времен коренизации Кагановича 1920-х годов. Напомню, в ходе ее реализации в Украинской ССР, неукоснительно следовавший указаниям И.В. Сталина, Лазарь Моисеевич Каганович лично возглавил украинизацию и резко взвинтил ее темпы. Так при Политбюро ЦК КП(б)У была создана специальная комиссия по украинизации. На украинский язык спешно переводились печатные издания, преподавание в школах и вузах, а также делопроизводство.

Когда социологи пишут, что «языковая проблема» украинцев волнует мало и практически отсутствует в их коллективном сознании, и это действительно так, пока в этот процесс не вмешивается власть, искусственно насаждая одноязычие, как раздражающий фактор с целью раскола общества. Причем речь идет не только о силовом внедрении украинского в русскоязычной среде, но и о пытках всего народа, вновь измышленным новоязом, на скорую руку состряпанным в недрах института мовознавства.

В повседневной жизни у нас царит билингвизм и суржик, а кое где и многоязычие. Можно с уверенностью говорить, что в украинском обществе есть консенсус относительно статуса украинского языка как государственного и признания региональных особенностей функционирования русского и региональных языков.

Профессиональные охранители украинского языка, как государственного, ломятся в открытую дверь, переступая тонкую линию, за которой защита одного языка переходит в дискриминацию других, а это уже преступление.

Украина, это место на земле, где всегда существовало много этносов, со своими языками и культурными традициями. Иногда в далеком прошлом эти различия сопровождались кровавыми столкновениями, но XXI век дает уникальную возможность построить государственное единство в многообразии, а не ввергать страну в языковый раскол. Пусть даже ради победы на выборах.