АНОНС Слова № 43 1372 ВИДЕО

Наш президент «не лох» – пишаемося! Сказал, как отрезал, по-нашему, по-простонародному! Никакого тебе эзопового языка дипломатии, никаких тебе политических клише, типа «я понимаю ваши озабоченности»! Нет, коротко и ясно: «Я президент этой страны, мне 42-ой год, я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери!» И может быть кто-то даже не поверит своим глазам и ушам, усомниться, реальность ли это? Действительно ли подобное происходит в европейской стране или это все еще сериал? Вооруженные добровольцы плюют на указы президента, препятствуют выполнению международных договоренностей. Президент приезжает, вступает с ними практически в дворовую разборку. На «ты», со словами «лох», «лопух», объясняет им суть вещей… Так таким гражданам мы должны логично ответить: это самая что ни на есть реальная украинская реальность, наша реальность, которую создали мы! Майданами, революциями, неповиновением законным властям. А теперь – нравится нам это или нет – все мы в такой реальности живем! Мы не уважаем государство и его законы, государство в лице первых его лиц не уважает всех нас. Кто тут лох – каждый решает сам.

Сегодня, в анонсе очередного номера газеты «Слово», мы, как обычно, расскажем вам о том, что нового и интересного произошло в стране и в мире, и что нашло отражение на страницах нашей газеты!

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О том, что же происходило в поселке Золотое-4 Луганской области на самом деле 26 октября, почему наш президент не лох и не лопух, а также о том, что в данный момент происходи на Донбассе и в Киеве, под офисом президента, читайте в материале Елизаветы Радишевской

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Игорь Назаренко. С кем вы господин Зеленский?

По словам правозащитника Андрея Гожыго, бывшего активного евромайдановца, ставшего в последствии критиком, как самого майдана, так и режима Петра Порошенко: «…против Зеленского готовится майдан, майдан номер три. Как это происходит?

ИГОРЬ

В частности, совершаются действия, направленные на дискредитацию власти, или показывают, что её не боятся. А власть уступает. Вот смотрите: когда был Янукович, он взрастил нацистов. Закрывали глаза на то, как яичницу жарят на Вечном огне, как заливают его бетоном, на то, как памятники сносят, как избивают ветеранов…

Янукович Янукович заигрывал с нацистами, взращивал их, плюя в лицо своим избирателям. И когда настал «час Ч», когда националистические группы вышли на Майдан, то сторонники Януковича за него не вступились. Потому что он их тоже достал, он их оскорблял таким поведением.

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О том, почему Зе повторяет путь Януковича и чем это может для него закончится, читайте в колонке редактора.

Маричка «Школа кадрового резерва «майданов»

Пока средства массовой информации обрушивают шквал уничтожающей критики на каждый чих Президента Зеленского, политтехнологи оппозиции (которая недавно была властью) ведут активную подготовку к предстоящим выборам в местные советы. Так, на прошлой неделе киевский Центр политического образования провел «Курс политического консалтинга» , пообещав раскрыть тайны инструментов победы на предстоящих местных выборах. Эта консалтинговая компания создана в начале 2015-го года, а ее создатели – убежденные сторонники «революции гидности».

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С начала 2015-го года страна действительно сильно изменилась, окунувшись в огонь ненависти, агрессии, неприятия инакомыслия. Казалось бы, таким «змінам» положили конец результаты выборов 2019-го года, когда граждане Украины выступили против тех, кто культивировал политику вражды.

Но проигравшие «ястребы» – не успокоились, а в различных созданных ими организациях сегодня продолжается активная работа, направленная на подготовку к предстоящим выборам различного уровня: «Вчимо, як вести вибори, як управляти електоратом, як впливати на підсвідомість виборців, як розрахувати бюджет, знайти інвесторів і т.д». И все – с одной целью: вернуть власть.

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Подробрнее о том, кто и чему именно обучал на октябрьском «Курсе политического консалтинга»? и для чего это все делается – читайте в материале……..

Светлана Чумаченко. «На помощь!»

Вот уж который год в нашей стране вводят реформы. Медицинские реформы в целом. Реформы в сфере оказания скорой медицинской помощи, в частности. Подступаются к ним и так, и этак. То врачей чиновники от медицины решили заменить парамедиками. То водителей – обучить в короткие сроки «нехитрому» медицинскому делу. Теперь постановили единую службу Скорой разделить на срочную и неотложную. Конечно же сами ничего не придумывают, слепо копируют зарубежный опыт.

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А что если не пытаться все время бессмысленно перенимать европейский и американский опыт, разрушая все хорошее, что было когда-то наработано у нас, а обратиться к прошлому и, как говорил знаменитый Уинстон Черчилль, «извлечем мудрость и мужество из опыта великих людей, которые жили до нас».

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О том, как появилась первая станция скорой помощи в Одессе, как работала и что с ней впоследствии стало – читайте в материале Светланы Чумаченко.

Никита Додон. «Люди — «за рост цен»

Вы согласны еще больше платить за пользование электроэнергией, а также газом, бензином и другими «энергоресурсами»? Если — нет, то будьте готовы к обвинениям в «измене национальным интересам» и в отступничестве от «евроинтеграции». Кто и как рвется устроить такое судилище — показали в телевизионном «talk show» С. Шустера.

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Там шустрый «мэтр» такого жанра «промывки мозгов» помог приглашенным изощренно «чмырить» народного депутата от «Слуги народа» В. Геруса за… срыв повышения в Украине цен на электроэнергию. А довершили то «обсуждение» заданной темы чудо-«опросом» публики, найдя аж 2/3 «голосов» в поддержку идеи платить дороже ради... отказа от (прямых) поставок энергии из России.

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О том, кому выгодно так манипулировать сознанием украинцев и для чего это делается, читайте в материале Никиты Додона.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те материалы, о которых только что рассказали и еще много интересного, вы найдете на страницах газеты «Слово».