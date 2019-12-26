АНОНС Слова № 51 1380 ВИДЕО

Запах хвои и сдобы, апельсины и мандарины, оживление, ожидание и надежда. Надежда – на все новое, хорошее, доброе... Считанные дни остаются до того момента, когда под бой часов все мы будем встречать новый, 2020 год!

С замиранием сердца будем загадывать желания и радоваться пришедшему празднику. Каким будет наступающий год? Что принесет миру, нашей стране, каждому из нас?

Елена Антонова «Все новое в Новом году»

Иногда так сильно хочется изменений к лучшему, что просто не терпится ждать, хочется узнать заранее, что же будет? Что ожидает тебя, твоих близких в новом году. Наш автор Елена Антонова решила расспросить специалистов прогноза. Если говорить о восточном календаре, то сейчас свинку сменяет крыса. И чего же от нее ждать?

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Действительно, по Китайскому гороскопу мы распрощаемся со свинкой, которая вела себя в уходящем году очень по-разному, и будем встречать с распростертыми объятиями рачительную и запасливую крысу. Причем крысу не простую, а белую, но отнюдь не пушистую. Но тут нужно помнить – белая Крыса придет к нам не 1, а 25 января! Явится в броне и всеоружии, поскольку ее природа металлическая. Крыса является первой по счету в двенадцати тотемах Китайского гороскопа, то есть начинает новый цикл развития. Вместе с ней придет Новое и в наш дом, так что от всякого рода изменений в жизни в 2020 году нам не отвертеться.

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Подробнее о том, какими могут быть эти изменения для каждого знака зодиака, читайте в материале Елены Антоновой.

Игорь Назаренко «Карнавализированная реальность»

В конце уходящего года опубликовала результаты своего итогового исследования Социологическая группа «Рейтинг» Респондентам предлагались готовые варианты ответов. Политиком года большинство опрошенных назвали Владимира Зеленского, который получил 47% голосов. Остальные политики следуют с большим отрывом, причём их результаты различаются несущественно. Первую пятёрку, кроме президента, составляют Юрий Бойко (10%), Дмитрий Разумков (9%), Юлия Тимошенко (8%), Пётр Порошенко (7%). Далее следуют Виктор Медведчук (6%), Святослав Вакарчук, Владимир Гройсман и Олег Сенцов (по 5%). При этом Сенцов. О чем же этот рейтинг говорит?

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По большому счёту результаты исследования не должны удивлять. «Человек года» в Украине действительно Владимир Зеленский — все сколько-нибудь значимые события в стране проходили или по его инициативе, или с его участием. Удивительно только то, что среди событий больше оценили обмен пленными, чем президентские выборы.

Событием №1 украинские избиратели сочли возвращение украинских пленных, (48%). Событие №2 — выборы президента (44%).

Ситуация несколько странная, поскольку событие №1 произошло после события №2 и, вследствие его. И, совершенно удивительно, в список вообще не вошёл развод войск в трёх пунктах, вроде бы близкородственный обмену (впрочем, оценка этих событий разная: обмен был воспринят позитивно, а развод одними был оценен как «зрада», а другими — как недостаточная мера).

Странность оценки аудитории вызвана прежде всего, сегодняшним состоянием СМИ. Не знаю, корректно ли делить страну на Украину телевизионную и Украину интернета, или эти две большие аудитории где-то пересекаются. Это и не имеет особого значения, потому, что при всем внешнем различии, результат они порождают один и тот же - шизофреническую реакцию.

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Подробнее о шизофренической реакции на действия СМИ и интернета, а также о реальной ситуации в нашей стране, читайте в колонке редактора.

Никита Додон. «Как обчистить местные бюджеты и сделать вид, что ничего не случилось»

Недавно все мы стали свидетелями очередного произвола Минфина. В середине декабря был введен не афишируемый запрет местным органам власти оплатить деньгами, которые «аккумулированы» на счетах Госказначейства, часть затрат, предусмотренных прежними «бюджетными» финпланами. Что это значит простыми словами?

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Простыми словами это означает следующее – невозможность выполнения государством своих казначейских обязательств. Вы выполнили определенные работы, подтвердили актами их приемки и деньги на оплату этих работ запланированы и защищены Законом о государственном бюджете страны, а получить вы их не можете, потому, что реальных денег на казначейских счетах просто нет, их кто-то, куда-то забрал!

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Подробнее о махинациях минфина и о том, с какой целью это делается, читайте в материале Никиты Додона.

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